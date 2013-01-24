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Tıbbi Cihaz geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildirimi (Uluslararası Pazarlar)

Philips Respironics

Doktorlar ve diğer sağlık hizmetleri sağlayıcıları için bilgi

Philips Respironics; ilgili cihazlarda kullanılan polyester bazlı poliüretan (PE-PUR) ses azaltma köpüğü ile ilgili iki sorun nedeniyle Sürekli ve Sürekli Olmayan Ventilatörler (belirli CPAP, BPAP ve Ventilatör Cihazları) için kendi isteğiyle geri çağırma bildiriminde (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminde (Uluslararası Pazarlar) bulunmuştur: 1) PE-PUR köpük, parçalara ayrışabilir ve bu parçalar cihazın hava yoluna girerek kullanıcı tarafından yutulabilir ya da solunabilir ve 2) PE-PUR köpük, birtakım kimyasal gazlar açığa çıkarabilir. Köpük maddenin ayrışması, ozon gibi onaylı olmayan temizleme yöntemleri kullanıldığında tetiklenebilir (bkz. Ozon temizleyicilerin kullanımına ilişkin FDA güvenlik bildirimi) ve ilk çalışma sırasında gaz açığa çıkabilir ve bu durum, cihazın tüm kullanım ömrü boyunca devam edebilir.

 

Etkilenen tüm ürünlerin listesi için lütfen ana geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildirimi (Uluslararası Pazarlar) sayfamızı ziyaret edin.

 

Philips, etkilenen cihazları değiştirerek bu sorunu çözmek için büyük bir çaba sarf etmektedir. Acilen eylem alınmasını gerektiren bir geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildirimi (Uluslararası Pazarlar) distribütörlere ve kendi kullanımları ve hastalarında kullanım için Philips'in doğrudan müşterisi olan kurumlara gönderilmiştir. Bu bildirim alındığında hastalarınızın yönlendirme için sizinle iletişime geçmesi muhtemeldir; hastalarınızla bilinçli bir görüşme yapabilmeniz ve klinik öneride bulunabilmeniz için size gerekli bilgi ve araçları sağlamayı taahhüt ediyoruz. Lütfen aşağıdaki SSS bölümüne ve burada verilen Klinik Bilgi PDF belgesine bakın.

 

Son 40 yıldır solunum ve uyku sorunları yaşayan bireylerin yaşamlarını iyileştirmeyi hedef alan çözümlerle iş faaliyetlerimizde hasta bakımı taahhüdümüze odaklanıyoruz. Güvenli ve etkili tedavi sağlamanın öneminin farkındayız.

 

Hem siz hem de bakımları konusunda size güvenen hastalar için en doğru olanı yapmak amacıyla ürün kalitesinde ve güvenliğinde en yüksek standartları karşılamayı taahhüt ediyoruz.

 

Bu sorunu çözmeyi ve sonraki adımlara ilerledikçe şeffaf, devamlı iletişim sağlamayı taahhüt ediyoruz.

 

Size hem sizin bu durumu anlamanızı sağlayacak hem de hastalarınızla etkin ve verimli şekilde iletişim kurabilmenize yardımcı olacak bilgiler ve kaynaklar sunmayı taahhüt ediyoruz.

Diğer sorular veya bir destek uzmanıyla konuşmak için ayrıca 00800-1420 63269 numaralı telefonu da arayabilirsiniz.

 

Bu sorun nedeniyle çok üzgün olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu süreç boyunca sizi ve hastalarınızı sonuna kadar desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

Bildirim ana sayfası

Kaynaklar

Geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildirimi (Uluslararası Pazarlar) (452.0KB)
Klinik bilgi belgesi (265.0KB)

Güvenlik bildirimi, hastalara ve kullanıcılara aşağıdakileri de tavsiye etmektedir: 

 

BPAP ve CPAP CİHAZLARI İÇİN

Etkilenen BPAP ve CPAP cihazlarını kullanmayı bırakın ve tedaviye devam edilmesinin yararlarına ve potansiyel risklerine bağlı olarak tedavinin devamı için en uygun seçenekleri belirlemek üzere doktorlara danışın.

YAŞAM DESTEĞİ SAĞLAYAN VENTİLATÖR CİHAZLARI İÇİN
Doktorlara danışmadan asla etkilenen yaşam desteğine yönelik mekanik ventilatör cihazlarıyla ilgili reçete edilen tedavinizi durdurmayın veya değiştirmeyin.

 

  • Philips; belirli bakım ortamlarında acil yaşam destek tedavisinde Trilogy 100 ve 200 kullanılması gereken hastalar için ya da tedavinin kesilmesinin kabul edilemeyeceği durumlarda alternatif tedavi seçenekleri olmayabileceğinin veya son derece sınırlı seçenekler olabileceğinin farkındadır. Bu durumlarda ve tedavi uygulayan klinik ekibin takdirine bağlı olarak Trilogy 100 ve 200'ün kullanımına devam edilmesinin yararı, ilgili risklerden fazla olabilir.
  • Doktorlar hastanın bu cihazı kullanmaya devam etmesi gerektiğine karar verirse Kullanım Talimatlarına göre hat içi bakteriyel filtre kullanımı tavsiye edilir. Filtre kullanımı, bozulmuş ses azaltma köpüğü parçacıklarına maruziyeti azaltabilir ancak bakteriyel filtreler potansiyel Uçucu Organik Bileşiklere (VOC'ler) maruziyeti azaltmaz. Kurulum yönlendirmeleri için Kullanım Talimatlarınıza bakın.

TÜM CİHAZLAR İÇİN

  • Etkilenen cihazları geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildirimi (Uluslararası Pazarlar) web sitesinde kaydedin (philips.com/src-update).

 

Web sitesi, geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminin (Uluslararası Pazarlar) durumu ve bu iki sorunla ilgili kalıcı düzeltici eylemlerin nasıl alınacağına ilişkin güncel bilgiler sağlar.

 

Ayrıca ilgili web sitesi, etkilenen bir cihazın Seri Numarasının nasıl bulunacağı konusunda talimatlar sağlar ve kayıt süreci boyunca kullanıcılara rehberlik eder.

 

Web sitesini ziyaret edemiyorsanız veya internet erişiminiz yoksa 00800-1420 63269 numaralı telefonu arayın.

 

Philips, müşterilerin ve hastaların ozonla ilgili temizlik ürünlerini kullanmamalarını ve onaylı temizlik yöntemleri için cihazlarının Kullanım Talimatlarına uymalarını tavsiye etmektedir.

 

Ek olarak Philips, müşterilere ve hastalara BPAP ve CPAP cihazlarının kaç yıldır kullanımda olduğunu göz önünde bulundurmalarını hatırlatmaktadır. Bu cihazların beş yıl kullanıldıktan sonra değiştirilmesi önerilir.

Sorular ve cevaplar

Etkilenen cihazları kullanmak güvenli mi? Etkilenen cihazların kullanımının durdurulması gerekir mi?

Geri çağırma bildiriminde (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminde (Uluslararası Pazarlar), hastalara ve müşterilere aşağıdaki eylemleri uygulamaları tavsiye edilmektedir:

 

  • BPAP ve CPAP cihazlarını kullanan hastalar için: Etkilenen birimleri kullanmaya devam etmeyin ve tedaviye devam edilmesinin yararlarını ve potansiyel riskleri belirlemek için doktorlara danışın.
  • Yaşam desteğine yönelik mekanik ventilatör cihazlarını kullanan hastalar için: Kullanmayı BIRAKMAYIN ya da reçete edilen tedaviyi DEĞİŞTİRMEYİN, sonraki uygun adımları belirlemesi için doktorlara danışın.

 

Philips; müşterilerin ve hastaların ozonla ilgili temizlik ürünlerini kullanmayı durdurmalarını ve onaylı temizleme yöntemleri için cihazlarının Kullanım Talimatlarına uymalarını tavsiye etmektedir.

 

Ek olarak Philips, müşterilere ve hastalara BPAP ve CPAP cihazlarının kaç yıldır kullanımda olduğunu göz önünde bulundurmalarını hatırlatmaktadır; bu cihazların tipik olarak beş yıllık kullanımın ardından değiştirilmesi önerilir.
Bu sorun ile ilişkili güvenlik tehlikeleri nelerdir? Philips bu sorun nedeniyle hastanın zarar gördüğüne dair herhangi bir bildirim aldı mı?

Geri çağırma bildiriminde (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminde (Uluslararası Pazarlar), müşteriler ve kullanıcılar bu sorun ile ilgili klinik kullanım ve hasta sağlığı üzerindeki potansiyel etkiler hakkında bilgilendirilmektedir. Olası sağlık riskleri arasında, örneğin ozon gibi onaylı olmayan temizlik yöntemleri yoluyla bozulmuş ses azaltma köpüğüne maruziyet ve köpük materyalinden kaynaklanan kimyasal emisyonlara maruziyet yer almaktadır. Yüksek ısı ve yüksek nemli ortamlar da belirli bölgelerde köpüğün ayrışmasını tetikleyebilir.

 

Philips faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda tıbbi cihaz düzenlemeleri ve yasaları uyarınca gerekli kılındığı şekilde pazarlama sonrası gözetim faaliyetlerimiz üzerinden potansiyel güvenlik sorunları bildirimlerini izlemeye devam etmektedir.

 

Bozulmuş köpüğe maruz kalma durumunda:

 

  • Bozulmuş köpük maruziyetinin potansiyel riskleri şunları içerir:
    • Tahriş (cilt, göz ve solunum yolu), inflamatuar yanıt, baş ağrısı, astım, diğer organlara olumsuz etkiler (ör. böbrekler ve karaciğer) ve toksik kanserojen tesirler.
  • Philips Respironics, hava yolu devresinde (cihaz prizi, nemlendirici, hortumlar ve maskeye kadar yayılan) siyah kalıntı/parçacık varlığıyla ilgili birtakım şikayetler almıştır. Philips ayrıca baş ağrısı, üst solunum yolu tahrişi, öksürük, göğüste baskı hissi ve sinüs enfeksiyonu bildirimlerini almıştır.

 

Kimyasal emisyonlara maruz kalma durumunda:

 

  • Etkilenen köpükten kimyasal emisyonlar nedeniyle potansiyel maruziyet riskleri arasında şunlar yer almaktadır: baş ağrısı/baş dönmesi, tahriş (gözler, burun, solunum yolu, cilt), aşırı duyarlılık, bulantı/kusma, toksik ve kanserojen tesirler.
  • Bugüne kadar Philips, bu sorun nedeniyle herhangi bir hasta etkisi ya da ciddi zarar bildirimi almamıştır.
Bu sorun için düzeltme süreci ne zaman başlayacak? Etkilenen tüm cihazların ele alınması ne kadar sürecek?

Philips, etkilenen ürünlerin mevcut olduğu bölgelerde ve ülkelerde bulunan düzenleyici kurumlara bildirim sağlamaktadır.

 

İlgili kurumlara öngörülen düzeltme işlemlerinin ilk olarak başlatılması ve uygulanmaya devam edilmesi ile ilgili gerekli bilgileri sağlıyoruz.

 

Şirket; mevcut ses azaltma köpüğünü bu sorundan etkilenmeyen yeni bir materyalle değiştirecektir ve bu süreci halihazırda başlatmıştır.

 

Mevcut durumda şirket bu düzeltme kapsamında etkilenen tüm cihazları mümkün olduğunca hızlı şekilde ele almak için çalışmaktadır.

Etkilenen cihazlar üretilmeye ve/veya sevk edilmeye devam ediyor mu?
Mevcut durumda şirket, etkilenen ürünler için bildirilen sorunlardan etkilenmeyen yeni bir ses azaltma köpüğü materyali kullanmak amacıyla onarım/değişim programını uygulamaya almaya hazırlandığından etkilenen cihazların üretimi ve sevkiyatı durdurulmuştur.
Bu işlem bir geri çağırma eylemi mi? Düzenleyici kurumlar geri çağırma eyleminin önemini sınıflandırdı mı?

Düzenlenen bildirim, düzenleyici kurum kriterlerine göre ABD'de geri çağırma ve Uluslararası Pazarlarda saha güvenlik bildirimidir.

 

Bu geri çağırma / saha güvenlik bildirimi, henüz düzenleyici kurumlar tarafından sınıflandırılmamıştır.
Philips bu sorunu nasıl ele alacak? Etkilenen cihazlar değiştiriliyor ve/veya onarılıyor mu? Müşterilerin değişim, onarım, servis veya başka işlemler için garanti hakkı var mı?

Bu sorunu mümkün olan en yüksek ciddiyetle ele alıyor ve sorunu mümkün olduğunca verimli ve kapsamlı şekilde ele alabilmek için çalışıyoruz.

 

Sürdürdüğümüz kapsamlı analiz sonucunda 14 Haziran 2021 tarihinde şirket, belirli etkilenen Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (CPAP), İki Düzeyli Pozitif Hava Yolu Basıncı (BPAP) cihazları ve Mekanik Ventilatörler için bir geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildirimi (Uluslararası Pazarlar) düzenlemiştir.

 

Geri çağırma bildiriminde (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminde (Uluslararası Pazarlar), müşteriler ve kullanıcılar bu sorun ile ilgili klinik kullanım ve hasta sağlığı üzerindeki potansiyel etkiler hakkında bilgilendirilmektedir. Olası sağlık riskleri arasında, örneğin ozon gibi onaylı olmayan temizlik yöntemleri yoluyla bozulmuş ses azaltma köpüğüne maruziyet ve köpük materyalinden kaynaklanan kimyasal emisyonlara maruziyet yer almaktadır.

 

Philips, müşterileri ve etkilenen cihazların kullanıcılarını şirketin mevcut ses azaltma köpüğünü bu sorundan etkilenmeyen yeni bir materyalle değiştireceği konusunda bilgilendirmektedir. Etkilenen cihazlar, mevcut durumda yeni materyali içeren yeni veya yenilenmiş bir birim ile değiştirilecek ya da müşterilerde bulunan birimlerdeki ses azaltma köpüğünü değiştirmek üzere onarılacaktır. Ayrıca yeni materyal, gelecekteki ürünlerde mevcut ses azaltma köpüğünün yerini alacaktır.

 

Philips; müşterilerin ve hastaların ozonla ilgili temizlik ürünlerini kullanmayı durdurmalarını ve onaylı temizleme yöntemleri için cihazlarının Kullanım Talimatlarına uymalarını tavsiye etmektedir.

 

Ek olarak Philips, müşterilere ve hastalara BPAP ve CPAP cihazlarının kaç yıldır kullanımda olduğunu göz önünde bulundurmalarını hatırlatmaktadır; bu cihazların tipik olarak beş yıllık kullanımın ardından değiştirilmesi önerilir.

 

Şirket; bu sorunu ele almak için önemli kaynaklar ayırmış ve bu düzeltme süreci için kapsamlı bir plan geliştirmiştir; bu süreci halihazırda başlatmıştır. Bu çalışmalar; düzeltme sürecini desteklemek üzere üretim, onarım, servis hizmetleri, tedarik zinciri ve diğer fonksiyonların geniş ölçekli ve global düzeyde güçlendirilmesini içermektedir.

 

Philips; bu sorunun neden olduğu rahatsızlıklardan dolayı büyük üzüntü duymaktadır. Bu sorundan etkilenen hastalara ve müşterilere bekledikleri ve hak ettikleri hizmeti sunmak için ciddi ölçüde kaynak ve zaman ayırıyor ve bu sorunun çözümünü birincil önceliğimiz olarak görüyoruz.

 

Geri çağırma bildirimi ile ilgili daha fazla bilgi ve müşterilere, kullanıcılara ve doktorlara yönelik talimatlar için etkilenen taraflar, bölgelerindeki Philips temsilcileri ile iletişime geçebilir ya da www.philips.com/SRC-update adresini ziyaret edebilir. Web sitesini ziyaret edemiyorsanız veya internet erişiminiz yoksa 00800-1420 63269 numaralı telefonu arayın.
Müşterilerin, hastaların, kullanıcıların ve/veya klinisyenlerin bu sorun ile ilgili uygulaması gereken herhangi bir adım var mı?

Müşterilerden, hastalardan, kullanıcılardan ve klinisyenlerden bu geri çağırma bildiriminde (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminde (Uluslararası Pazarlar) yer alan kılavuz bilgiler doğrultusunda hareket etmeleri istenmektedir.

 

Geri çağırma bildiriminde (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminde (Uluslararası Pazarlar), hastalara ve müşterilere aşağıdaki eylemleri uygulamaları tavsiye edilmektedir:

 

  • BPAP ve CPAP cihazlarını kullanan hastalar için: Etkilenen birimleri kullanmaya devam etmeyin ve tedaviye devam edilmesinin yararlarını ve potansiyel riskleri belirlemek için doktorlara danışın.
  • Yaşam desteğine yönelik mekanik ventilatör cihazlarını kullanan hastalar için: Kullanmayı BIRAKMAYIN ya da reçete edilen tedaviyi DEĞİŞTİRMEYİN, sonraki uygun adımları belirlemesi için doktorlara danışın.
  • Etkilenen cihazları geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildirimi (Uluslararası Pazarlar) web sitesinde kaydedin (www.philips.com/SRC-update).
  • Web sitesi, geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminin (Uluslararası Pazarlar) durumu ve bu iki sorunla ilgili kalıcı düzeltici eylemlerin nasıl alınacağına ilişkin güncel bilgiler sağlar.
  • Ayrıca ilgili web sitesi, etkilenen bir cihazın Seri Numarasının nasıl bulunacağı konusunda talimatlar sağlar ve kayıt süreci boyunca kullanıcılara rehberlik eder.
  • Web sitesini ziyaret edemiyorsanız veya internet erişiminiz yoksa 00800-1420 63269 numaralı telefonu arayın.

 

Şirket; bu düzeltme süreci için kapsamlı bir plan geliştirmiştir ve bu süreci halihazırda başlatmıştır.

 

Philips; müşterilerin ve hastaların ozonla ilgili temizlik ürünlerini kullanmayı durdurmalarını ve onaylı temizleme yöntemleri için cihazlarının Kullanım Talimatlarına uymalarını tavsiye etmektedir.

 

Ek olarak Philips, müşterilere ve hastalara BPAP ve CPAP cihazlarının kaç yıldır kullanımda olduğunu göz önünde bulundurmalarını hatırlatmaktadır; bu cihazların tipik olarak beş yıllık kullanımın ardından değiştirilmesi önerilir.

 

Philips; bu sorunun neden olduğu rahatsızlıklardan dolayı büyük üzüntü duymaktadır. Bu sorundan etkilenen hastalara ve müşterilere bekledikleri ve hak ettikleri hizmeti sunmak için ciddi ölçüde kaynak ve zaman ayırıyor ve bu sorunun çözümünü birincil önceliğimiz olarak görüyoruz.

 

Geri çağırma bildirimi ile ilgili daha fazla bilgi ve müşterilere, kullanıcılara ve doktorlara yönelik talimatlar için etkilenen taraflar, bölgelerindeki Philips temsilcileri ile iletişime geçebilir ya da www.philips.com/SRC-update adresini ziyaret edebilir. Web sitesini ziyaret edemiyorsanız veya internet erişiminiz yoksa 00800-1420 63269 numaralı telefonu arayın.
Bu sorunun nedeni nedir? Tasarım, üretim veya tedarikçi ile ilgili bir sorun mu? Yoksa başka bir sorun mu?
Philips'in analizine göre bu sorunun temel nedeni, şu an Sleep & Respiratory Care portföyünde tanımlanan belirli ürünlerde kullanılan ses azaltma köpüğü ile ilgilidir.
Bu durum nasıl meydana geldi ve Philips, bu durumun tekrar meydana gelmemesi için ne yapıyor?

Philips; sağlam bir Kalite Yönetim Sistemine sahiptir ve bu sorunu tanımlamada ve ele almada yardımcı olması için inceleme ve analiz süreçlerimizi uygulamıştır.

 

Ürünler, piyasaya sunuldukları tarihte geçerli olan standartlara göre ve bunlara uygun şekilde tasarlanmıştır. Yeni standartlar geliştirildikçe ürün özelliklerin kalite ve düzenleyici kurum süreçlerine uygun şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Philips Kalite Yönetim Sistemi, bu yeni gereklilikleri yansıtacak şekilde güncellenmiştir.

 

Ancak standartlar güncellendiğinde önceki standarda göre geliştirilen ürünler tıbbi cihaz düzenlemelerine uygun olmaya devam etmiştir. Köpüğün bozulması ve kimyasal emisyon sorunları, Kalite Yönetim Sistemi proseslerimiz kapsamında belirlenmiştir ve uygun düzenleyici kurum gerekliliklerine göre düzeltilmektedir.

 

Philips, ürünün piyasaya sunulduğu tarihte mevcut olan ilgili standartlara tam uygunluk sağlamaktadır.
Bu sorunun nedenlerinden biri olan "yüksek ısı ve nem" ile ne kastediliyor?

Philips; köpüğün belirli koşullarda bozulabileceğini, onaylı olmayan temizlik yöntemlerinin kullanımı (ozon gibi) dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden ve yüksek nem ve sıcaklık içeren belirli çevresel koşullardan etkilendiğini belirlemiştir.

 

Bu sorunun nedenlerinden biri olabilecek çevresel koşullar, cihazların kullanıldığı ve depolandığı ülkelerin iklimini ve bölgesel sıcaklıklarını ifade etmektedir.

 

Bu faktör, hasta kullanımı için cihaz tarafından oluşturulan ısı ve nem anlamına gelmez.

Etkilenen birimlerde müşterilerin/kullanıcıların dikkatli olması gereken özellikler var mı? Parçacıklar veya görünür başka sorunlar olabilir mi?
Kullanıcılar, geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminde (Uluslararası Pazarlar) belirtildiği üzere doktorlarına danışmalıdır.
Philips, ürünleri garanti kapsamında değiştirebilir mi veya cihazları garanti kapsamında onarabilir mi?

Etkilenen ürünler garanti kapsamında onarılabilir.

 

Philips, mevcut olduğunda bu sorunla ilgili garanti değişim prosedürleri hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır.
Philips'in hem hasta bakımı hem de cihaz sağladığı bölgelerde yeni hastalar için cihaz kurulumu yapılacak mı? Arızalanan mevcut hasta cihazları değiştirilecek mi?

Mevcut durumda Philips, etkilenen cihazlarda yeni hasta kurulumu yapamamaktadır. Philips, yeni hastalarla çalışırken potansiyel alternatif cihazlar sunabilir.

 

Philips; gerekli bir tedavi sırasında cihazın arızalanması gibi acil durumlarda bakımın devamlılığını sağlamak için hastaların ihtiyaç duyduğu ventilatör birimlerini onarabilir/değiştirebilir.

 

Philips CPAP'leri sevkiyatın durdurulduğu süre içinde değiştirilemez.
Philips bu sorunun listelenen cihazlarla sınırlı olduğundan emin mi? Başka cihazların da etkilenmiş olması mümkün mü?

Philips, Kalite Yönetim Sistemimiz uyarınca analizimizi tamamlamış ve etkilenen tüm ürünleri belirlemiştir. İlgili ürünler, düzenleyici kurumlara ve müşterilere sağladığımız bildirimlerimize dahil edilmiştir.

 

Bu sorundan etkilenen başka bir ürün yoktur.

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I understand

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand