Kurumsal dijital ekran çözümleri

İster bir lobi TV'leri ve toplantı odası dokunmatik ekranları ağını kullanıma alıyor, ister güvenlik ofisinde bağımsız bir video duvarı kuruyor olun, Philips Profesyonel Ekranlar ve Profesyonel TV'ler ilk izlenimlerden verimli işbirliklerine uzanan yolda mükemmel netlik sunar ve güçlü bir etki yaratır.
CMND ile kontrolü ele alın: sürükle ve bırak özellikli sistem yönetimi.
ChromecastTM özellikli ekranlarda kablosuz sunum yapın.
Yerel veya özel uygulamaları, gücünü Android'den alan Philips ekranlara zahmetsizce yükleyin ve başlatın.
Ekranların boş kalmaması için ikincil giriş kaynaklarını kolayca ayarlayın.
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Italy
Middle East and Africa
South Africa
Nordics
Sweden
United Kingdom
South Eastern Europe
Czech Republic and Slovakia
Poland
Hungary
United States
Jack Boyczuk 716-200-6527
Business Development Manager, North AmericaSolutions Northeast
Jack Boyczuk
716-200-6527
Ekran Çözümleri
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