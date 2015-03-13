Geleneksel ekranlardan dört kat daha yüksek çözünürlük sayesinde içeriğinizi yepyeni bir şekilde deneyimleyin. 3840 x 2160 piksel sunan bu ultra geniş 84 inç ekran, geliştirilmiş ve gerçekçi görüntülerle yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.
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Signage Solutions
U-Line Ekran
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Yüksek parlaklığa sahip ekran deneyimi ile
hedef kitlenizi büyüleyin
84 inç
Kenar LED Arkadan Aydınlatma
Ultra HD
SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin
SmartControl, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.
FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın
İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.
Enerji tasarrufu için SmartPower
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
7/24 çalışma için tasarlandı
Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.
Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası
Ekranınızı hepsi bir arada dijital reklam çözümüne dönüştürün ve bağlı, akıllı ve güvenli bir ekran ağı oluşturun. Tak-Çıkar Özelliği (OPS), OPS standartlı bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu kablosuz çözüm ihtiyacınız olduğu anda donanımınızı kurmanızı, kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlar.
QuadViewer ile 4 farklı girişten içerik oynatın
Ekranınızla daha esnek olun. Tek bir ekranda dört farklı girişten içerik oynatma özelliği sayesinde QuadViewer kontrol odaları, kurumsal ortamlar ve toplantı odaları için idealdir.
HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin
Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.
SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın
USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.
4K Ultra HD: daha önce görmediğiniz çözünürlük
Geleneksel Full HD ekrandan dört kat daha yüksek çözünürlükle yepyeni Signage Solutions deneyimini yaşayın. 3840 x 2160 pikselin sunduğu geliştirilmiş ve gerçeğe yakın görüntüler, yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.
Dikey mod kullanımı
Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.
Teknik Özellikler
Görüntü/Ekran
Çapraz ekran boyutu (metrik)
213.5
cm
Çapraz ekran boyutu (inç)
84
inç
En-boy oranı
16:9
Piksel aralığı
0,4845 x 0,4845 mm
Optimum çözünürlük
60 Hz'de 3840 x 2160
Parlaklık
500
cd/m²
Ekran renkleri
1073 M
Kontrast oranı (tipik)
1400:1
Dinamik kontrast oranı
500.000:1
Tepki süresi (tipik)
12
ms
İzleme açısı (yatay)
178
derece
İzleme açısı (dikey)
178
derece
Görüntü geliştirme
3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
3D Combfilter (tarama filtresi)
3D MA görüntü ayrıştırma
Dinamik kontrast geliştirme
Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
Aşamalı Tarama
Panel teknolojisi
IPS
Bağlantı
Ses çıkışı
3,5mm jak
Harici hoparlör konektörü
Video girişi
VGA (Analog D-Sub)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
HDMI (x3)
Kompozit (BNC)
Komponent (BNC)
Ses girişi
3,5 mm jak
Diğer bağlantılar
USB
OPS
Video çıkışı
DisplayPort
Harici kontrol
RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
RJ45
Kolaylık
Yerleştirme
Yatay
Dikey
Ekran koruma işlevleri
Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
Klavye kontrolü
Gizli
Kilitlenebilir
Uzaktan kumanda sinyali
Kilitlenebilir
Sinyal loop through
RS232
DisplayPort
Kurulum kolaylığı
Akıllı Yuva
Enerji tasarrufu işlevleri
Akıllı Güç
Diğer kolaylıklar
Taşıma kolları
Ağ üzerinden kontrol edilebilir
RS232
HDMI (Tek Kablo)
LAN (RJ45)
Ses
Dahili hoparlörler
2 x 10 W RMS
Güç
Şebeke elektriği
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Tüketim (Tipik)
400
W
Bekleme modunda güç tüketimi
<0,5 W
Boyutlar
Set Genişliği
1910,00
mm
Ürün ağırlığı
70
kg
Set Yüksekliği
1102,00
mm
Set Derinliği
77,80
mm
Duvara Montaj Aparatı
600 x 500 mm, M8
Çerçeve genişliği
22,60 (Sağ/Sol), 25,60 (Alt/Üst) mm
Ürün ağırlığı (lb)
154
lb
Çalışma koşulları
Sıcaklık aralığı (çalışma)
5 ~ 40
°C
MTBF
50.000
saat
Bağıl nem
20 ~ 80
%
Sıcaklık aralığı (saklama)
-20 ~ 60
°C
Aksesuarlar
Birlikte verilen aksesuarlar
AC Güç Kablosu
Uzaktan kumanda pilleri
Hızlı başlangıç kılavuzu
Uzaktan Kumanda
CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
RS232 kablosu
HDMI kablosu
İsteğe bağlı aksesuarlar
ColourCalibrationKit (CCK4602)
HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)
Çeşitli
Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
İngilizce
Fransızca
Almanca
İtalyanca
Lehçe
Rusça
İspanyolca
Türkçe
Basitleştirilmiş Çince
Geleneksel Çince
Arapça
Japonca
Garanti
3 yıl garanti
Yasal onaylar
CE
UL/cUL
CCC
C-Tick
RoHS
GOST
FCC, Sınıf A
Kutuda neler var?
Kutudaki diğer öğeler
AC Güç Kablosu
Uzaktan kumanda pilleri
Hızlı başlangıç kılavuzu
Uzaktan Kumanda
CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
RS232 kablosu
HDMI kablosu
İsteğe bağlı aksesuarlar: ColourCalibrationKit (CCK4602)
İsteğe bağlı aksesuarlar: HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)
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