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Çalışan bağlılığını geliştirin

Etkili. Yenilikçi. Zahmetsiz.

İster bir lobi TV'leri ve toplantı odası dokunmatik ekranları ağını kullanıma alıyor, ister güvenlik ofisinde bağımsız bir video duvarı kuruyor olun, Philips Profesyonel Ekranlar ve Profesyonel TV'ler ilk izlenimlerden verimli işbirliklerine uzanan yolda mükemmel netlik sunar ve güçlü bir etki yaratır.

Size hazır

CMND ile kontrolü ele alın - Dijital ekran içerik yönetimi


CMND ile kontrolü ele alın: sürükle ve bırak özellikli sistem yönetimi.

Chromecast özellikli ekranlarda kablosuz sunum yapın


ChromecastTM özellikli ekranlarda kablosuz sunum yapın.

Yerel veya özel uygulamaları, gücünü Android'den alan Philips ekranlara zahmetsizce yükleyin ve başlatın


Yerel veya özel uygulamaları, gücünü Android'den alan Philips ekranlara zahmetsizce yükleyin ve başlatın.

Ekranların boş kalmaması için ikincil giriş kaynaklarını kolayca ayarlayın


Ekranların boş kalmaması için ikincil giriş kaynaklarını kolayca ayarlayın.

Kurumsal dijital ekran çözümleri

Bize ulaşın


Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Size yardımcı olmak için buradayız.

Germany

Rainer Bloch
Business Director Professional Displays

[email protected]

Hakan Demir
Inside Sales Manager Professional TV

[email protected]

Doris Zarda

Sales Manager Professional TV

[email protected]

Martin Kostorz
Sales Manager Signage Solutions

[email protected]

Stefan Klima
Sales Manager Signage Solutions

[email protected]

Konstantin Flabouriaris
Sales Manager Signage Solutions

[email protected]

Austria

Doris Zarda

Sales Manager Professional TV

[email protected]

Stefan Klima
Sales Manager Signage Solutions

[email protected]

Switzerland

Davide Longo
Sales Manager Professional Displays

[email protected]

Mike Huber
Sales Manager Professional Displays

[email protected]

France

Franck Dufrene
Sales Director Professional TV
(+33) 6 07 61 49 83
[email protected] 

Fabrice Penhoat
Sales Director Signage Solutions
(+33) 6 64 70 03 07
[email protected] 

Sandrine Gimenez

Sales Manager Professional Displays

(+33) 6 61 62 25 02

[email protected]

Eric Majorczyk

Sales Manager Professional TV
(+33) 6 07 61 82 82
[email protected]

Vivien Cokelaer

Sales Manager Signage Solutions 
(+33) 6 82 13 19 83
[email protected] 

Stéphane Dautry
Technical Manager
(+33) 6 34 61 37 23

[email protected]

Virginie Da Costa
Marketing Manager
(+33) 6 34 07 08 34

[email protected]

Agnès Rouer

Support Commercial & Marketing

(+33) 1 82 97 00 93

[email protected]

Iberia

Cesar Sanz
Sales Director Professional Displays
(+34) 6 29 80 33 71
[email protected]

Virginie Da Costa
Marketing Manager
(+34) 6 96 95 78 67
[email protected]

Spain

Gustavo Gil Serna
Sales Manager Professional TV
(+34) 6 96 95 78 67
[email protected] 

Eduardo Belinchón
Sales Manager

Signage Solutions
(+34) 6 29 12 19 69
[email protected]

Portugal

Joao Carvalho

Sales Manager Professional Displays
(+35) 1932 70 54 25
[email protected]

Italy

Simone Gagliardi
Sales Director Professional Displays
(+39) 366 3112558
[email protected] 

Luca Guariniello
Marketing Manager
(+39) 348 1393136
[email protected]

Giancarlo Casali
Sales Manager Professional TV 
(+39) 335 6819277
[email protected] 

Edoardo Stambazzi
Sales Manager Professional TV
(+39) 335 7830251
[email protected]

Andrea Castelnuovo
Sales Manager Signage Solutions
(+39) 335 1857806

[email protected]

Marco Guandalini
Sales Manager Signage Solutions
(+39) 335 7005194
[email protected] 

Paolo Fede
Sales Manager Signage Solutions
(+39) 338 8468907
[email protected]

Daniele Tomé
Technical Manager
(+39) 340 8726334
[email protected]

Middle East and Africa

Wim de Geest
Executive Director Professional Displays
+971 50 919 90 49
[email protected]

South Africa

David Davtian
Sales Manager Professional Displays
+27 765 89 33 38
[email protected]

Nordics

Mikael da Fonseca
Sales Director Professional Displays 

(+46) 736 88 88 45

[email protected]

Titti Hagenfeldt

Marketing Manager Nordics 

(+46) 739 82 95 34

[email protected]

Sweden

Mikael da Fonseca
Sales Director Professional Displays 

(+46) 736 88 88 45

[email protected]

Nils Brovold

Sales Manager Professional TV

(+46) 734 33 55 84

[email protected]

Mikael Vängelin

Sales Manager Professional Displays

(+46) 70 080 96 25

[email protected]

Peter Byström

Sales Manager Professional Displays

(+46) 76 834 00 31

[email protected]

Denmark

Claus Rode
Sales Manager Professional Displays

(+45) 2929 03 10

[email protected]

Finland

Mikael Holm
Sales Manager Professional Displays 

(+358) 40 520 99 00

[email protected]

Iceland

Nils Brovold
Sales Manager Professional TV

(+46) 734 33 55 84

[email protected]

Norway

Espen Bjornes
Sales Manager Professional Displays 

(+47) 934 30 222

[email protected]

United Kingdom

Martin Ware
Business Management Director EMEA
[email protected]

Vicky Fox
Marketing Manager UK
[email protected]

Mark Woods
Corporate Sales Director
[email protected]

Stuart Millward
Technical Sales Director

[email protected]

Lee Rudd
Business Manager Professional Displays
[email protected]

Kendra Ingram
Business Manager Professional TV 
[email protected]

Caroline Grimes
Sales Manager Professional  Displays
[email protected]

Tracy Barrow

Sales Manager Professional Displays

[email protected]

Michael Tulip
Sales Manager Signage Solutions
[email protected]

Ellie East
Senior Key Account Manager
[email protected]

Estonia

Mikael Holm

Sales Manager Professional Displays

(+358) 40 520 99 00

[email protected]

Latvia

Mikael Holm
Sales Manager Professional Displays

(+358) 40 520 99 00

[email protected]

Lithuania

Mikael Holm
Sales Manager Professional Displays

(+358) 40 520 99 00

[email protected]

South Eastern Europe

Bogdan Blinda
Sales Manager Professional Displays 

(+40) 74 777 9984

[email protected]

Israel

Omri Levin

Sales Manager Professional Displays

(+972) 544 630 094
[email protected] 

Russia

Alexey Klimkov 
Sales Manager Professional Displays
(+7) 926 339 87 38

[email protected]

Turkey

Atilla Tufekci
Sales Manager Professional Displays

[email protected]

Czech Republic and Slovakia

Milan Krejzlik
Sales Manager Professional Displays

(+420) 608 709 068

[email protected]

Leos Lemberk
Key account manager

(+420) 735 751 106

[email protected]

Poland

Mariusz Chludzinski
Sales Director Poland 
(+48) 600 438 078

[email protected]

Hungary

Rita Takacs 
Sales Manager Professional Displays

(+36) 304 00 83 51

[email protected]

United States

Joseph King
Commercial Director, North America
404-307-9308
[email protected]

Denell Davis
Marketing Manager, North America
470-395-0179
[email protected]

Mark Phillips

Director of Key Accounts

310-615-3111

[email protected]

Jack Boyczuk
Business Development Manager, North AmericaSolutions Northeast

716-200-6527

[email protected]

Tim Lawler
Regional Sales Manager, Northeast Region
610-639-4877
[email protected]

Dale Feyereisen
Sr. Regional Sales Manager, Central Region
952-955-7075
[email protected]

Mark Laramie
Technical Product Manager, North America

678-974-1683

[email protected]

John Kilgore
Regional Sales Manager, Western Region

303-601-9694

[email protected]

Daniel Vines
Regional Sales Manager, Southeast

770-329-5627
[email protected]

John Sullivan
Channel Sales Manager, North America

404-229-2099

[email protected]

Ekran Çözümleri

Ekran çözümleri
Video duvarı ekranları
Dokunmatik ekranlar
Profesyonel TV'ler

Sektöre göre

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Kamusal alanlar
Kurumsal
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Yiyecek ve İçecek
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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

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