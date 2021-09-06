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    Saç Şekillendiricimi ıslak saçta kullanabilir miyim?

    Philips Bukle Maşası veya Saç Düzleştiriciyi ıslak saçta kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek istiyorsanız sorunuzun yanıtını burada bulabilirsiniz.

    Islak veya nemli saçı şekillendirme

    Philips Saç Şekillendiriciyi kuru saçta kullanmanızı öneririz. Bunun nedeni, ıslak saçın yüksek sıcaklıkta hasar görmeye daha meyilli olmasıdır. Islak saçı düzleştirdiğinizde istediğiniz sonuçları alamazsınız ve saçınıza zarar verirsiniz.
    Ayrıca elektrikli ürünleri ıslak saçta kullanmak elektrik çarpması riski doğurur.
    Philips Saç Şekillendiricinin kullanımına ilişkin diğer talimatlar ve uyarılar için lütfen kullanım kılavuzunuza göz atın veya bize ulaşın.

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BHB862/00 , BHH811/00 , BHS375/00 , BHS675/00 , HP8323/00 , HP8607/00 , HP8348/00 , HP8325/10 , HP8321/00 , BHS380/00 , BHS380/50 , BHS380/40 , HP8372/00 , BHH777/00 , HP8302/00 , HP4657/70 , HP8362/00 , HP8371/00 , HP8600/60 , HP8319/60 , HP8641/00 , HP8640/40 , HP8640/00 , HP8325/00 , HP8320/00 , HPS930/00 , HP8362/20 , HP8619/00 , HP8292/00 , HP8363/00 , HP8346/00 , HP8343/00 , HP8294/40 , HP8294/00 , HP8602/00 , HP8605/00 , HP8299/00 , HP8298/22 , HP8333/00 , HP8339/00 , HP4657/20 , HP8361/00 , HP8355/00 , HP8350/00 , HP8342/00 , HP8341/00 , HP8315/00 , HP8310/00 , HP8309/00 , HP8298/00 , HP8297/00 , HP8290/00 , HP4696/22 , HP4658/00 , HP4666/22 , HP8295/00 , HP4698/10 , HP8600/03 , HP8350/03 , HP4686/00 , HP4666/00 , HP4638/00 , HP4668/29 , HP4681/00 , HP4643/20 , HP4667/00 , HP4680/00 , HP4698/01 , HP4657/00 , HP4665/00 , HP4625/00 , HP4654/00 , HP4646/00 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

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