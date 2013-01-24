| Turkey
| Alyans Medikal Nakl. Ins. Gida Teks. Turz. Ith. Ihr. Paz San. Tic. Ltd. Sti.
| info@alyans-med.com
| Kızılcasar mah. 2855 sok. no:66,Incek-Golbasi, ANKARA
| Incek-Golbasi, ANKARA
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- Ultrasound
- Enterprise Diagnostic Informatics
- Monitoring and Analytics
- CC Informatics
- Therapeutic Care
- Sleep Respiratory Care
- IGT Systems
- Diagnostic Imaging
- IGT Devices
- Precision Diagnosis Other
- CT AMI
- BG HSDP HTS and EM
| Yes
| Turkey
| Sasan Medical Disposable Products
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| Dagyaka Mah. 2004. Cad. No:6 06980 Kahraman Kazan Ankara,-
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| Yes
| Turkey
| Binas Medikal Sistemler San VE TIC Ltd.
| binas@binasmedikal.com
| Kaptanpasa Mah. Halit Ziya Turkkan Sok. Bilas Sitesi, C Blok No: 3/1, D.7,34384,Sisli, Istanbul
| Sisli, Istanbul
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- Monitoring and Analytics
- Therapeutic Care
| Yes