Philips, Dünya Kalp Günü’nü “Kalbinin Sesi” projesi ile kutladı

“Kalbinin Sesi” projesi kapsamında Philips çalışanlarının kalp seslerini ayrı ayrı kaydedebilmek için özel bir mikrofon geliştirildi. Doktorların kullandığı steteskop cihazı modifiye edilerek cihazın içine mikrofon düzeneği kuruldu ve kayıtlar alındı. Kayıt edilen sesler her bir kişinin kalp ritmine göre ayrıştırıldı ve ritme en uygun enstrümanın sesine dönüştürüldü. Böylece müzikte duyulan her bir enstrüman sesinin aslında bir Philips çalışanının kendine özgü kalp sesinden oluşması sağlandı. “Sound replacement” adı verilen teknikle ünlü müzisyen Aykut Gürel tarafından müzik kompozisyonu oluşturulurken aynı zamanda synthesizer, bas gitar ve elektronik gitar gibi enstrümanlar da kullanıldı.

Ortaya çıkan beste bir animasyon film ile ilk önce Philips çalışanlarının katıldığı özel bir etkinlik ile tanıtıldıktan sonra 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde sosyal medya kanalları üzerinden #HerKalpEssizdir ve #MyHeartIsUnique hashtagleri ile paylaşıldı.

Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, “Philips olarak her kalbin eşsiz olduğuna inanıyoruz. Dünya Kalp Gününde; kalbimizin hem bizim hem de sevdiklerimiz için ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istedik. Sağlıklı bir yaşam sürmeniz için kalbini ortaya koyan çalışanlarımızın kalbini dinledik. Müzisyen Aykut Gürel de bu kalp ses ve ritimlerini kullanarak özel bir beste hazırladı. Philips ailesi olarak sağlıklı bir yaşam sürmeniz için her zaman yanınızdayız. Hem çalışanlarımızı hem de müşterilerimizi sağlığın tam da kalbine yerleştiriyoruz.”

Philips’in insanların her geçen gün daha fazla bilinçlenmelerinden, sağlıkları ile her geçen gün daha fazla ilgilenmelerinden, değer odaklı sağlık sistemine geçişin artmasından ve sağlık alanında daha az maliyetli bakım ve dijitalleşmeye yönelik trendleri göz önünde bulundurarak geliştirdiği yeni kardiyoloji yaklaşımı kişiselleşmiş kalp sağlığının önemine dikkat çekiyor. Philips’in yaptığı araştırmalar ve dünya trendleri kalp sağlığının artık kişiselleştiğini gösteriyor. Kardiyak hastalıklar ve bu hastalıkların tedavileri her bir hastaya göre değişiklik gösteriyor.

Philips’in tüm dünyada yaptığı Gelecek Sağlık Endeksi ise bu konuda güçlü veriler sunuyor.