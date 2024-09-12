Philips Perfect Care 8000, 9000 ve Elite 9000 Serisi Buhar Kazanlı Ütülerimizin kısıtlı bir üretim döneminde bir kalite zafiyeti tespit etmiş bulunmaktayız. Philips markasının itibarı ve Versuni’nin kalite ve güvenlik konusundaki en yüksek standartlarını sürdürme hassasiyetinden ötürü, aşağıdaki model ve kod numaralarına sahip Philips Buhar Kazanlı Ütüleri gönüllü geri çağırmaktayız:
Ürün modelleri: PSG8030/20, PSG8050/30, PSG8130/80, PSG8160/30, PSG9050/20, GC9682/80
Kod numarası:
Üretim yeri Endonezya olan ürünler için kod numarası: 2421, 2422, 2423
Üretim yeri Romanya olan ürünler için kod numarası: 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441
Ürününüzün kapsam dahilinde olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki ürün kontrol alanına tıklayın;