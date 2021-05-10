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    BHD300/10 3000 Series Saç Kurutma Makinesi YENİ
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    3000 Series Saç Kurutma Makinesi

    BHD300/10

    Saç Kurutma Makinemle aparatları nasıl kullanırım?

    Philips Saç Kurutma Makinesi, modelinize bağlı olarak birkaç aparatla gelebilir. Bu aparatları nasıl kullanacağınızı buradan öğrenin.

    Saç kurutma makinesi modelinizle birlikte gelen aparatları ve bunların doğru şekilde nasıl kullanılacağını doğrulamak için her zaman kullanım kılavuzunuzu kontrol edin. 

    Hacim difüzörü

    Hacim difüzörü, saçınızı hızlı ve eşit bir biçimde kurutarak elektriklenmeyi en aza indirmek ve saçınıza hacim kazandırmak için geliştirilmiştir. En iyi sonuçları elde edebilmek için şu adımları izleyin:
    1.  Difüzörü saç kurutma makinenizin önüne takın.
    2. Buklelerin hacmini artırmak ve hacimli bir saç stili elde etmek üzere, saçlarınızın ucuna gelince saç kurutma makinenizi dikey konumda kullanın. Saç kurutma makinesini yukarı doğru, dairesel olarak hareket ettirin.
    3. Saç köklerinize hacim kazandırmak için saç kurutma makinesini saç derinize yakın tutun. Difüzör pimlerinin saç derinizle temas ettiğinden emin olun. Şimdi saç kurutma makinesini dairesel olarak hareket ettirin.
    Philips Saç Kurutma makinenizin hacim difüzörünü kullanma

    Şekillendirme baş.

    Kusursuz ve şık saç stilleri oluşturmak için şekillendirme veya kurutma başlığı kullanılır. Bu aparatı kullanmak için bu basit adımları izleyin.
    1.  Şekillendirme başlığını saç kurutma makinenizin önüne yerleştirin.
    2. Başlığı, saçınızı kurutmak için kullandığınız fırçaya doğru tutun. Doğrudan hava akışı, mükemmel bir saç stili oluşturulmasına yardımcı olur.
    Philips Saç Kurutma Makinesi ile şekillendirme başlığını kullanma

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BHD300/10 , BHD350/10 , BHD007/00 , BHD186/00 , BHD029/00 , BHD290/00 , BHD282/00 , HP8243/00 , HP8232/20 , BHD004/00 , BHD176/00 , BHD002/00 , HP8640/00 , HP8641/00 , HP8640/40 , HP8233/00 , HP8230/00 , HP8232/00 , HP8292/00 , HP8294/40 , HP8294/00 , HP8270/00 , HP8299/00 , HP8298/22 , HP8260/00 , HP4963/00 , HP4935/22 , HP8298/00 , HP8250/00 , HP8182/00 , HP8180/00 , HP8103/00 , HP4962/22 , HP4940/00 , HP8195/00 , HP4961/22 , HP8250/03 , HP8103/03 , HP8295/00 , HP8190/00 , HP8183/00 , HP4935/00 , HP4890/20 , HP4931/00 , HP4990/00 , HP4991/00 , HP4992/00 , HP4867/00 , HP4983/00 , HP4981/00 , HP4961/00 , HP4883/00 , HP4890/00 , HP4891/00 , HP4819/00 , HP4841/00 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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