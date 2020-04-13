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Nis 13, 2020

Philips Online Satış Mağazası Tüketiciler ile Buluştu


Türkiye’de 90 yıldır faaliyetlerini sürdüren Philips Türkiye, Kişisel Sağlık ürünlerinin satılacağı online mağazası ile tüketicilere 7/24 alışveriş imkânı sunuyor

Tüketicilerin hayatını kolaylaştıran ürünler sunan Philips Türkiye, Kişisel Sağlık portföyündeki ürünlerinin satılacağı www.philips.com.tr online mağazasını açtı.  Philips Türkiye, 10 Nisan 2020'de kullanıma açtığı online mağaza ile müşterilerine 7/24 destek vermeyi hedefliyor. Philips Kişisel Sağlık ürünleri portföyünde bulunan, sağlıklı ve kaliteli yaşamı destekleyen küçük ev aletleri (mutfak aletleri, elektrik süpürgesi, ütü), kadın ve erkek bakımı, ağız ve diş bakımı ürünlerinin yanı sıra anne-bebek sağlığı üzerine çözümler sunan Philips Avent ürünleri de Philips online mağazasında tüketiciler ile buluşacak

 

Philips Kişisel Sağlık Ortadoğu ve Türkiye Genel Müdürü Milena Elmasoğlu: “Günümüzde dijitalleşme ve tüketicinin değişen ihtiyaçları alışveriş deneyimine yeni bir boyut kazandırdı. Kişiselleştirilmiş bir hizmet ve kullanım kolaylığı arayan tüketicilerimizi her zaman dinleyip, onların hayatlarına dokunan çözümler sunmaya özen gösteriyoruz. Bu sebeple, güvenli ve keyifli müşteri deneyimini en iyi şekilde sunmak için önemli bir adım atarak online mağazamızı açmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Tüketicilerimiz, Kişisel Sağlık portföyümüz altında yer alan tüm ürünlerimizi doğrudan Philips web sitesi aracılığıyla kolay ve hızlıca satın alabilecekler. Her zaman söylediğimiz gibi; onların hayatını her noktada kolaylaştırmak ve daha iyi hale getirmek ilk önceliğimiz, bunu da online mağazamız ile daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

Günümüzde dijitalleşme ve tüketicinin değişen ihtiyaçları alışveriş deneyimine yeni bir boyut kazandırdı. Kişiselleştirilmiş bir hizmet ve kullanım kolaylığı arayan tüketicilerimizi her zaman dinleyip, onların hayatlarına dokunan çözümler sunmaya özen gösteriyoruz. Bu sebeple, güvenli ve keyifli müşteri deneyimini en iyi şekilde sunmak için önemli bir adım atarak online mağazamızı açmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Tüketicilerimiz, Kişisel Sağlık portföyümüz altında yer alan tüm ürünlerimizi doğrudan Philips web sitesi aracılığıyla kolay ve hızlıca satın alabilecekler. Her zaman söylediğimiz gibi; onların hayatını her noktada kolaylaştırmak ve daha iyi hale getirmek ilk önceliğimiz, bunu da online mağazamız ile daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

Milena Elmasoğlu

Philips Kişisel Sağlık Ortadoğu ve Türkiye Genel Müdürü

Royal Philips Hakkında


Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), insanların yaşamlarını iyileştirmeye kendini adamış, sağlıklı yaşam ve korunmadan teşhis, tedavi ve evde bakıma kadar her alanda sağlık döngüsünden daha etkili sonuçlar elde etmeye odaklanan lider bir sağlık teknolojileri şirketidir. Philips entegre çözümler sunmak için ileri teknolojiden, klinik sonuçlardan ve tüketici iç görülerinden faydalanır. Philips, tanısal görüntüleme, görüntüleme odaklı terapi, hasta görüntüleme ve sağlık bilişiminin yanı sıra sağlıklı yaşam ve evde bakım alanlarında pazar lideridir. Genel Merkezi Hollanda’da bulunan ve 100’ü aşkın ülkedeki satış ve hizmetleriyle yaklaşık 80 bin kişiyi istihdam eden Philips, sağlık teknolojileri alanında 2019 yılında 19,5 milyar avro satış geliri elde etmiştir. Ayrıntılı bilgi için: www.philips.com/newscenter sitesini ziyaret edebilirsiniz
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Kardiyoloji Teşhis ve tedavi Halk sağlığı yönetimi Kişisel Sağlık Ağız bakım Yapay Zeka (AI) artificial intelligence Basın bülteni Basın bülteni

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[email protected]
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Medya

Philips Online Satış Mağazası Tüketiciler ile Buluştu
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