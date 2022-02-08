Ozon Temizleyici Bilgileri

Cihazınızı doğru şekilde temizlediğinizden emin olmanızın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

İkame cihazınızın bakımı hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen cihazın Kullanım Kılavuzu ve Aksesuar Temizlik ve İnceleme talimatlarına bakın. Ozon gibi onaylanmamış temizlik yöntemleri köpük bozunmasına katkıda bulunabileceğinden yalnızca cihazlarımız ve maskelerimiz için onaylanmış temizlik yöntemlerini kullanmanız önemlidir. Hem ozon hem de UV ışığı kullanılan temizlik ürünlerinin (Philips UV Işık Dezenfektan Kutusu dahil) cihazlarımız veya maskelerimiz için halihazırda onaylı temizlik yöntemleri olmadığını ve mevcut geri çağırma gerekliliğini çözüme kavuşturmadığını lütfen unutmayın. Lütfen 27 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan "Ozon ve UV ışığı: CPAP makinelerini ve aksesuarlarını temizlemek için ozon ve ultraviyole (UV) ışığının kullanılmasıyla ilişkili Potansiyel Riskler." başlıklı FDA güvenlik bildirimine başvurun Makalede belirtilen birkaç önemli nokta için aşağıdan okumaya devam edin: "CPAP makineniz ve aksesuarlarınız için CPAP üreticisinin talimatlarını ve önerilen temizlik ve değiştirme kılavuzlarını izleyin. Kullanım kılavuzunu veya talimatları bulamıyorsanız ya da sorularınız varsa CPAP cihazının veya aksesuarın üreticisiyle iletişim kurun. Ayrıca herhangi bir sorunuz olursa sağlık uzmanınızla da iletişime geçebilirsiniz."

"FDA'nın evde veya sağlık hizmetleri ortamında CPAP makinelerini ve aksesuarlarını temizleme, sterilize etme veya dezenfekte etme iddiası bulunan ozon gazı veya UV ışığı ürünlerinin güvenliğini ve etkililiğini değerlendirmediğini unutmayın."

