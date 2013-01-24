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Bu tere dayanıklı kablosuz kulak üstü spor kulaklıklarıyla kişisel rekorunuzu kırın. Hafif ve rahat bu kulaklık, tek bir şarjla 20 saatlik oynatma süresi sunar. Serinletme özelliğine sahip kulak başlığı yastıkları, hava ısındığında sporunuza odaklanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Serin kalın.
Bu tere dayanıklı kablosuz kulak üstü spor kulaklıklarıyla kişisel rekorunuzu kırın. Hafif ve rahat bu kulaklık, tek bir şarjla 20 saatlik oynatma süresi sunar. Serinletme özelliğine sahip kulak başlığı yastıkları, hava ısındığında sporunuza odaklanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Serin kalın.
Bu tere dayanıklı kablosuz kulak üstü spor kulaklıklarıyla kişisel rekorunuzu kırın. Hafif ve rahat bu kulaklık, tek bir şarjla 20 saatlik oynatma süresi sunar. Serinletme özelliğine sahip kulak başlığı yastıkları, hava ısındığında sporunuza odaklanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Serin kalın.
Bu tere dayanıklı kablosuz kulak üstü spor kulaklıklarıyla kişisel rekorunuzu kırın. Hafif ve rahat bu kulaklık, tek bir şarjla 20 saatlik oynatma süresi sunar. Serinletme özelliğine sahip kulak başlığı yastıkları, hava ısındığında sporunuza odaklanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Kablosuz Kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu hoparlör, yolda müzik dinlerken keyfinizin yarıda kalmaması için 20 saat sürekli müzik çalabilir.
Antrenman çalma listenizle antrenmanınızı bir üst seviyeye çıkarın. Mükemmel ayarlanmış 40 mm neodimyum akustik sürücülerin sunduğu bas, antrenmana devam etmenizi sağlar. Arkası kapalı yapı mükemmel pasif gürültü yalıtımı sunar. Başkalarına rahatsızlık vermeden ses düzeyini artırabilirsiniz.
Yumuşak, nefes alabilir kulak başlığı yastıkları soğutucu jel ile doludur: Ne kadar yoğun çalışırsanız çalışın, kulaklıklar cildinizde serin kalır. Yastıklar ayrıca kolay temizleme için çıkarılabilir.
Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.
Yumuşak, nefes alabilir kulak başlığı yastıkları soğutucu jel ile doludur: Ne kadar yoğun çalışırsanız çalışın, kulaklıklar cildinizde serin kalır. Yastıklar ayrıca kolay temizleme için çıkarılabilir.
Hassas bir şekilde ayarlanmış 40 mm sürücülerle kristal netliğinde ve doğal sesin tadını çıkarın. Spor kulaklığınız; hangi müzik türünü dinlerseniz dinleyin net, zengin ayrıntılara sahip ve aynı zamanda da doğal bir ses sunmak üzere dikkatli şekilde tasarlanmıştır.
Düz olarak katlanabilen kulaklık başlıkları kolay saklanır.
Bu spor kulaklıkları IPX4 sıçramaya karşı dayanıklılık derecesine sahiptir. Her yönden sıvı sıçramasına ve yoğun terlemeye dayanabilir. Yağmur yağarken bile istediğiniz yoğunlukta antrenman yapabilirsiniz.
Ekstra desteğe ihtiyacınız olduğunda Hızlı Şarj ile 10 dakika şarj edin ve 2 saat daha oynatma süresinin tadını çıkarın.
Kişisel rekorunuzu kırarken de, spor salonu antrenmanından sonra arkadaşlarınızla buluşurken de şık tasarım ile harika görünün. Düz olarak katlanabilen kulaklık başlıkları kolay saklanır.
Kullanıcı dostu düğmeler sayesinde çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Eşleştirildiklerinde ise en son eşleştirildikleri cihazı hatırlarlar.
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