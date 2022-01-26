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    Philips Oyun TV_leri

    Philips TV'ler ilekesintisiz oyun deneyimi 

    Oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız?


    Gecikmeyi önler, titremeyi giderir ve sesiyle odayı kaplar. Philips Ambilight TV'ler oyun deneyiminizi en üst seviyeye çıkarmanızı sağlayacak.
    Düşük veri gecikmesi

    Gecikmelere veda edin ve liderliğe yükselin

    Düşük veri gecikmesi özelliği sayesinde TV görüntüsü, komut verdiğiniz anda hareket eder, yön değiştirir ve zıplar. Rakiplerinizin karşınızda hiç şansı yok.
    Düşük Gecikme Modu

    Oyun modu etkin

    HDMI 2.1 özelliği sayesinde TV'niz, konsolunuzu açtığınız anda herhangi bir ayarı değiştirmenize gerek kalmadan düşük gecikme moduna geçer. Konsola açıp oynamaya başlayın.
    VRR ile kesintisiz senkronizasyon

    VRR ile kesintisiz senkronizasyon

    Değişken yenileme hızı, TV'nizin ve konsolunuzun senkronize şekilde çalışmasını sağlar. Gecikme ve titreme olmaksızın 120 Hz'de bile kesintisiz oyun deneyimi sizi bekliyor.
    G-Sync ve FreeSync özellikleri

    G-Sync ve FreeSync

     

    Oyun sırasında dalgalanan görüntülere ve bozuk karelere elveda, kesintisiz ve akıcı oyun deneyimine merhaba.
    Oyun için hazır Logosu
    AMD FreeSync Premium Pro Logosu

    Philips TV'ler ile üstün oyun deneyimi

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      Aksiyonu deneyimleyin. Ortamı aydınlatın

      Ambilight, yeni bir deneyimin kapılarını açıyor

      Ambilight, yeni bir deneyimin kapılarını açıyor

       

      Philips'e özel Ambilight'ın renkli ışık halesi, oynadığınız oyuna uyum sağlar. Hedefler, görevler ve yarışlar sizi hiç olmadığı kadar içine çeker.
      Sinematik görüntü. 3D ses

      Sinematik görüntü. 3D ses

       

      Dolby Atmos, derinlik ve yön ayrıntıları için her sesi çevrenize yayarken Dolby Vision; üst düzey renk, kontrast ve ayrıntılar sunar.

      Philips'in en iyi TV'lerini keşfedin

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      Philips OLED+ TV

      OLED+ 

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      • P5 AI Dual Görüntü Motoruyla geliştirilmiş OLED görüntülerin güzelliği
      • Etkileyici ses. Bowers & Wilkins, Dolby Atmos ile bir araya geliyor. 
      • 4 taraflı Ambilight ile her yönden etkileyici görüntü
      Philips OLED TV

      OLED 

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      • P5 AI ile gerçekçi OLED görüntüler
      • Dolby Atmos ile sinematik ses
      • 3 taraflı Ambilight ile ışık gösterisi
      Philips MiniLED TV'ler

      MiniLED 

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      • Muhteşem büyük ekran, yapay zekalı P5 motorla buluşuyor
      • Her tarza yönelik sinema sesi
      • 4 taraflı Ambilight ile her yönden etkileyici görüntü
      Philips Performans Serisi TV'ler

      the one 

      Keşfedin
      • P5 ile harika netlikte 4K LED TV
      • Dolby Atmos ile sinematik ses
      • 3 taraflı Ambilight ile ışık gösterisi

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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