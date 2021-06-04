Bakım setinizin üzerinde bir duş veya banyo simgesi görüyorsanız bu, cihazınızın su geçirmez olduğunu belirtir. Cihazınızı güvenle suyla temizleyebilir ve duşta veya banyoda kullanabilirsiniz. Bu su geçirmez bakım setleri, güvenlik nedeniyle yalnızca kablosuz olarak kullanılabilir ve güç kaynağına bağlı olduğunda çalışmaz.

Not: Philips Bakım Setinizdeki simgelerin model türüne göre değişiklik gösterdiğini lütfen unutmayın. Philips Bakım Setinizi su ile temizlemenin güvenli olup olmadığından hala emin değilseniz daha fazla destek için lütfen bizimle iletişime geçin.