Terimleri ara

  • Üstün görünürlük ve daha net görüntüler Üstün görünürlük ve daha net görüntüler Üstün görünürlük ve daha net görüntüler

    Signage Solutions V-Line Ekran

    BDL4780VH/00

    Üstün görünürlük ve daha net görüntüler

    Yüksek parlaklık sunan bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.

    Signage Solutions V-Line Ekran

    Benzer ürünler

    Tümünü gör V-Line serisi

    Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

    Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

    Toplu satın alım fiyatı

    Skip this

    Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

    Aksesuar ekle

    Bu ürün
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    V-Line Ekran

    toplam

    recurring payment

    Üstün görünürlük ve daha net görüntüler

    Ultra parlak ekran ile

    • 47 inç
    • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
    • Full HD
    • 2000 cd/m²
    Gün ışığında bile oldukça yüksek parlaklık sağlar

    Gün ışığında bile oldukça yüksek parlaklık sağlar

    2000 nit panel sayesinde, doğrudan gün ışığı alan alanlarda bile mükemmel görüntü kalitesi elde edin. Yüksek parlaklık, özellikle ortam ışık seviyesi yüksek olan mekanlarda çok sayıda yeni uygulama olanağını mümkün kılarak ortam parlaklığı sorunu olan tüm mekanlar için kristal netliğinde görüntüler sunar.

    SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

    SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

    SmartControl, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.

    Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası

    Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası

    Ekranınızı hepsi bir arada dijital reklam çözümüne dönüştürün ve bağlı, akıllı ve güvenli bir ekran ağı oluşturun. Tak-Çıkar Özelliği (OPS), OPS standartlı bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu kablosuz çözüm ihtiyacınız olduğu anda donanımınızı kurmanızı, kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlar.

    HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

    HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

    Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

    SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

    SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

    Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamanız ve oynatma listenizi planlamanız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!

    FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

    FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

    İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

    SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

    SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

    USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

    Enerji tasarrufu için SmartPower

    Enerji tasarrufu için SmartPower

    Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

    Harika görüntüler ve inanılmaz kontrast için Full HD LED

    Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan ekranların sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

    Teknik Özellikler

    • Görüntü/Ekran

      Çapraz ekran boyutu (inç)
      46.96  inç
      En-boy oranı
      16:9
      Ekran çözünürlüğü
      1920x1080p
      Optimum çözünürlük
      60 Hz'de 1920 x 1080
      Parlaklık
      2000  cd/m²
      Ekran renkleri
      1,07 milyar renk
      Kontrast oranı (tipik)
      1300:1
      Dinamik kontrast oranı
      500.000:1
      Tepki süresi (tipik)
      10  ms
      İzleme açısı (yatay)
      178  derece
      İzleme açısı (dikey)
      178  derece
      Görüntü geliştirme
      • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
      • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
      • Aşamalı Tarama
      • Dinamik kontrast geliştirme
      DICOM
      Klinik D-image

    • Bağlantı

      Ses çıkışı
      • Ses Sol/Sağ (RCA)
      • Harici hoparlör konektörü
      Video girişi
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • VGA (Analog D-Sub)
      • USB
      • Komponent (BNC)
      • Kompozit (BNC)
      Ses girişi
      • 3,5 mm jak
      • Ses Sol/Sağ (RCA)
      Diğer bağlantılar
      • OPS
      • USB
      Video çıkışı
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (Analog D-Sub)
      Harici kontrol
      • RJ45
      • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
      • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

    • Kullanılabilirlik

      Yerleştirme
      • Dikey
      • Yatay
      Döşeme Matrisi
      10 x 10'a kadar
      Ekran koruma işlevleri
      Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
      Klavye kontrolü
      • Gizli
      • Kilitlenebilir
      Sinyal loop through
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • DisplayPort
      • IR Loopthrough
      Enerji tasarrufu işlevleri
      Akıllı Güç
      Güvenlik kontrolü fonksiyonları
      • Isı Kontrolü
      • Sıcaklık Sensörü
      Ağ üzerinden kontrol edilebilir
      • RJ45
      • RS232
      • Kart OPS RS232
      • Tek Kablo (HDMI-CEC)

    • Ses

      Dahili hoparlörler
      2 x 10 W

    • Güç

      Şebeke elektriği
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Tüketim (Açık modu)
      160 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
      Bekleme modunda güç tüketimi
      <0,5 W

    • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

      Bilgisayar formatları
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Video formatları
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Boyutlar

      Set Genişliği
      1076,20  mm
      Ürün ağırlığı
      24  kg
      Set Yüksekliği
      620,59  mm
      Set Derinliği
      132,10  mm
      Duvara Montaj Aparatı
      400 x 400 mm, M6
      Çerçeve genişliği
      15,6 mm
      Ürün ağırlığı (lb)
      52,9  lb

    • Çalışma koşulları

      Yükseklik
      0 ~ 3000 m
      Sıcaklık aralığı (çalışma)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      60.000  saat
      Bağıl nem
      20 ~ 80  %
      Sıcaklık aralığı (saklama)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedya Uygulamaları

      USB Video Oynatma
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB Görüntü Oynatma
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB Ses Oynatma
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Aksesuarlar

      Birlikte verilen aksesuarlar
      • Uzaktan Kumanda
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • AC Güç Kablosu
      • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • RS232 kablosu
      İsteğe bağlı aksesuarlar
      HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)
      Stant
      Opsiyonel BM04642 / BM02542

    • Çeşitli

      Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
      • İngilizce
      • Fransızca
      • Almanca
      • İtalyanca
      • Lehçe
      • Rusça
      • Basitleştirilmiş Çince
      • İspanyolca
      • Türkçe
      • Arapça
      • Japonca
      • Geleneksel Çince
      Garanti
      3 yıl garanti
      Yasal onaylar
      • CE
      • FCC, Sınıf B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS
      • C-Tick
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Kutuda neler var?

    Kutudaki diğer öğeler

    • Uzaktan Kumanda
    • Uzaktan kumanda pilleri
    • AC Güç Kablosu
    • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
    • Hızlı başlangıç kılavuzu
    • RS232 kablosu
    • İsteğe bağlı aksesuarlar: HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)
    Badge-D2C

    Bu ürün için destek alın

    Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

    Önerilen ürünler

    En son görüntülenen ürünler

    Yorumlar

    Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.