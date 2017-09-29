Philips, Dünya Kalp Günü’nü “Kalbinin Sesi” projesi ile kutladı

Philips, “Her Kalp Eşsizdir” söylemi ile yeni kardiyoloji yaklaşımını duyurmak amacıyla 29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında çalışanları ile gerçekleştirdiği “Kalbinin Sesi” projesinin lansmanını yaptı.
“Kalbinin Sesi” projesi kapsamında Philips çalışanlarının kalp seslerini ayrı ayrı kaydedebilmek için özel bir mikrofon geliştirildi. Doktorların kullandığı steteskop cihazı modifiye edilerek cihazın içine mikrofon düzeneği kuruldu ve kayıtlar alındı. Kayıt edilen sesler her bir kişinin kalp ritmine göre ayrıştırıldı ve ritme en uygun enstrümanın sesine dönüştürüldü. Böylece müzikte duyulan her bir enstrüman sesinin aslında bir Philips çalışanının kendine özgü kalp sesinden oluşması sağlandı. “Sound replacement” adı verilen teknikle ünlü müzisyen Aykut Gürel tarafından müzik kompozisyonu oluşturulurken aynı zamanda synthesizer, bas gitar ve elektronik gitar gibi enstrümanlar da kullanıldı. Ortaya çıkan beste bir animasyon film ile ilk önce Philips çalışanlarının katıldığı özel bir etkinlik ile tanıtıldıktan sonra 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde sosyal medya kanalları üzerinden #HerKalpEssizdir ve #MyHeartIsUnique hashtagleri ile paylaşıldı. Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, “Philips olarak her kalbin eşsiz olduğuna inanıyoruz. Dünya Kalp Gününde; kalbimizin hem bizim hem de sevdiklerimiz için ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istedik. Sağlıklı bir yaşam sürmeniz için kalbini ortaya koyan çalışanlarımızın kalbini dinledik. Müzisyen Aykut Gürel de bu kalp ses ve ritimlerini kullanarak özel bir beste hazırladı. Philips ailesi olarak sağlıklı bir yaşam sürmeniz için her zaman yanınızdayız. Hem çalışanlarımızı hem de müşterilerimizi sağlığın tam da kalbine yerleştiriyoruz.” Philips’in insanların her geçen gün daha fazla bilinçlenmelerinden, sağlıkları ile her geçen gün daha fazla ilgilenmelerinden, değer odaklı sağlık sistemine geçişin artmasından ve sağlık alanında daha az maliyetli bakım ve dijitalleşmeye yönelik trendleri göz önünde bulundurarak geliştirdiği yeni kardiyoloji yaklaşımı kişiselleşmiş kalp sağlığının önemine dikkat çekiyor. Philips’in yaptığı araştırmalar ve dünya trendleri kalp sağlığının artık kişiselleştiğini gösteriyor. Kardiyak hastalıklar ve bu hastalıkların tedavileri her bir hastaya göre değişiklik gösteriyor. Philips’in tüm dünyada yaptığı Gelecek Sağlık Endeksi ise bu konuda güçlü veriler sunuyor.
“Kalbinin Sesi” projesi kapsamında Philips çalışanlarının kalp seslerini ayrı ayrı kaydedebilmek için özel bir mikrofon geliştirildi. Doktorların kullandığı steteskop cihazı modifiye edilerek cihazın içine mikrofon düzeneği kuruldu ve kayıtlar alındı. Kayıt edilen sesler her bir kişinin kalp ritmine göre ayrıştırıldı ve ritme en uygun enstrümanın sesine dönüştürüldü. Böylece müzikte duyulan her bir enstrüman sesinin aslında bir Philips çalışanının kendine özgü kalp sesinden oluşması sağlandı. “Sound replacement” adı verilen teknikle ünlü müzisyen Aykut Gürel tarafından müzik kompozisyonu oluşturulurken aynı zamanda synthesizer, bas gitar ve elektronik gitar gibi enstrümanlar da kullanıldı.
Ortaya çıkan beste bir animasyon film ile ilk önce Philips çalışanlarının katıldığı özel bir etkinlik ile tanıtıldıktan sonra 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde sosyal medya kanalları üzerinden #HerKalpEssizdir ve #MyHeartIsUnique hashtagleri ile paylaşıldı.
Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, “Philips olarak her kalbin eşsiz olduğuna inanıyoruz. Dünya Kalp Gününde; kalbimizin hem bizim hem de sevdiklerimiz için ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istedik. Sağlıklı bir yaşam sürmeniz için kalbini ortaya koyan çalışanlarımızın kalbini dinledik. Müzisyen Aykut Gürel de bu kalp ses ve ritimlerini kullanarak özel bir beste hazırladı. Philips ailesi olarak sağlıklı bir yaşam sürmeniz için her zaman yanınızdayız. Hem çalışanlarımızı hem de müşterilerimizi sağlığın tam da kalbine yerleştiriyoruz.”
Philips’in insanların her geçen gün daha fazla bilinçlenmelerinden, sağlıkları ile her geçen gün daha fazla ilgilenmelerinden, değer odaklı sağlık sistemine geçişin artmasından ve sağlık alanında daha az maliyetli bakım ve dijitalleşmeye yönelik trendleri göz önünde bulundurarak geliştirdiği yeni kardiyoloji yaklaşımı kişiselleşmiş kalp sağlığının önemine dikkat çekiyor. Philips’in yaptığı araştırmalar ve dünya trendleri kalp sağlığının artık kişiselleştiğini gösteriyor. Kardiyak hastalıklar ve bu hastalıkların tedavileri her bir hastaya göre değişiklik gösteriyor.
Philips’in tüm dünyada yaptığı Gelecek Sağlık Endeksi ise bu konuda güçlü veriler sunuyor.
Philips olarak bu proje ile kalp sağlığı alanındaki yeni yaklaşımımız ‘Her Kalp Eşsizdir’ doğrultusunda kişiselleştirilmiş kalp sağlığına dikkat çekmek istiyoruz. Her yıl 17,5 milyondan fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan kalp damar rahatsızlıkları, tüm dünyada 1 numaralı ölüm sebebi. Philips olarak Personal Health Bölümü’nde yer alan ürünlerimizle müşterilerimizin sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı oluyoruz. Çünkü sağlıklı yaşam, günlük hayatta akıllı tercihler yapmakla başlar.
Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak
Kardiyoloji alanında çalışan sağlık profesyonellerinin büyük bir çoğunluğu hastalarına kan basınçlarını düzenli olarak ölçmelerini tavsiye ediyor. Ancak, bu sağlık profesyonellerinin önemli bir kısmı aynı zamanda hastalarının kendi sağlıklarını kontrol altında tutmalarına yardımcı olabilecek gerekli araçlara sahip olmadıklarını düşünüyor. Hastaların çoğunluğu bağlantılı sağlık teknolojileri kullandığını söylemelerine rağmen çok küçük bir kesim bu sağlık verisini doktorları ile paylaşıyor. Araştırmaya katılan kişilerin 3’te 1’inde kardiyoloji ile alakalı bir rahatsızlık olması ise sağlıkta bu alanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu araştırma sonuçlarına bakıldığında ise ortaya çıkan en önemli sonuç kardiyoloji alanında proaktif ve önleyici bir anlayış benimsenmesi gerektiği…
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), insanların yaşamlarını iyileştirmeye kendini adamış, sağlıklı yaşam ve korunmadan teşhis, tedavi ve evde bakıma kadar her alanda sağlık döngüsünden daha etkili sonuçlar elde etmeye odaklanan lider bir sağlık teknolojileri şirketidir. Philips entegre çözümler sunmak için ileri teknolojiden, klinik sonuçlardan ve tüketici iç görülerinden faydalanır. Philips, tanısal görüntüleme, görüntüleme odaklı terapi, hasta görüntüleme ve sağlık bilişiminin yanı sıra sağlıklı yaşam ve evde bakım alanlarında pazar lideridir. Genel Merkezi Hollanda’da bulunan ve 100’ü aşkın ülkedeki satış ve hizmetleriyle yaklaşık 70 bin kişiyi istihdam eden Philips, sağlık teknolojileri alanında 2016 yılında 17,4 milyar avro satış geliri elde etmiştir. Ayrıntılı bilgi için: www.philips.com/newscenter sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), insanların yaşamlarını iyileştirmeye kendini adamış, sağlıklı yaşam ve korunmadan teşhis, tedavi ve evde bakıma kadar her alanda sağlık döngüsünden daha etkili sonuçlar elde etmeye odaklanan lider bir sağlık teknolojileri şirketidir. Philips entegre çözümler sunmak için ileri teknolojiden, klinik sonuçlardan ve tüketici iç görülerinden faydalanır. Philips, tanısal görüntüleme, görüntüleme odaklı terapi, hasta görüntüleme ve sağlık bilişiminin yanı sıra sağlıklı yaşam ve evde bakım alanlarında pazar lideridir. Genel Merkezi Hollanda’da bulunan ve 100’ü aşkın ülkedeki satış ve hizmetleriyle yaklaşık 70 bin kişiyi istihdam eden Philips, sağlık teknolojileri alanında 2016 yılında 17,4 milyar avro satış geliri elde etmiştir. Ayrıntılı bilgi için: www.philips.com/newscenter sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.