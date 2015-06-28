2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
750 W
Kompakt, 3'ü 1 arada kurulum
2,1 L hazne
28'den fazla işleve yönelik aksesuarlar
Bu Philips Mutfak Robotu, 2 hız ve darbe seçeneği sunan güçlü motoruyla tüm favori yemeklerinizi hazırlamanız için gereken gücü ve kontrolü sağlar.
PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunan; bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyondur. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir!
Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar şunlardır: Hamur karıştırmak ve yoğurmak için yoğurma aparatı; et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelik doğrama bıçağı; doğrama ve rendeleme amaçlı çeşitli disk bıçaklar; farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1 L kapasiteli kırılmaz blender; çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski ve kahve çekirdeği vb. öğütmek için öğütücü
4.3
5 üzerinden
10
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Aksiseda
28/06/2015
Türkiye
Ürün güzel
ürün harika. Büyük doğrayıcı anında bulamaç haline getirmiyor. Bu çok iyi. Yer kaplamıyor. El doğrayıcısında meyve paresi yapıyorum bebeğim için çok işe yarıyor. Bence çok kullanışlı her eve Lazım. Bir de Türkçe kullanma klavuzu olsa fena olmayacak ama bu markanın ürünleri böyle.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR7761/00 Food processor için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR7761/00 Food processor için yapılmıştır
zeynepy
21/02/2015
Türkiye
Süper bir ürün
Hem hamur yoğurup hem rende yapmak tek kelimeyle kolaylık Çırp doğar rende yap az yer kapla daha ne olsun ☺️
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR7761/00 Food processor için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR7761/00 Food processor için yapılmıştır
nevşehirli
27/01/2015
Türkiye
Her eve lazım
Ürünü internet üzerinden aldığım için gelene kadar biraz endişeliydim.Fakat daha koliyi alır almaz hafifliği içimi rahatlattı.Çok fazla yer kaplamayan ve her an hizmete hazır bir motor bölümü var.Malzeme kalitesi gayet güzel.Tabiki indirimli almış olduğum için fiyat ve kalite dengesini de unutmamak lazım.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR7761/00 Food processor için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR7761/00 Food processor için yapılmıştır