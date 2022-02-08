Ozon Temizleyici Bilgileri

08 Şubat 2022
Cihazınızı doğru şekilde temizlediğinizden emin olmanızın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Lütfen 27 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan "Ozon ve UV ışığı: CPAP makinelerini ve aksesuarlarını temizlemek için ozon ve ultraviyole (UV) ışığının kullanılmasıyla ilişkili Potansiyel Riskler." başlıklı FDA güvenlik bildirimine başvurun Makalede belirtilen birkaç önemli nokta için aşağıdan okumaya devam edin:
İkame cihazınızın bakımı hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen cihazın Kullanım Kılavuzu ve Aksesuar Temizlik ve İnceleme talimatlarına bakın. Ozon gibi onaylanmamış temizlik yöntemleri köpük bozunmasına katkıda bulunabileceğinden yalnızca cihazlarımız ve maskelerimiz için onaylanmış temizlik yöntemlerini kullanmanız önemlidir. Hem ozon hem de UV ışığı kullanılan temizlik ürünlerinin (Philips UV Işık Dezenfektan Kutusu dahil) cihazlarımız veya maskelerimiz için halihazırda onaylı temizlik yöntemleri olmadığını ve mevcut geri çağırma gerekliliğini çözüme kavuşturmadığını lütfen unutmayın.
Cihazınızı doğru şekilde temizlediğinizden emin olmanızın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.
Lütfen 27 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan "Ozon ve UV ışığı: CPAP makinelerini ve aksesuarlarını temizlemek için ozon ve ultraviyole (UV) ışığının kullanılmasıyla ilişkili Potansiyel Riskler." başlıklı FDA güvenlik bildirimine başvurun Makalede belirtilen birkaç önemli nokta için aşağıdan okumaya devam edin:
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