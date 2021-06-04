  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Ürünler
    HC3525/15 Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi YENİ
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
    Ürünü görüntüle

    Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi

    HC3525/15

    Philips Bakım Setimi suyla yıkayabilir miyim?

    Philips Bakım Setiniz veya Düzelticiniz yalnızca su geçirmeme özelliğine sahipse yıkanabilir. Bunu bakım setinizin kutusunda veya gövdesinde basılı olan işaretler ve simgelere bakarak kontrol edebilirsiniz.

    Üzerinde çarpı işareti bulunan musluk simgesi

    Bakım setinizin kutusunda veya gövdesinde üzerinde çarpı işareti bulunan bir musluk simgesi görüyorsanız bu, bakım setinizin yıkanamayacağı ve su kullanılmadan temizlenmesi gerektiği anlamına gelir.

    Philips Bakım Seti yıkanmaz

    Musluk simgesi

    Bakım setinin üzerindeki musluk simgesi cihazın yıkanabilir olduğunu ve parçalarının (kesiciler ve taraklar) suyla temizlenebileceğini belirtir. Ancak bu, cihazı duşta veya banyoda sakallarınızı kesmek veya düzeltmek için kullanabileceğiniz anlamına gelmez.

    Philips Bakım Seti yıkanabilir

    Banyo veya duş simgesi

    Bakım setinizin üzerinde bir duş veya banyo simgesi görüyorsanız bu, cihazınızın su geçirmez olduğunu belirtir. Cihazınızı güvenle suyla temizleyebilir ve duşta veya banyoda kullanabilirsiniz. Bu su geçirmez bakım setleri, güvenlik nedeniyle yalnızca kablosuz olarak kullanılabilir ve güç kaynağına bağlı olduğunda çalışmaz.

    Not: Philips Bakım Setinizdeki simgelerin model türüne göre değişiklik gösterdiğini lütfen unutmayın. Philips Bakım Setinizi su ile temizlemenin güvenli olup olmadığından hala emin değilseniz daha fazla destek için lütfen bizimle iletişime geçin.

    Philips Bakım Seti su geçirmez

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HC3525/15 , MG7736/15 , NT3650/16 , HC5630/15 , NT1650/16 , HC3420/80 , HC5440/85 , BG5020/15 , MG7745/15 , BG1024/15 , BT5502/15 , MG3720/15 , BT7512/15 , MG3715/14 , BG3005/15 , MG5716/15 , HC3520/15 , BT3206/14 , BT3216/14 , BG3010/15 , BG3015/15 , MG3710/15 , MG7720/15 , MG7710/15 , MG5730/15 , MG3747/15 , MG3730/15 , BT7204/80 , BT1209/15 , BT1214/15 , MG3740/15 , MG7715/15 , MG7730/15 , MG5740/15 , QG3381/15 , BG105/10 , BT5200/16 , BT405/15 , QG3337/15 , BT1000/15 , MG1100/16 , NT1150/10 , BG105/11 , BG2028/15 , QG3329/15 , QT4011/15 , HC3400/15 , BT9290/32 , QT4000/15 , QT4015/16 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

    Sorun giderme

    Cihaz (3)
    Güç/Şarj/Pil ömrü (1)

    Ürün numarasına göre arayın.

    Terimleri ara
    Önerilen sonuçlar
      Ürün numaramı nerede bulurum?

      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

      Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
      Kutuya bakın
      Ürünün içine bakın
      Ürüne bakın
      Kılavuza bakın
      Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
      {words} için arama sonuçları ({number} ürün)

      Ülkeniz dışında bulunan {number} adet ürün bulduk; bu yüzden yerel promosyonlar geçerli olmayabilir.

      Ürünleri göster Ürünleri sakla

      1'den fazla ürün bulduk.

      Lütfen ürün numaranızın son iki rakamına göre modelinizi seçin; örneğin RQ1280/21.

      Ürün resmi

      Ürün açıklaması

      Model numarası

      Tüm ürünlere dön
      Ürününüzü kaydettirin
      Ürününüzü kaydettirin

      Ürününüzün garanti kapsamını takip edin

      Nakit iadesi, hediyeler ve özel teklifler için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Ürününüzü kaydettirin

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Sıkça Sorulan Sorular
      Şartlar ve koşullar
      İadeler
      Sipariş Takibi