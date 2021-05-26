Philips Saç Şekillendirici için temizlik talimatları

1. Philips Saç Şekillendiricinizi kullandıktan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

2. Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.

3. Saç şekillendiricinizde kalan saçları çıkarın.

4. Şekillendiricinizi nemli bir bezle temizleyin.

5. Kaldırmadan veya tekrar kullanmadan önce şekillendiricinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.

Not: SenseIQ düzleştiricide iyonik yuvayı pamuklu çubukla temizleyin ancak iyonik uçlara dokunmayın.

Lütfen ürününüze özel temizleme talimatları için kullanıcı kılavuzunuza başvurun.