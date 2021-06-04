Philips Bakım Setiniz veya Düzelticiniz yalnızca su geçirmeme özelliğine sahipse yıkanabilir. Bunu bakım setinizin kutusunda veya gövdesinde basılı olan işaretler ve simgelere bakarak kontrol edebilirsiniz.
Philips Bakım Setimi suyla yıkayabilir miyim?
Üzerinde çarpı işareti bulunan musluk simgesi
Bakım setinizin kutusunda veya gövdesinde üzerinde çarpı işareti bulunan bir musluk simgesi görüyorsanız bu, bakım setinizin yıkanamayacağı ve su kullanılmadan temizlenmesi gerektiği anlamına gelir.
Musluk simgesi
Bakım setinin üzerindeki musluk simgesi cihazın yıkanabilir olduğunu ve parçalarının (kesiciler ve taraklar) suyla temizlenebileceğini belirtir. Ancak bu, cihazı duşta veya banyoda sakallarınızı kesmek veya düzeltmek için kullanabileceğiniz anlamına gelmez.
Banyo veya duş simgesi
Bakım setinizin üzerinde bir duş veya banyo simgesi görüyorsanız bu, cihazınızın su geçirmez olduğunu belirtir. Cihazınızı güvenle suyla temizleyebilir ve duşta veya banyoda kullanabilirsiniz. Bu su geçirmez bakım setleri, güvenlik nedeniyle yalnızca kablosuz olarak kullanılabilir ve güç kaynağına bağlı olduğunda çalışmaz.
Not: Philips Bakım Setinizdeki simgelerin model türüne göre değişiklik gösterdiğini lütfen unutmayın. Philips Bakım Setinizi su ile temizlemenin güvenli olup olmadığından hala emin değilseniz daha fazla destek için lütfen bizimle iletişime geçin.