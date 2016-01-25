X-Line profesyonel video duvarı ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve ince çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.
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Signage Solutions
Video Duvarı Ekranı
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Büyük tasarım
Çok yönlü video duvarı ekranı.
55 inç
Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
Full HD
500 cd/m²
CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.
CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın
CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.
OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır
Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.
FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar
Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.
Ultra dar (3,5 mm) çerçeveler. Dikkat dağıtmayan görüntüler için
Döşeme modu. Her boyutta döşeme özelliği uygulanmış 4K video duvarları oluşturun
Harici cihazlara gerek kalmadan, döşeme özelliği uygulanmış video duvarı oluşturmak için iki ya da daha fazla Philips profesyonel ekran bağlayın. İster 4 ister 40 ekranınız olsun, tek bir oynatıcı içeriği işler. 4K içerik tamamen desteklenir ve ilgili içeriği 4 ekranda gösteriyorsanız mümkün olan en iyi dot-by-dot çözünürlüğe sahip olursunuz.
İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın
Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolara ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.
CMND ile uzaktan sistem yönetimi
Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.
Teknik Özellikler
Görüntü/Ekran
Çapraz ekran boyutu (metrik)
138.7
cm
Çapraz ekran boyutu (inç)
54.6
inç
En-boy oranı
16:9
Ekran çözünürlüğü
1920x1080p
Piksel aralığı
0,63 x 0,63 mm
Optimum çözünürlük
60 Hz'de 1920 x 1080
Parlaklık
500
cd/m²
Ekran renkleri
1073 M
Kontrast oranı (tipik)
1400:1
Dinamik kontrast oranı
500.000:1
Tepki süresi (tipik)
12
ms
İzleme açısı (yatay)
178
derece
İzleme açısı (dikey)
178
derece
Görüntü geliştirme
3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
3D Combfilter (tarama filtresi)
Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
Aşamalı Tarama
3D MA görüntü ayrıştırma
Dinamik kontrast geliştirme
Bağlantı
Ses çıkışı
Ses Sol/Sağ (RCA)
Harici hoparlör konektörü
Video girişi
Komponent (RCA)
Kompozit (RCA)
DVI-D
HDMI (x2)
VGA (Analog D-Sub)
DisplayPort (1.2)
Ses girişi
3,5 mm jak
Ses Sol/Sağ (RCA)
Diğer bağlantılar
OPS
Video çıkışı
DisplayPort
DVI-I
VGA (DVI-I üzerinden)
Harici kontrol
IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
RJ45
RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
Kolaylık
Yerleştirme
Dikey
Yatay
Döşeme Matrisi
10 x 10'a kadar
Ekran koruma işlevleri
Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
Sinyal loop through
RS232
VGA
DisplayPort
DVI
IR Loopthrough
Kurulum kolaylığı
Taşıma Kolları
Enerji tasarrufu işlevleri
Ortam ışığı sensörü
Akıllı Güç
Ağ üzerinden kontrol edilebilir
RS232
RJ45
Kart OPS RS232
Tek Kablo (HDMI-CEC)
Ses
Dahili hoparlörler
2 x 10W (RMS)
Güç
Şebeke elektriği
110-240 V
Tüketim (Açık modu)
110 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
Bekleme modunda güç tüketimi
<0,5 W
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bilgisayar formatları
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
3840 x 2160, 30 Hz
Video formatları
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
2160p, 30 Hz
Boyutlar
Çerçeve kalınlığı
3,5 mm
Set Genişliği
1213,4
mm
Ürün ağırlığı
29,2
kg
Set Yüksekliği
684,2
mm
Set Derinliği
107,65
mm
Duvara Montaj Aparatı
400 x 400 mm
Çerçeve genişliği
Üst/Sol: 2,3 mm, Alt/Sağ: 1,2 mm
Çalışma koşulları
Yükseklik
0 ~ 3000 m
Sıcaklık aralığı (çalışma)
0 ~ 40
°C
MTBF
60.000
saat
Bağıl nem
20 ~ 80
%
Sıcaklık aralığı (saklama)
-20 ~ 60
°C
Aksesuarlar
Birlikte verilen aksesuarlar
Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda pilleri
AC Güç Kablosu
RS232 kablosu
Hızlı başlangıç kılavuzu
Kenar hizalama pimleri
Kenar hizalama plakaları
İsteğe bağlı aksesuarlar
Kenar kaplama seti
ColourCalibrationKit (CCK4602)
Çeşitli
Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
Arapça
Basitleştirilmiş Çince
Geleneksel Çince
İngilizce
Fransızca
Almanca
İtalyanca
Japonca
Lehçe
Rusça
İspanyolca
Türkçe
Garanti
3 yıl garanti
Yasal onaylar
CE
FCC, Sınıf B
UL/cUL
CB
GOST
EPEAT
Kutuda neler var?
Kutudaki diğer öğeler
Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda pilleri
AC Güç Kablosu
RS232 kablosu
Hızlı başlangıç kılavuzu
Kenar hizalama pimleri
Kenar hizalama plakaları
İsteğe bağlı aksesuarlar: Kenar kaplama seti
İsteğe bağlı aksesuarlar: ColourCalibrationKit (CCK4602)
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