Ebeveynlere, çocukları 36 aylık olduktan sonra emzik kullanımını bırakmalarını öneriyoruz. Web sitemizde emzik kullanımını bırakma yolculuğundaki ebeveynlere destek veriyoruz.

Tüm Philips Avent emzikler, en fazla 18 aylık bebeklerin kullanımına uygundur. Daha büyük çocuklar için Freeflow 18+ ay emziklerin kullanımı önerilir.