The dS (dStream) NeuroVascularSpine coil (NVS) is an integrated coil solution for brain, spine, total neuro and neurovascular-related imaging. It includes the NeuroVascular coil, combined with the Posterior coil. In combination with the optional anterior coils this coil solution extends imaging of the body, MSK and extremities. The dStream digital RF architecture enables an exceptional signal to noise ratio (SNR) through digitization in the coil and enhanced dS SENSE parallel imaging performance.
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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.