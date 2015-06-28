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  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet

Üretimden kaldırıldı

Viva CollectionMutfak robotu

HR7761/00

4.3
| (10) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Az zahmet, bol lezzet
Bu Mutfak Robotu, 2,1 L haznesi (1,5 L çalışma kapasitesi), blenderi ve öğütücü el değirmeni olan 3'ü 1 arada kompakt sete sahiptir. Ayrıca en sevdiğiniz tarifleri zahmetsizce hazırlamanız için 5 adet paslanmaz çelikten disk bıçağı vardır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Ev yapımı kek, graten, salata ve daha fazlasını yapın

Az zahmet, bol lezzet

  • 750 W

  • Kompakt, 3'ü 1 arada kurulum

  • 2,1 L hazne

  • 28'den fazla işleve yönelik aksesuarlar

Güçlü kullanım için 750 W motor

Güçlü kullanım için 750 W motor

Bu Philips Mutfak Robotu, 2 hız ve darbe seçeneği sunan güçlü motoruyla tüm favori yemeklerinizi hazırlamanız için gereken gücü ve kontrolü sağlar.

Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunan; bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyondur. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir!

28+ fonksiyonu kolayca yerine getiren aksesuarlar

28+ fonksiyonu kolayca yerine getiren aksesuarlar

Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar şunlardır: Hamur karıştırmak ve yoğurmak için yoğurma aparatı; et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelik doğrama bıçağı; doğrama ve rendeleme amaçlı çeşitli disk bıçaklar; farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1 L kapasiteli kırılmaz blender; çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski ve kahve çekirdeği vb. öğütmek için öğütücü

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.3

5 üzerinden

10

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

28/06/2015

Türkiye

Türkiye

Ürün güzel

ürün harika. Büyük doğrayıcı anında bulamaç haline getirmiyor. Bu çok iyi. Yer kaplamıyor. El doğrayıcısında meyve paresi yapıyorum bebeğim için çok işe yarıyor. Bence çok kullanışlı her eve Lazım. Bir de Türkçe kullanma klavuzu olsa fena olmayacak ama bu markanın ürünleri böyle.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR7761/00 Food processor için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR7761/00 Food processor için yapılmıştır

21/02/2015

Türkiye

Türkiye

Süper bir ürün

Hem hamur yoğurup hem rende yapmak tek kelimeyle kolaylık Çırp doğar rende yap az yer kapla daha ne olsun ☺️

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR7761/00 Food processor için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR7761/00 Food processor için yapılmıştır

27/01/2015

Türkiye

Türkiye

Her eve lazım

Ürünü internet üzerinden aldığım için gelene kadar biraz endişeliydim.Fakat daha koliyi alır almaz hafifliği içimi rahatlattı.Çok fazla yer kaplamayan ve her an hizmete hazır bir motor bölümü var.Malzeme kalitesi gayet güzel.Tabiki indirimli almış olduğum için fiyat ve kalite dengesini de unutmamak lazım.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR7761/00 Food processor için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR7761/00 Food processor için yapılmıştır

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