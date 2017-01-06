Kurumsal dijital ekran çözümleri

İster bir lobi TV'leri ve toplantı odası dokunmatik ekranları ağını kullanıma alıyor, ister güvenlik ofisinde bağımsız bir video duvarı kuruyor olun, Philips Profesyonel Ekranlar ve Profesyonel TV'ler ilk izlenimlerden verimli işbirliklerine uzanan yolda mükemmel netlik sunar ve güçlü bir etki yaratır.
Size hazır
CMND ile kontrolü ele alın: sürükle ve bırak özellikli sistem yönetimi.
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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.