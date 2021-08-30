Tıbbi Cihaz Geri Çağırma Bilgileri


Philips Respironics Uyku ve Solunum Sağlığı cihazları

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Hastalara yönelik bilgiler, hepsi bir arada


Philips, Haziran 2021'de belirli CPAP, BiPAP ve Mekanik Ventilatör cihazlarındaki bir parçayla ilgili olası sağlık riskini keşfettikten sonra gönüllü bir Saha Güvenlik Bildirimi (ABD dışında)/gönüllü geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) yayımlamıştır.

Hasta güvenliği birincil önceliğimizdir ve düzeltme sürecinde size ve bakım ekibinize destek olmaya kararlıyız.

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Sorular ve cevaplar

Aşağıda listelenen ürünler geri çağırma bildiriminden/saha güvenlik bildiriminden etkilenmektedir:

CPAP ve BPAP Cihazları

26 Nisan 2021 Tarihinden Önce Üretilen Tüm Etkilenen Cihazlar, Tüm Cihaz Seri Numaraları

Sürekli Ventilatör, Minimum Ventilatör Desteği, Tesis Kullanımı

E30 Acil Kullanım Yetkisi

E30

(Acil Kullanım Yetkisi)

Sürekli Ventilatör, Yaşam Desteği Olmayan

DreamStation ASV

DreamStation ASV

Ayrıca, DreamStation BiPAP autoSV olarak da bilinir

DreamStation ST, AVAPS

DreamStation ST, AVAPS

Aynı zamanda DreamStation BiPAP AVAPS, DreamStation BiPAP S/T olarak da bilinir

SystemOne ASV4

SystemOne ASV4

Aynı zamanda System One BiPAP autoSV, System One BiPAP autoSV Advanced​olarak da bilinir

C Series ST, AVAPS

C Series S/T, AVAPS

Aynı zamanda System One BiPAP AVAPS (C-Series), System One BiPAP S/T (C-Series) olarak da bilinir​​​

OmniLab Advanced Plus (sleep lab) CPAP

OmniLab Advanced Plus

In-Lab Titrasyon Cihazı

Sürekli olmayan ventilatör

50 Series CPAP, ASV

System One 50 serisi

CPAP, Auto CPAP, BiPAP​

60 Series CPAP, ASV

System One 60 serisi

CPAP, Auto CPAP, BiPAP​

DreamStation CPAP

DreamStation CPAP, Auto CPAP, BiPAP

DreamStation Go

DreamStation GO CPAP, APAP, Auto CPAP

Dorma 400, 500

Dorma 400, 500 ​CPAP, Auto CPAP

(ABD'de satılmaz)​

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Mekanik Ventilatörler

26 Nisan 2021 Tarihinden Önce Üretilen Tüm Etkilenen Cihazlar, Tüm Cihaz Seri Numaraları

Sürekli Ventilatör

Trilogy 100

Trilogy 100 Ventilatör

Trilogy 200

Trilogy 200 Ventilatör

Garbin Plus, Aeris, LifeVent Ventilatör

Garbin Plus, Aeris, LifeVent Ventilatör

(ABD'de satılmaz)

Sürekli Ventilatör, Minimum Ventilatör Desteği, Tesis Kullanımı

A-Series BiPAP Hybrid A30

A-Series BiPAP Hybrid A30

Aynı zamanda BiPAP Hybrid A30​Ventilator​ (A-Series) olarak da bilinir​
(ABD'de satılmaz)

A-Series BiPAP V30 Auto Ventilatör

A-Series BiPAP V30 Auto Ventilatör

Aynı zamanda BiPAP V30 Auto​ Ventilatör ​(A-Series) olarak da bilinir

Sürekli Ventilatör, Yaşam Desteği Olmayan

A-Series BiPAP A40

A-Series BiPAP A40

BiPAP A40​ Ventilatör ​(A-Series)​olarak da bilinir
(ABD'de satılmaz)​​

A-Series BiPAP A30

A-Series BiPAP A30

BiPAP A30​ Ventilatör (A-Series)​olarak da bilinir
(ABD'de satılmaz)​​

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Hangi ürünler etkilenmedi ve neden?

 

Zaman içinde yeni materyaller ve teknolojiler mevcut olduğundan dolayı etkilenmeyen ürünlerde farklı ses azaltma köpüğü materyalleri olabilir. Ayrıca etkilenmeyen cihazlardaki ses azaltma köpüğü, cihaz tasarımı nedeniyle farklı bir yere yerleştirilmiş olabilir.

  • Trilogy Evo

  • M-Series

  • Trilogy Evo OBM

  • Trilogy EV300

  • Trilogy 202

  • A Serisi Pro ve EFL

  • DreamStation 2

  • Omnilab (orijinal, Harmony 2 temel alınır)

  • Dorma 100, Dorma 200 ve REMStar SE

  • V60 Ventilatör

  • V60 Plus Ventilatör

  • V680 Ventilatör

  • Tüm oksijen konsantratörleri, solunum yolu ilaç iletim ürünleri, hava yolu temizleme ürünleri.

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

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