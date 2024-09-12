Geri çağırma buhar sisteminde tespit edilen bir kalite zafiyetinden dolayı yapılmaktadır. Bu kalite zafiyeti ürünün buhar sisteminde, buharı üreten parçadan kaynaklanmakla birlikte tüketicilerimizin düşük bir olasılıkla yaralanmasına sebep olabilmektedir.

Yukarıda belirtilen model numaralı ürünlerden birine sahipseniz, lütfen 0216 900 28 41 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşın. Uzmanlarımız, ürününüzün geri çağırma kapsamında olup olmadığını kontrol ederek, kapsam dahilinde olan ürünler için yetkili servisleri evinize yönlendirecektir. Yetkili servislerimiz ürününüzü evinizden alarak, fiziksel olarak kontrolünü gerçekleştirecek ve gerekliyse ücretsiz parça değişimi yapacaktır. Sürecin tüm aşamalarında ürün sahiplerine detaylı bilgi verilecektir. Bu süre zarfında ürününüzü lütfen kullanmayın.

Her türlü sorunuz için bize aşağıdaki iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. ​

WhatsApp Hattı: 0216 900 28 41 ​

Tüketici Danışma Hattı: 0850 209 44 09​​

Bu durumun yarattığı her türlü rahatsızlık için tüm kullanıcılarımızdan özür diler, gerekli tüm aksiyonların en yüksek sorumluluk bilinciyle alındığını bildirmek isteriz. ​​

Versuni – Philips Ev Aletleri için Yetkili Marka Lisans Sahibi