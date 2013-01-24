26 Nisan 2021 tarihinde Philips, Sleep & Respiratory Care portföyümüzde yer alan belirli ürünlerdeki bir bileşenle tanımlanan sorunları ele almaya yönelik proaktif çalışmalarla ilgili önemli bir güncelleme sağlamıştır.
Philips; ihtiyatlı olmak adına ve mevcut bilgiler doğrultusunda bu güncellemeyle belirli Philips Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (CPAP), İki Düzeyli Pozitif Hava Yolu Basıncı (BPAP) cihazları ve Mekanik Ventilatörlerde kullanılan ses azaltma köpüğü ile ilgili potansiyel sağlık risklerinin bulunduğu bilgisini paylaşmıştır.
Ayrıca şirket, potansiyel sağlık risklerine ilişkin analizin devam ettiğini ve mevcut olduğunda daha fazla bilgi sağlanacağını da belirtmiştir. Bu duyurunun ardından gerçekleştirilen kapsamlı devam eden incelemenin sonucunda şirket, 14 Haziran 2021 tarihinde belirli etkilenen cihazlar için bir geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildirimi (Uluslararası Pazarlar) düzenlemiştir.
Geri çağırma bildiriminde (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminde (Uluslararası Pazarlar), müşteriler ve kullanıcılar bu sorun ile ilgili klinik kullanım ve hasta sağlığı üzerindeki potansiyel etkiler hakkında bilgilendirilmekte ve uygulanacak eylemlere ilişkin talimatlar sağlanmaktadır. Ek olarak bildirimde bu sorunu mümkün olduğunca etkin ve kapsamlı şekilde çözebilmek için sağlam ve kapsamlı onarım ve değişim programımıza ilişkin ayrıntılı bilgi de sunulmaktadır.