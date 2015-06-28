28+ fonksiyonu kolayca yerine getiren aksesuarlar

Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar şunlardır: Hamur karıştırmak ve yoğurmak için yoğurma aparatı; et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelik doğrama bıçağı; doğrama ve rendeleme amaçlı çeşitli disk bıçaklar; farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1 L kapasiteli kırılmaz blender; çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski ve kahve çekirdeği vb. öğütmek için öğütücü