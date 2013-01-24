İnanılmaz görüntü kalitesi. Bowers & Wilkins ses.
- Yapay Zekayla optimize edilmiş görüntü
- Bowers & Wilkins İmzalı Ses
- 4 taraflı Ambilight
- Özgün Avrupa tasarımı
- Dolby Vision ve Dolby Atmos
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55OLED935/12
*Philips TV'ler, üstün görüntü kalitesi ve tasarımıyla üçüncü taraf uzmanlar tarafından takdir edilmiştir. Referans için bu sayfadaki ödüllerimizi inceleyin.
*Google Asistan, Android O (8) veya üzeri işletim sistemlerine sahip Philips Android TV'lerde kullanılabilir. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde mevcuttur ve başlangıçta İngilizce-BK, Almanca-DE ve Fransızca-FR dilleri desteklenir. Desteklenen diller/ülkeler listesi zaman içinde genişletilecektir. Desteklenen dil ve ülkelerin en güncel listesi için lütfen müşteri destek birimimizle iletişime geçin.
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