Islak veya nemli saçı şekillendirme

Philips Saç Şekillendiriciyi kuru saçta kullanmanızı öneririz. Bunun nedeni, ıslak saçın yüksek sıcaklıkta hasar görmeye daha meyilli olmasıdır. Islak saçı düzleştirdiğinizde istediğiniz sonuçları alamazsınız ve saçınıza zarar verirsiniz.

Ayrıca elektrikli ürünleri ıslak saçta kullanmak elektrik çarpması riski doğurur.

Philips Saç Şekillendiricinin kullanımına ilişkin diğer talimatlar ve uyarılar için lütfen kullanım kılavuzunuza göz atın veya bize ulaşın.