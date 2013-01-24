Doktorlar ve diğer sağlık hizmetleri sağlayıcıları için bilgi

Bu sorunu mümkün olan en yüksek ciddiyetle ele alıyor ve sorunu mümkün olduğunca verimli ve kapsamlı şekilde ele alabilmek için çalışıyoruz.

Sürdürdüğümüz kapsamlı analiz sonucunda 14 Haziran 2021 tarihinde şirket, belirli etkilenen Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (CPAP), İki Düzeyli Pozitif Hava Yolu Basıncı (BPAP) cihazları ve Mekanik Ventilatörler için bir geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildirimi (Uluslararası Pazarlar) düzenlemiştir.

Geri çağırma bildiriminde (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminde (Uluslararası Pazarlar), müşteriler ve kullanıcılar bu sorun ile ilgili klinik kullanım ve hasta sağlığı üzerindeki potansiyel etkiler hakkında bilgilendirilmektedir. Olası sağlık riskleri arasında, örneğin ozon gibi onaylı olmayan temizlik yöntemleri yoluyla bozulmuş ses azaltma köpüğüne maruziyet ve köpük materyalinden kaynaklanan kimyasal emisyonlara maruziyet yer almaktadır.

Philips, müşterileri ve etkilenen cihazların kullanıcılarını şirketin mevcut ses azaltma köpüğünü bu sorundan etkilenmeyen yeni bir materyalle değiştireceği konusunda bilgilendirmektedir. Etkilenen cihazlar, mevcut durumda yeni materyali içeren yeni veya yenilenmiş bir birim ile değiştirilecek ya da müşterilerde bulunan birimlerdeki ses azaltma köpüğünü değiştirmek üzere onarılacaktır. Ayrıca yeni materyal, gelecekteki ürünlerde mevcut ses azaltma köpüğünün yerini alacaktır.

Philips; müşterilerin ve hastaların ozonla ilgili temizlik ürünlerini kullanmayı durdurmalarını ve onaylı temizleme yöntemleri için cihazlarının Kullanım Talimatlarına uymalarını tavsiye etmektedir.

Ek olarak Philips, müşterilere ve hastalara BPAP ve CPAP cihazlarının kaç yıldır kullanımda olduğunu göz önünde bulundurmalarını hatırlatmaktadır; bu cihazların tipik olarak beş yıllık kullanımın ardından değiştirilmesi önerilir.

Şirket; bu sorunu ele almak için önemli kaynaklar ayırmış ve bu düzeltme süreci için kapsamlı bir plan geliştirmiştir; bu süreci halihazırda başlatmıştır. Bu çalışmalar; düzeltme sürecini desteklemek üzere üretim, onarım, servis hizmetleri, tedarik zinciri ve diğer fonksiyonların geniş ölçekli ve global düzeyde güçlendirilmesini içermektedir.

Philips; bu sorunun neden olduğu rahatsızlıklardan dolayı büyük üzüntü duymaktadır. Bu sorundan etkilenen hastalara ve müşterilere bekledikleri ve hak ettikleri hizmeti sunmak için ciddi ölçüde kaynak ve zaman ayırıyor ve bu sorunun çözümünü birincil önceliğimiz olarak görüyoruz.

Geri çağırma bildirimi ile ilgili daha fazla bilgi ve müşterilere, kullanıcılara ve doktorlara yönelik talimatlar için etkilenen taraflar, bölgelerindeki Philips temsilcileri ile iletişime geçebilir ya da www.philips.com/SRC-update adresini ziyaret edebilir. Web sitesini ziyaret edemiyorsanız veya internet erişiminiz yoksa 00800-1420 63269 numaralı telefonu arayın.