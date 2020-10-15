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  • Serin kalın.
  • Serin kalın.
  • Serin kalın.
  • Serin kalın.
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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz Kulaklık

TASH402BK/00

4.8
| (82) İncelemeler | 99% bu ürünü tavsiye ediyor
Serin kalın.
Bu tere dayanıklı kablosuz kulak üstü spor kulaklıklarıyla kişisel rekorunuzu kırın. Hafif ve rahat bu kulaklık, tek bir şarjla 20 saatlik oynatma süresi sunar. Serinletme özelliğine sahip kulak başlığı yastıkları, hava ısındığında sporunuza odaklanmanızı sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Hava ne kadar sıcak olursa olsun.

Serin kalın.

  • 40 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Ter/su geçirmez

20 saatlik oynatma süresi

Bu hoparlör, yolda müzik dinlerken keyfinizin yarıda kalmaması için 20 saat sürekli müzik çalabilir.

40 mm neodimyum akustik sürücüler

Antrenman çalma listenizle antrenmanınızı bir üst seviyeye çıkarın. Mükemmel ayarlanmış 40 mm neodimyum akustik sürücülerin sunduğu bas, antrenmana devam etmenizi sağlar. Arkası kapalı yapı mükemmel pasif gürültü yalıtımı sunar. Başkalarına rahatsızlık vermeden ses düzeyini artırabilirsiniz.

Nefes alabilir kulak başlığı yastıkları. Temizleme için kolayca çıkarılabilir

Yumuşak, nefes alabilir kulak başlığı yastıkları soğutucu jel ile doludur: Ne kadar yoğun çalışırsanız çalışın, kulaklıklar cildinizde serin kalır. Yastıklar ayrıca kolay temizleme için çıkarılabilir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.8

5 üzerinden

82

İncelemeler

99%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

15/10/2020

Türkiye

Türkiye

Spor yapıyorsanız kesinlikle bu ürün

Spor salonu ile bağınızı kopartıyorsunuz. Bence harika

Avantajlar

Kullanımı kolay

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TASH402BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TASH402BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

15/10/2020

Türkiye

Türkiye

Kusursuz

Öncelikle bu ürünü alma sebebim Ses kalitesi ve bass gücünün iyi olması ve deneyerek aldığım için de beni tatmin etti çok üstün ses kalitesi var bass gücünün de üstün olması harika bir kulaklık Philips yapmış gerçekten kullandığım için almak isteyenlere gönül rahatlığıyla tavsiye ederim

Avantajlar

Ses şarj

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TASH402BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TASH402BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

15/10/2020

Türkiye

Türkiye

20 saat oynatma süresi ve ses kalitesi

Normal şartlarda çok fazla kulaklık sevmeyen birisiydim ama kullanan bir arkadaşımın önermesiyle aldım özellikle dış ortam seslerine karşı müthiş bir kesme özelliği var Uzun saatler kullanabilmek kısa sürede şarj etmek en önemlisi hijyen açısından temizlene bilirliği çok iyi zaten hafiflik ve incelikte daha da özel bir kulaklık haline getiriyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TASH402BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TASH402BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

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