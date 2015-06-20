Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- AC Güç Kablosu
- CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- RS232 kablosu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)
BDL4780VH/00
Üstün görünürlük ve daha net görüntüler
Yüksek parlaklık sunan bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
V-Line Ekran
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2000 nit panel sayesinde, doğrudan gün ışığı alan alanlarda bile mükemmel görüntü kalitesi elde edin. Yüksek parlaklık, özellikle ortam ışık seviyesi yüksek olan mekanlarda çok sayıda yeni uygulama olanağını mümkün kılarak ortam parlaklığı sorunu olan tüm mekanlar için kristal netliğinde görüntüler sunar.
SmartControl, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.
Ekranınızı hepsi bir arada dijital reklam çözümüne dönüştürün ve bağlı, akıllı ve güvenli bir ekran ağı oluşturun. Tak-Çıkar Özelliği (OPS), OPS standartlı bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu kablosuz çözüm ihtiyacınız olduğu anda donanımınızı kurmanızı, kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlar.
Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.
Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamanız ve oynatma listenizi planlamanız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!
İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.
USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan ekranların sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Ses
Güç
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Boyutlar
Çalışma koşulları
Multimedya Uygulamaları
Aksesuarlar
Çeşitli
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