Philips Stick elektrikli süpürgenizin haznesine sıvı zemin temizleyici veya ılık su ekleyebilirsiniz. Bazı basit ipuçları ve püf noktaları için okumaya devam edin.
Stick süpürgemin haznesine zemin temizleyici veya ılık su ekleyebilir miyim?
Su haznesine zemin temizleyici ekleme
Sıvı zemin temizleyici kullanmak istiyorsanız öncelikle Philips Stick Elektrikli Süpürgenizin su haznesini suyla doldurun. Ardından temizleyici şişesinin üzerinde belirtilen miktarda sıvı zemin temizleyici ekleyin. Su haznesi kapasitesi nispeten küçük olduğundan sadece birkaç damla eklemeniz yeterlidir.
Su haznesine ılık su ekleme
Su haznesine ılık su veya soğuk su koyabilirsiniz. Günlük yer silme işlemleri için kullandığınız suyla aynı sıcaklıkta su kullanabilirsiniz.
Not: Saf su kullanılması gerekmez. Cihazın içindeki su ısınmadığından içeride kireç oluşumu gerçekleşmez. Normal musluk suyu kullanabilirsiniz.