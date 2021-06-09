Evet, kemik ve çekirdekli meyveler gibi sert malzemeleri işlerseniz Philips el blenderınıza zarar verebilirsiniz.
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Article Published Date : 2021-06-09
Evet, kemik ve çekirdekli meyveler gibi sert malzemeleri işlerseniz Philips el blenderınıza zarar verebilirsiniz.
Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.
Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
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1'den fazla ürün bulduk.
Lütfen ürün numaranızın son iki rakamına göre modelinizi seçin; örneğin RQ1280/21.