Etkilenen cihazınızı kaydettikten sonra, sevkiyattan önce bilgilerinizi e-posta ile onaylayacak ve ikame cihazınızı göndermek için gerekli hazırlıkları yapacağız. İş birliğiniz ve sabrınız için teşekkür eder, her türlü iletişimde referans olması açısından kayıt onay numaranızı kaydetmenizi tavsiye ederiz.



İkame cihaz paketinizi açmadan önce, etkilenen cihazınızın fişini çekin ve tüm aksesuarların bağlantısını kesin. Maskenizi, hortumunuzu ve SD kartınızı ikame cihazınızla kullanabilirsiniz, bu nedenle bunları ayırdığınızdan emin olun.



İkame cihazınızı aldığınızda lütfen ilk olarak tüm yazılı kurulum talimatlarını, mevcut bileşenler için temizlik ve iade talimatlarını gözden geçirdiğinizden emin olun. Ayrıca, etkilenen cihazınızı Philips Respironics'e geri göndermek için kullanılacak tüm ambalaj malzemelerini sakladığınızdan emin olun.



Daha sonra, ikame cihazınızı eski cihazınızla kullandığınız aksesuarlarla veya yeni aksesuarlarla yeniden monte etmeye başlayabilirsiniz. Tüm aksesuarlar takıldıktan sonra cihazınızı çalışan bir duvar prizine takın ve cihaz ayarlarınızın yüklenmesi için beş dakika bekleyin. Beş dakika sonra, hava akışını başlatmak için tedavi düğmesine basın. Bu sırada reçetelenen basınç uygulanmalıdır.



İkame cihazınız yeniden monte edilip kullanıma hazır hale getirildikten sonra, etkilenen cihazınızı ikame cihazınızı aldığınız karton ambalaja yerleştirerek iade edin. Birlikte verilen ambalaj bandını kullanarak kutuyu kapatın ve bantlayın. Ödemesinin yapıldığını belirten posta etiketini kutuya yapıştırın ve size en yakın FedEx ile iletişime geçerek alımını planlayın. Philips Respironics tüm nakliye ücretlerini önceden ödemiştir.



Kalite ve hasta güvenliğine olan bağlılığımızın bir parçası olarak Philips Respironics, etkilenen ses azaltma köpüğünü içeren ürünleri pazardan çıkarmaya kararlıdır. İlk aldığınız cihazı iade ederek ileride başka bir hastanın kullanabilmesi için onarılabilmesini sağlayabilirsiniz. Bu çalışmalara yönelik iş birliğiniz için teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen +1-833-262-1871 numaralı telefondan bizimle iletişime geçin.

