Philips, Haziran 2021'de belirli CPAP, BiPAP ve Mekanik Ventilatör cihazlarındaki bir parçayla ilgili olası sağlık riskini keşfettikten sonra gönüllü bir Saha Güvenlik Bildirimi (ABD dışında)/gönüllü geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) yayımlamıştır.
Hasta güvenliği birincil önceliğimizdir ve düzeltme sürecinde size ve bakım ekibinize destek olmaya kararlıyız.
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Sabırla beklediğiniz ve bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz.
September 1, 2021Daha fazla bilgi
(Acil Kullanım Yetkisi)
Ayrıca, DreamStation BiPAP autoSV olarak da bilinir
Aynı zamanda DreamStation BiPAP AVAPS, DreamStation BiPAP S/T olarak da bilinir
Aynı zamanda System One BiPAP autoSV, System One BiPAP autoSV Advancedolarak da bilinir
Aynı zamanda System One BiPAP AVAPS (C-Series), System One BiPAP S/T (C-Series) olarak da bilinir
In-Lab Titrasyon Cihazı
Aynı zamanda BiPAP Hybrid A30Ventilator (A-Series) olarak da bilinir
(ABD'de satılmaz)
Aynı zamanda BiPAP V30 Auto Ventilatör (A-Series) olarak da bilinir
BiPAP A40 Ventilatör (A-Series)olarak da bilinir
(ABD'de satılmaz)
BiPAP A30 Ventilatör (A-Series)olarak da bilinir
(ABD'de satılmaz)
Cihazınız etkilendiyse...
Zaman içinde yeni materyaller ve teknolojiler mevcut olduğundan dolayı etkilenmeyen ürünlerde farklı ses azaltma köpüğü materyalleri olabilir. Ayrıca etkilenmeyen cihazlardaki ses azaltma köpüğü, cihaz tasarımı nedeniyle farklı bir yere yerleştirilmiş olabilir.
Zaman içinde yeni materyaller ve teknolojiler mevcut olduğundan dolayı etkilenmeyen ürünlerde farklı ses azaltma köpüğü materyalleri olabilir. Ayrıca etkilenmeyen cihazlardaki ses azaltma köpüğü, cihaz tasarımı nedeniyle farklı bir yere yerleştirilmiş olabilir.
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