Gecikmeyi önler, titremeyi giderir ve sesiyle odayı kaplar. Philips Ambilight TV'ler oyun deneyiminizi en üst seviyeye çıkarmanızı sağlayacak.
65OLED806/12
65PML9636/12
65PUS8506/12
Philips'e özel Ambilight'ın renkli ışık halesi, oynadığınız oyuna uyum sağlar. Hedefler, görevler ve yarışlar sizi hiç olmadığı kadar içine çeker.
Dolby Atmos, derinlik ve yön ayrıntıları için her sesi çevrenize yayarken Dolby Vision; üst düzey renk, kontrast ve ayrıntılar sunar.
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