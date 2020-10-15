Öncelikle bu ürünü alma sebebim Ses kalitesi ve bass gücünün iyi olması ve deneyerek aldığım için de beni tatmin etti çok üstün ses kalitesi var bass gücünün de üstün olması harika bir kulaklık Philips yapmış gerçekten kullandığım için almak isteyenlere gönül rahatlığıyla tavsiye ederim