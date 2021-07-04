Philips Wet Vacuum Cleaner'ınızın ıslatma şeridini temizlemek istiyorsanız lütfen yalnızca su akışı fazla kalıntı tarafından engellenirse ıslatma şeridini temizlemeniz gerektiğini unutmayın. Nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki satırlara göz atın.
Islatma şeridini temizleme
Islatma şeridini su haznesinden çıkarın. İyice durulayın ve kuru bir bezle silin.
Ayrıca, şeridi bir gece boyunca 1 ölçek sirke ile 3 ölçek sudan oluşan bir çözeltide bekletebilirsiniz. Bu çözeltide beklettikten sonra iyice durulayın ve kuru bir bezle silin.
Yeni bir ıslatma şeridi sipariş etme
CP0178/01 model numarası ile yeni bir ıslatma şeridi sipariş edebilirsiniz
Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.
Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
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Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
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