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dStream MSK M Coil

MR coil

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Breeze Workflow for MSK applications is powered by the dS MSK M (dStream MSK Medium) coil. It delivers efficient workflow and high throughput through a lightweight coil design and ease of positioning for MSK and other applications. MSK exams with the dS MSK M coil can be performed while the posterior coils (head/neck base and spine) are still present on the table, connected and actively decoupled. Feet first exams for most MSK studies are supported with the dS MSK M coil.

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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