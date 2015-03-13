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    Signage Solutions U-Line Ekran

    BDL8470EU/00

    Yüksek parlaklığa sahip ekran deneyimi ile

    Geleneksel ekranlardan dört kat daha yüksek çözünürlük sayesinde içeriğinizi yepyeni bir şekilde deneyimleyin. 3840 x 2160 piksel sunan bu ultra geniş 84 inç ekran, geliştirilmiş ve gerçekçi görüntülerle yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.

    Signage Solutions U-Line Ekran

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    Signage Solutions

    U-Line Ekran

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    Yüksek parlaklığa sahip ekran deneyimi ile

    hedef kitlenizi büyüleyin

    • 84 inç
    • Kenar LED Arkadan Aydınlatma
    • Ultra HD
    SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

    SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

    SmartControl, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.

    FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

    FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

    İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

    Enerji tasarrufu için SmartPower

    Enerji tasarrufu için SmartPower

    Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

    7/24 çalışma için tasarlandı

    7/24 çalışma için tasarlandı

    Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

    Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası

    Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası

    Ekranınızı hepsi bir arada dijital reklam çözümüne dönüştürün ve bağlı, akıllı ve güvenli bir ekran ağı oluşturun. Tak-Çıkar Özelliği (OPS), OPS standartlı bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu kablosuz çözüm ihtiyacınız olduğu anda donanımınızı kurmanızı, kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlar.

    QuadViewer ile 4 farklı girişten içerik oynatın

    QuadViewer ile 4 farklı girişten içerik oynatın

    Ekranınızla daha esnek olun. Tek bir ekranda dört farklı girişten içerik oynatma özelliği sayesinde QuadViewer kontrol odaları, kurumsal ortamlar ve toplantı odaları için idealdir.

    HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

    HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

    Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

    SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

    SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

    USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

    4K Ultra HD: daha önce görmediğiniz çözünürlük

    Geleneksel Full HD ekrandan dört kat daha yüksek çözünürlükle yepyeni Signage Solutions deneyimini yaşayın. 3840 x 2160 pikselin sunduğu geliştirilmiş ve gerçeğe yakın görüntüler, yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.

    Dikey mod kullanımı

    Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.

    Teknik Özellikler

    • Görüntü/Ekran

      Çapraz ekran boyutu (metrik)
      213.5  cm
      Çapraz ekran boyutu (inç)
      84  inç
      En-boy oranı
      16:9
      Piksel aralığı
      0,4845 x 0,4845 mm
      Optimum çözünürlük
      60 Hz'de 3840 x 2160
      Parlaklık
      500  cd/m²
      Ekran renkleri
      1073 M
      Kontrast oranı (tipik)
      1400:1
      Dinamik kontrast oranı
      500.000:1
      Tepki süresi (tipik)
      12  ms
      İzleme açısı (yatay)
      178  derece
      İzleme açısı (dikey)
      178  derece
      Görüntü geliştirme
      • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
      • 3D Combfilter (tarama filtresi)
      • 3D MA görüntü ayrıştırma
      • Dinamik kontrast geliştirme
      • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
      • Aşamalı Tarama
      Panel teknolojisi
      IPS

    • Bağlantı

      Ses çıkışı
      • 3,5mm jak
      • Harici hoparlör konektörü
      Video girişi
      • VGA (Analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI (x3)
      • Kompozit (BNC)
      • Komponent (BNC)
      Ses girişi
      3,5 mm jak
      Diğer bağlantılar
      • USB
      • OPS
      Video çıkışı
      DisplayPort
      Harici kontrol
      • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
      • RJ45

    • Kolaylık

      Yerleştirme
      • Yatay
      • Dikey
      Ekran koruma işlevleri
      Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
      Klavye kontrolü
      • Gizli
      • Kilitlenebilir
      Uzaktan kumanda sinyali
      Kilitlenebilir
      Sinyal loop through
      • RS232
      • DisplayPort
      Kurulum kolaylığı
      Akıllı Yuva
      Enerji tasarrufu işlevleri
      Akıllı Güç
      Diğer kolaylıklar
      Taşıma kolları
      Ağ üzerinden kontrol edilebilir
      • RS232
      • HDMI (Tek Kablo)
      • LAN (RJ45)

    • Ses

      Dahili hoparlörler
      2 x 10 W RMS

    • Güç

      Şebeke elektriği
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Tüketim (Tipik)
      400  W
      Bekleme modunda güç tüketimi
      <0,5 W

    • Boyutlar

      Set Genişliği
      1910,00  mm
      Ürün ağırlığı
      70  kg
      Set Yüksekliği
      1102,00  mm
      Set Derinliği
      77,80  mm
      Duvara Montaj Aparatı
      600 x 500 mm, M8
      Çerçeve genişliği
      22,60 (Sağ/Sol), 25,60 (Alt/Üst) mm
      Ürün ağırlığı (lb)
      154  lb

    • Çalışma koşulları

      Sıcaklık aralığı (çalışma)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  saat
      Bağıl nem
      20 ~ 80  %
      Sıcaklık aralığı (saklama)
      -20 ~ 60  °C

    • Aksesuarlar

      Birlikte verilen aksesuarlar
      • AC Güç Kablosu
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • Uzaktan Kumanda
      • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
      • RS232 kablosu
      • HDMI kablosu
      İsteğe bağlı aksesuarlar
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)
      • HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)

    • Çeşitli

      Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
      • İngilizce
      • Fransızca
      • Almanca
      • İtalyanca
      • Lehçe
      • Rusça
      • İspanyolca
      • Türkçe
      • Basitleştirilmiş Çince
      • Geleneksel Çince
      • Arapça
      • Japonca
      Garanti
      3 yıl garanti
      Yasal onaylar
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC, Sınıf A

    Kutuda neler var?

    Kutudaki diğer öğeler

    • AC Güç Kablosu
    • Uzaktan kumanda pilleri
    • Hızlı başlangıç kılavuzu
    • Uzaktan Kumanda
    • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
    • RS232 kablosu
    • HDMI kablosu
    • İsteğe bağlı aksesuarlar: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    • İsteğe bağlı aksesuarlar: HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)
    Badge-D2C

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