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Az zahmet, bol lezzet
Bu Mutfak Robotu, 2,1 L haznesi (1,5 L çalışma kapasitesi), blenderi ve öğütücü el değirmeni olan 3'ü 1 arada kompakt sete sahiptir. Ayrıca en sevdiğiniz tarifleri zahmetsizce hazırlamanız için 5 adet paslanmaz çelikten disk bıçağı vardır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Az zahmet, bol lezzet
Bu Mutfak Robotu, 2,1 L haznesi (1,5 L çalışma kapasitesi), blenderi ve öğütücü el değirmeni olan 3'ü 1 arada kompakt sete sahiptir. Ayrıca en sevdiğiniz tarifleri zahmetsizce hazırlamanız için 5 adet paslanmaz çelikten disk bıçağı vardır. Tüm faydaları görün
Az zahmet, bol lezzet
Bu Mutfak Robotu, 2,1 L haznesi (1,5 L çalışma kapasitesi), blenderi ve öğütücü el değirmeni olan 3'ü 1 arada kompakt sete sahiptir. Ayrıca en sevdiğiniz tarifleri zahmetsizce hazırlamanız için 5 adet paslanmaz çelikten disk bıçağı vardır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Az zahmet, bol lezzet
Bu Mutfak Robotu, 2,1 L haznesi (1,5 L çalışma kapasitesi), blenderi ve öğütücü el değirmeni olan 3'ü 1 arada kompakt sete sahiptir. Ayrıca en sevdiğiniz tarifleri zahmetsizce hazırlamanız için 5 adet paslanmaz çelikten disk bıçağı vardır. Tüm faydaları görün
Mutfak robotu
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu Philips Mutfak Robotu, 2 hız ve darbe seçeneği sunan güçlü motoruyla tüm favori yemeklerinizi hazırlamanız için gereken gücü ve kontrolü sağlar.
PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunan; bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyondur. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir!
Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar şunlardır: Hamur karıştırmak ve yoğurmak için yoğurma aparatı; et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelik doğrama bıçağı; doğrama ve rendeleme amaçlı çeşitli disk bıçaklar; farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1 L kapasiteli kırılmaz blender; çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski ve kahve çekirdeği vb. öğütmek için öğütücü
Geniş 2,1 L hazne (1,5 L çalışma kapasitesi) tek seferde 5 porsiyona kadar çorba hazırlamanızı sağlar.
1,75 L (1 L çalışma kapasitesi) kırılmaya karşı dayanıklı sürahide 5 bardağa kadar smoothie hazırlanabilir.
En iyi sonuçlar için hız ayarının rengi ile aksesuarın rengini eşleştirin.
Bu Philips mutfak robotu kolaylıkla kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Aksesuarların kolay takılır akıllı tasarımı sayesinde parçalar birbirlerine kolayca geçer.
Favori yemeğinizi hazırlamak için tek yapmanız gereken şey, doğru disk bıçağını (dilimleme, doğrama, parçalama) seçmek ve disk yuvasına takmak.
Oturaklı taban yoğurma işlemi sırasında bile sabit kalır
Krema veya yumurta çırparken ya da hamur işi ve ekmek hamuru hazırlarken en iyi sonuçları elde etmek için düşük hız ayarını (1. hız) kullanın. Yüksek hız ayarı (2. ayar) soğan ve et doğramak, çorba ve smoothie karıştırmak ya da sebze doğramak, dilimlemek veya rendelemek için uygundur.
Aksesuarlar
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım
Kaplama
Servis
Sürdürülebilirlik
Ağırlık ve boyutlar
CP9090/01
CP9087/01