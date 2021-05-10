Philips Saç Kurutma Makinesi, modelinize bağlı olarak birkaç aparatla gelebilir. Bu aparatları nasıl kullanacağınızı buradan öğrenin.
Saç kurutma makinesi modelinizle birlikte gelen aparatları ve bunların doğru şekilde nasıl kullanılacağını doğrulamak için her zaman kullanım kılavuzunuzu kontrol edin.
Saç Kurutma Makinemle aparatları nasıl kullanırım?
Hacim difüzörü
Hacim difüzörü, saçınızı hızlı ve eşit bir biçimde kurutarak elektriklenmeyi en aza indirmek ve saçınıza hacim kazandırmak için geliştirilmiştir. En iyi sonuçları elde edebilmek için şu adımları izleyin:
- Difüzörü saç kurutma makinenizin önüne takın.
- Buklelerin hacmini artırmak ve hacimli bir saç stili elde etmek üzere, saçlarınızın ucuna gelince saç kurutma makinenizi dikey konumda kullanın. Saç kurutma makinesini yukarı doğru, dairesel olarak hareket ettirin.
- Saç köklerinize hacim kazandırmak için saç kurutma makinesini saç derinize yakın tutun. Difüzör pimlerinin saç derinizle temas ettiğinden emin olun. Şimdi saç kurutma makinesini dairesel olarak hareket ettirin.
Şekillendirme baş.
Kusursuz ve şık saç stilleri oluşturmak için şekillendirme veya kurutma başlığı kullanılır. Bu aparatı kullanmak için bu basit adımları izleyin.
- Şekillendirme başlığını saç kurutma makinenizin önüne yerleştirin.
- Başlığı, saçınızı kurutmak için kullandığınız fırçaya doğru tutun. Doğrudan hava akışı, mükemmel bir saç stili oluşturulmasına yardımcı olur.