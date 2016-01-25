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    Signage Solutions Video Duvarı Ekranı

    BDL5588XC/00

    Büyük tasarım

    X-Line profesyonel video duvarı ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve ince çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.

    Signage Solutions Video Duvarı Ekranı

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    Signage Solutions

    Video Duvarı Ekranı

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    Büyük tasarım

    Çok yönlü video duvarı ekranı.

    • 55 inç
    • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
    • Full HD
    • 500 cd/m²
    CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

    CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

    Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

    CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

    CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

    CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

    OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

    OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

    Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

    FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

    FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

    Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.

    Ultra dar (3,5 mm) çerçeveler. Dikkat dağıtmayan görüntüler için

    Ultra dar (3,5 mm) çerçeveler. Dikkat dağıtmayan görüntüler için

    Döşeme modu. Her boyutta döşeme özelliği uygulanmış 4K video duvarları oluşturun

    Harici cihazlara gerek kalmadan, döşeme özelliği uygulanmış video duvarı oluşturmak için iki ya da daha fazla Philips profesyonel ekran bağlayın. İster 4 ister 40 ekranınız olsun, tek bir oynatıcı içeriği işler. 4K içerik tamamen desteklenir ve ilgili içeriği 4 ekranda gösteriyorsanız mümkün olan en iyi dot-by-dot çözünürlüğe sahip olursunuz.

    İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

    Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolara ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

    CMND ile uzaktan sistem yönetimi

    Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

    Teknik Özellikler

    • Görüntü/Ekran

      Çapraz ekran boyutu (metrik)
      138.7  cm
      Çapraz ekran boyutu (inç)
      54.6  inç
      En-boy oranı
      16:9
      Ekran çözünürlüğü
      1920x1080p
      Piksel aralığı
      0,63 x 0,63 mm
      Optimum çözünürlük
      60 Hz'de 1920 x 1080
      Parlaklık
      500  cd/m²
      Ekran renkleri
      1073 M
      Kontrast oranı (tipik)
      1400:1
      Dinamik kontrast oranı
      500.000:1
      Tepki süresi (tipik)
      12  ms
      İzleme açısı (yatay)
      178  derece
      İzleme açısı (dikey)
      178  derece
      Görüntü geliştirme
      • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
      • 3D Combfilter (tarama filtresi)
      • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
      • Aşamalı Tarama
      • 3D MA görüntü ayrıştırma
      • Dinamik kontrast geliştirme

    • Bağlantı

      Ses çıkışı
      • Ses Sol/Sağ (RCA)
      • Harici hoparlör konektörü
      Video girişi
      • Komponent (RCA)
      • Kompozit (RCA)
      • DVI-D
      • HDMI (x2)
      • VGA (Analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      Ses girişi
      • 3,5 mm jak
      • Ses Sol/Sağ (RCA)
      Diğer bağlantılar
      OPS
      Video çıkışı
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (DVI-I üzerinden)
      Harici kontrol
      • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
      • RJ45
      • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

    • Kolaylık

      Yerleştirme
      • Dikey
      • Yatay
      Döşeme Matrisi
      10 x 10'a kadar
      Ekran koruma işlevleri
      Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
      Sinyal loop through
      • RS232
      • VGA
      • DisplayPort
      • DVI
      • IR Loopthrough
      Kurulum kolaylığı
      Taşıma Kolları
      Enerji tasarrufu işlevleri
      • Ortam ışığı sensörü
      • Akıllı Güç
      Ağ üzerinden kontrol edilebilir
      • RS232
      • RJ45
      • Kart OPS RS232
      • Tek Kablo (HDMI-CEC)

    • Ses

      Dahili hoparlörler
      2 x 10W (RMS)

    • Güç

      Şebeke elektriği
      110-240 V
      Tüketim (Açık modu)
      110 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
      Bekleme modunda güç tüketimi
      <0,5 W

    • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

      Bilgisayar formatları
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      Video formatları
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30 Hz

    • Boyutlar

      Çerçeve kalınlığı
      3,5 mm
      Set Genişliği
      1213,4  mm
      Ürün ağırlığı
      29,2  kg
      Set Yüksekliği
      684,2  mm
      Set Derinliği
      107,65  mm
      Duvara Montaj Aparatı
      400 x 400 mm
      Çerçeve genişliği
      Üst/Sol: 2,3 mm, Alt/Sağ: 1,2 mm

    • Çalışma koşulları

      Yükseklik
      0 ~ 3000 m
      Sıcaklık aralığı (çalışma)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      60.000  saat
      Bağıl nem
      20 ~ 80  %
      Sıcaklık aralığı (saklama)
      -20 ~ 60  °C

    • Aksesuarlar

      Birlikte verilen aksesuarlar
      • Uzaktan Kumanda
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • AC Güç Kablosu
      • RS232 kablosu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • Kenar hizalama pimleri
      • Kenar hizalama plakaları
      İsteğe bağlı aksesuarlar
      • Kenar kaplama seti
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)

    • Çeşitli

      Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
      • Arapça
      • Basitleştirilmiş Çince
      • Geleneksel Çince
      • İngilizce
      • Fransızca
      • Almanca
      • İtalyanca
      • Japonca
      • Lehçe
      • Rusça
      • İspanyolca
      • Türkçe
      Garanti
      3 yıl garanti
      Yasal onaylar
      • CE
      • FCC, Sınıf B
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT

    Kutuda neler var?

    Kutudaki diğer öğeler

    • Uzaktan Kumanda
    • Uzaktan kumanda pilleri
    • AC Güç Kablosu
    • RS232 kablosu
    • Hızlı başlangıç kılavuzu
    • Kenar hizalama pimleri
    • Kenar hizalama plakaları
    • İsteğe bağlı aksesuarlar: Kenar kaplama seti
    • İsteğe bağlı aksesuarlar: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    Badge-D2C

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