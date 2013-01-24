Doktorlar ve diğer sağlık hizmetleri sağlayıcıları için bilgi

Philips Respironics; ilgili cihazlarda kullanılan polyester bazlı poliüretan (PE-PUR) ses azaltma köpüğü ile ilgili iki sorun nedeniyle Sürekli ve Sürekli Olmayan Ventilatörler (belirli CPAP, BPAP ve Ventilatör Cihazları) için kendi isteğiyle geri çağırma bildiriminde (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminde (Uluslararası Pazarlar) bulunmuştur: 1) PE-PUR köpük, parçalara ayrışabilir ve bu parçalar cihazın hava yoluna girerek kullanıcı tarafından yutulabilir ya da solunabilir ve 2) PE-PUR köpük, birtakım kimyasal gazlar açığa çıkarabilir. Köpük maddenin ayrışması, ozon gibi onaylı olmayan temizleme yöntemleri kullanıldığında tetiklenebilir (bkz. Ozon temizleyicilerin kullanımına ilişkin FDA güvenlik bildirimi) ve ilk çalışma sırasında gaz açığa çıkabilir ve bu durum, cihazın tüm kullanım ömrü boyunca devam edebilir.
Etkilenen tüm ürünlerin listesi için lütfen ana geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildirimi (Uluslararası Pazarlar) sayfamızı ziyaret edin.
Philips, etkilenen cihazları değiştirerek bu sorunu çözmek için büyük bir çaba sarf etmektedir. Acilen eylem alınmasını gerektiren bir geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildirimi (Uluslararası Pazarlar) distribütörlere ve kendi kullanımları ve hastalarında kullanım için Philips'in doğrudan müşterisi olan kurumlara gönderilmiştir. Bu bildirim alındığında hastalarınızın yönlendirme için sizinle iletişime geçmesi muhtemeldir; hastalarınızla bilinçli bir görüşme yapabilmeniz ve klinik öneride bulunabilmeniz için size gerekli bilgi ve araçları sağlamayı taahhüt ediyoruz. Lütfen aşağıdaki SSS bölümüne ve burada verilen Klinik Bilgi PDF belgesine bakın.
Son 40 yıldır solunum ve uyku sorunları yaşayan bireylerin yaşamlarını iyileştirmeyi hedef alan çözümlerle iş faaliyetlerimizde hasta bakımı taahhüdümüze odaklanıyoruz. Güvenli ve etkili tedavi sağlamanın öneminin farkındayız.
Hem siz hem de bakımları konusunda size güvenen hastalar için en doğru olanı yapmak amacıyla ürün kalitesinde ve güvenliğinde en yüksek standartları karşılamayı taahhüt ediyoruz.
Bu sorunu çözmeyi ve sonraki adımlara ilerledikçe şeffaf, devamlı iletişim sağlamayı taahhüt ediyoruz.
Size hem sizin bu durumu anlamanızı sağlayacak hem de hastalarınızla etkin ve verimli şekilde iletişim kurabilmenize yardımcı olacak bilgiler ve kaynaklar sunmayı taahhüt ediyoruz.
Diğer sorular veya bir destek uzmanıyla konuşmak için ayrıca 00800-1420 63269 numaralı telefonu da arayabilirsiniz.
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