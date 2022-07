Tedavi cihazınızdaki tüm değişikliklerinin önemli gelebileceğini anlıyoruz. DreamStation CPAP cihazı kullandıysanız ve yeni cihazınız DreamStation 2 CPAP Advanced ise yeni cihazınız öncekiyle aynı reçete ayarlarına uygun ayarlanmış ve kullanıma hazır demektir.

DreamStation 2 CPAP Advanced, daha az bölme içeren birinci sınıf renkli dokunmatik ekran ile birlikte basitleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlamak için tasarlanmıştır. DreamStation CPAP ve DreamStation 2 CPAP Advanced, tanımlanabilir bir Therapy ON (Tedavi AÇMA) düğmesi içerir. DreamStation CPAP cihazının aksine, DreamStation 2 CPAP Advanced cihazında kullanıcının rahat edebileceği başlangıç basıncını seçebileceği Ramp Plus özelliği bulunur. Ayarlandıktan sonra cihaz gelecekteki tüm tedavi oturumlarında otomatik olarak seçilen Ramp Plus basıncında başlar. Hastaların istenen basınçla başlamak için her gece Ramp düğmesine basması gerekmez. Bu, Ramp Plus basıncını bir kez ayarlayabileceğiniz ve her gece yeniden başlatmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Auto ON (Otomatik AÇMA) işlevi de etkindir, böylece tek yapmanız gereken maskenizi takıp nefes almaya başlamaktır.

DreamStation cihazınızın iadesiyle ilgili olarak daha önce belirttiğimiz gibi, DreamStation cihazlarını ilk kullanıcılarına geri göndermeyeceğiz. Yardım için lütfen başlarken DreamStation 2 Kurulum ve Kullanım videosunu inceleyin.

Yalnızca ABD: Yeni cihazınızı nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi almak ve cihazınızı öğrenmek istiyorsanız www.philips.com/ds2-replacement adresini ziyaret edebilirsiniz.