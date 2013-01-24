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    Viva Collection

    Mutfak robotu

    HR7761/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Az zahmet, bol lezzet Az zahmet, bol lezzet Az zahmet, bol lezzet
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      Viva Collection Mutfak robotu

      HR7761/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Az zahmet, bol lezzet

      Bu Mutfak Robotu, 2,1 L haznesi (1,5 L çalışma kapasitesi), blenderi ve öğütücü el değirmeni olan 3'ü 1 arada kompakt sete sahiptir. Ayrıca en sevdiğiniz tarifleri zahmetsizce hazırlamanız için 5 adet paslanmaz çelikten disk bıçağı vardır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 309,99 TL
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      Viva Collection Mutfak robotu

      Az zahmet, bol lezzet

      Bu Mutfak Robotu, 2,1 L haznesi (1,5 L çalışma kapasitesi), blenderi ve öğütücü el değirmeni olan 3'ü 1 arada kompakt sete sahiptir. Ayrıca en sevdiğiniz tarifleri zahmetsizce hazırlamanız için 5 adet paslanmaz çelikten disk bıçağı vardır. Tüm faydaları görün

      Az zahmet, bol lezzet

      Bu Mutfak Robotu, 2,1 L haznesi (1,5 L çalışma kapasitesi), blenderi ve öğütücü el değirmeni olan 3'ü 1 arada kompakt sete sahiptir. Ayrıca en sevdiğiniz tarifleri zahmetsizce hazırlamanız için 5 adet paslanmaz çelikten disk bıçağı vardır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 309,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Viva Collection Mutfak robotu

      Az zahmet, bol lezzet

      Bu Mutfak Robotu, 2,1 L haznesi (1,5 L çalışma kapasitesi), blenderi ve öğütücü el değirmeni olan 3'ü 1 arada kompakt sete sahiptir. Ayrıca en sevdiğiniz tarifleri zahmetsizce hazırlamanız için 5 adet paslanmaz çelikten disk bıçağı vardır. Tüm faydaları görün

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Mutfak robotu

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Az zahmet, bol lezzet

        Ev yapımı kek, graten, salata ve daha fazlasını yapın

        • 750 W
        • Kompakt, 3'ü 1 arada kurulum
        • 2,1 L hazne
        • 28'den fazla işleve yönelik aksesuarlar
        Güçlü kullanım için 750 W motor

        Güçlü kullanım için 750 W motor

        Bu Philips Mutfak Robotu, 2 hız ve darbe seçeneği sunan güçlü motoruyla tüm favori yemeklerinizi hazırlamanız için gereken gücü ve kontrolü sağlar.

        Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

        Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

        PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunan; bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyondur. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir!

        28+ fonksiyonu kolayca yerine getiren aksesuarlar

        28+ fonksiyonu kolayca yerine getiren aksesuarlar

        Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar şunlardır: Hamur karıştırmak ve yoğurmak için yoğurma aparatı; et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelik doğrama bıçağı; doğrama ve rendeleme amaçlı çeşitli disk bıçaklar; farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1 L kapasiteli kırılmaz blender; çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski ve kahve çekirdeği vb. öğütmek için öğütücü

        Tek seferde 5 porsiyon malzeme alabilir

        Tek seferde 5 porsiyon malzeme alabilir

        Geniş 2,1 L hazne (1,5 L çalışma kapasitesi) tek seferde 5 porsiyona kadar çorba hazırlamanızı sağlar.

        Kırılmaya karşı dayanıklı sürahi

        Kırılmaya karşı dayanıklı sürahi

        1,75 L (1 L çalışma kapasitesi) kırılmaya karşı dayanıklı sürahide 5 bardağa kadar smoothie hazırlanabilir.

        Renk kodlu aksesuar ve hız ayarı kombinasyonları

        Renk kodlu aksesuar ve hız ayarı kombinasyonları

        En iyi sonuçlar için hız ayarının rengi ile aksesuarın rengini eşleştirin.

        Kolay montaj için bağlantı elemanları ve aparatları

        Kolay montaj için bağlantı elemanları ve aparatları

        Bu Philips mutfak robotu kolaylıkla kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Aksesuarların kolay takılır akıllı tasarımı sayesinde parçalar birbirlerine kolayca geçer.

        Dilimlemek, doğramak ve öğütmek için ayrı diskler

        Dilimlemek, doğramak ve öğütmek için ayrı diskler

        Favori yemeğinizi hazırlamak için tek yapmanız gereken şey, doğru disk bıçağını (dilimleme, doğrama, parçalama) seçmek ve disk yuvasına takmak.

        Oturaklı taban yoğurma işlemi sırasında bile sabit kalır

        Oturaklı taban yoğurma işlemi sırasında bile sabit kalır

        Oturaklı taban yoğurma işlemi sırasında bile sabit kalır

        Maksimum kontrol için 2 hız ayarı ve darbe düğmesi

        Maksimum kontrol için 2 hız ayarı ve darbe düğmesi

        Krema veya yumurta çırparken ya da hamur işi ve ekmek hamuru hazırlarken en iyi sonuçları elde etmek için düşük hız ayarını (1. hız) kullanın. Yüksek hız ayarı (2. ayar) soğan ve et doğramak, çorba ve smoothie karıştırmak ya da sebze doğramak, dilimlemek veya rendelemek için uygundur.

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahil
          • S biçimli bıçak ünitesi
          • Kalın doğrama aracı
          • Kalın dilimleme aracı
          • Bulamaç aparatı
          • İnce doğrama aracı
          • İnce dilimleme aracı
          • Parçalama aracı
          • Kavanoz
          • Jülyen doğrama aracı
          • Yoğurma aparatı
          • Öğütücü

        • Genel özellikler

          Hız ayarı sayısı
          2 + darbe
          Ürün özellikleri
          • Entegre kablo yuvası
          • Kaymaz ayak
          • Darbeli

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          750  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50-60  Hz
          Hazne kapasitesi
          2  L
          Büyük kapasiteli hazne
          1,75  L
          Öğütücü kapasitesi
          250  ml
          Kordon uzunluğu
          1,0  m
          Devir hızı - Blender (maks)
          21.000  dev/dak
          Devir hızı - Hazne (maks)
          1900  dev/dak
          Hazne çalışma kapasitesi
          1,5  L
          Sürahi çalışma kapasitesi
          1,0  L

        • Tasarım

          Renk
          Metalik gri

        • Kaplama

          Malzeme aksesuarları
          Paslanmaz çelik
          Malzeme haznesi
          Plastik SAN
          Ana gövde malzemesi
          Plastik ABS

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          210 x 210 x 368  mm

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