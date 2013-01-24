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Final CEE consent

Global distributor contacts

 

As a focused Health Technology leader, our goal is to improve the lives of 3 billion people by 2030. To reach this ambitious goal we collaborated with successful distributors to deliver the same level of excellence and customer satisfaction. On this page, you can search for the Philips distributors in your region.
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Turkey Alyans Medikal Nakl. Ins. Gida Teks. Turz. Ith. Ihr. Paz San. Tic. Ltd. Sti. info@alyans-med.com Kızılcasar mah. 2855 sok. no:66,Incek-Golbasi, ANKARA Incek-Golbasi, ANKARA
  • Ultrasound
  • Enterprise Diagnostic Informatics
  • Monitoring and Analytics
  • CC Informatics
  • Therapeutic Care
  • Sleep Respiratory Care
  • IGT Systems
  • Diagnostic Imaging
  • IGT Devices
  • Precision Diagnosis Other
  • CT AMI
  • BG HSDP HTS and EM
 Yes
Turkey Sasan Medical Disposable Products Dagyaka Mah. 2004. Cad. No:6 06980 Kahraman Kazan Ankara,- -
Yes
Turkey Binas Medikal Sistemler San VE TIC Ltd. binas@binasmedikal.com Kaptanpasa Mah. Halit Ziya Turkkan Sok. Bilas Sitesi, C Blok No: 3/1, D.7,34384,Sisli, Istanbul Sisli, Istanbul
  • Monitoring and Analytics
  • Therapeutic Care
 Yes

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand