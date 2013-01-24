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Yenilikçi deneyim
Misafirlerinize hak ettikleri izleme deneyimini yaşatın. Siz rahatınızı bozmadan kolay uzaktan kurulum ve yönetimin tadını çıkarırken, misafirleriniz de çok sayıda özel konaklama uygulamalarıyla donatılmış daha hızlı ve hassas TV'nin keyfini sürecekler. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yenilikçi deneyim
Misafirlerinize hak ettikleri izleme deneyimini yaşatın. Siz rahatınızı bozmadan kolay uzaktan kurulum ve yönetimin tadını çıkarırken, misafirleriniz de çok sayıda özel konaklama uygulamalarıyla donatılmış daha hızlı ve hassas TV'nin keyfini sürecekler. Tüm faydaları görün
Yenilikçi deneyim
Misafirlerinize hak ettikleri izleme deneyimini yaşatın. Siz rahatınızı bozmadan kolay uzaktan kurulum ve yönetimin tadını çıkarırken, misafirleriniz de çok sayıda özel konaklama uygulamalarıyla donatılmış daha hızlı ve hassas TV'nin keyfini sürecekler. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yenilikçi deneyim
Misafirlerinize hak ettikleri izleme deneyimini yaşatın. Siz rahatınızı bozmadan kolay uzaktan kurulum ve yönetimin tadını çıkarırken, misafirleriniz de çok sayıda özel konaklama uygulamalarıyla donatılmış daha hızlı ve hassas TV'nin keyfini sürecekler. Tüm faydaları görün
Profesyonel TV
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
TV'lerimiz konuklarınıza kablosuz olarak ve zahmetsiz bir şekilde içeriklerinin keyfini büyük TV'de çıkarma özgürlüğü sunuyor. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Miracast & DirectShare ile resimler, filmler, müzikler, kısacası her şey TV'lerimizde paylaşılabilir ve keyfine varılabilir!
MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.
CMND ve Kontrol özelliği herhangi bir odaya girmeden merkezi bir konumdan TV'nizi uzaktan yapılandırmanıza ve kurmanıza imkan tanır. Konuklarınızı rahatsız etmeden tüm ekranları minimum çabayla güncelleyin ve yönetin.
CMND ve Oluştur özelliği size istediğiniz bilgiyi istediğiniz zaman sunma imkanı sağlar. CMND'nin içerik yönetimi modülü; etkileşimli, markalı otel web sayfalarının kolayca oluşturulmasına ve dağıtılmasına olanak tanır. Konuklarınıza otelinizdeki en son gelişmeler hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunmak için TV'nizi uygun hale getirin.
Android ile Professional TV'nizde daha hızlı, daha zengin ve daha kullanıcı dostu bir arayüzün tadını çıkarın. Özel otel hizmetlerine, uygulamalara ve çok daha fazlasına açılan kapınızdır. Gezinmesi kolay olan menüde favorilerinize doğrudan bağlantılar bulunur.
Uygulama kontrolü, TV'nizde istediğiniz uygulamaların bulunmasını sağlar. Uygulamaları belirli odalara yapılandırma gibi bir olanağın yanı sıra uygulamaları ekleme, silme ve sıralama imkanları sayesinde odaya bile girmeden merkezi bir konumdan kontrol edebileceğiniz kişiselleştirilmiş gerçek bir konuk deneyimidir. Kullanım kolaylığı ve güvenlik amaçlarıyla özel uygulamanızı sadece sizin erişebileceğiniz gizli, bulut tabanlı sunucumuza yükleyerek rahat edin.
Gelişmiş uygulamalar, sürekli olarak gelişen bir uygulama kitaplığına sahiptir. Android'in gücüyle uygulamalar daha sorunsuz, daha hızlı ve hiç olmadığı kadar gelişmiş bir teknoloji ile çalışır. Konukseverlik için tasarlanması sayesinde konuk bilgileri kullanım ardından güvenli bir şekilde silinir ve işlerinize zarar verebilecek yasadışı içerik ise engellenir.
Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınızı da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.
TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.
Uzaktan kumandayı kullanmak istemiyor musunuz? TV'nizi kontrol etmek için akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki Philips TV Remote Uygulamasını kullanın, görüntülemek istediğiniz uygulamaları seçin ve SmartInfo'ya erişin. iOS ve Android cihazlarda ücretsiz indirme mevcuttur.
Görüntü/Ekran
Ses
Tasarım
Android TV
Tuner/Alım/İletim
Kablosuz Bağlanabilirlik
Arka Bağlantı
Alt Bağlantı
Yan Bağlantı
Bağlantı Geliştirmeleri
Özellikler
Otel Özellikleri
Sağlık özellikleri
Multimedya
Aksesuarlar
Güç
Boyutlar