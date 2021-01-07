Philips Elektrikli Süpürgenizin döner fırçasında kir birikebilir. Nasıl kolayca temizleyeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki bölümü okuyun.
Philips Elektrikli Süpürgemin fırçası nasıl temizlenir?
Döner fırçanın çıkarılması
Daha kolay temizlemek için Philips Elektrikli Süpürgenizin döner fırçasını tamamen çıkarabilirsiniz:
- Cihazı kapatın
- Zemin başlığını ters çevirin
- Döner fırçayı zemin başlığından çıkarın
- Döner fırça ve çıkıntılardaki tüy, saç ve diğer kirleri temizleyin
Not:
Döner fırçayı suyla temizlemek istiyorsanız ilk önce döner fırçayı zemin başlığından çıkarmanız gerekir.
Makas kullanımı
Ayrıca, döner fırçayı çıkarmadan bir makas yardımıyla döner fırça çevresinde biriken tüyleri kesebilirsiniz:
- Cihazı kapatın
- Zemin başlığını ters çevirin
- Kesme yivi size dönük oluncaya kadar döner fırçayı döndürün
- Döner fırça çevresinde biriken tüy, ip vb. nesneleri bir makasla kesin
- Döner fırçadaki kıl, tüy ve benzeri kirleri temizleyin