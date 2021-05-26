Saç Şekillendiricimdeki ION fonksiyonu ne işe yarar?
Philips Saç Şekillendiricinizde veya Düzleştiricinizde ION fonksiyonu açıldığında, ortamdaki pozitif iyonları nötrleştiren negatif iyonlar üretilir. Bu nötrleştirme işlemi, saç telinin dış katmanlarını mühürler ve elektriklenmeyle statiği azaltmaya yardımcı olur. Sonuç olarak, elektriklenmeyen, kusursuz ve parlak saçlar elde edersiniz.
Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.
Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
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Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
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