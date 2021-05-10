Philips Saç Kurutma Makinesi, modelinize bağlı olarak birkaç aparatla gelebilir. Bu aparatları nasıl kullanacağınızı buradan öğrenin.



Saç kurutma makinesi modelinizle birlikte gelen aparatları ve bunların doğru şekilde nasıl kullanılacağını doğrulamak için her zaman kullanım kılavuzunuzu kontrol edin.