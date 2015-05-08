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    Signage Solutions Q-Line Ekran

    BDL4330QL/00

    Öne çıkan tasarım

    Philips Q-Line profesyonel Full HD ekran ile bilgilendirirken dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.

    Signage Solutions Q-Line Ekran

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    Signage Solutions

    Q-Line Ekran

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    Öne çıkan tasarım

    Kolay kurulumlu 16/7 ekran.

    • 43 inç
    • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
    • Full HD
    CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

    CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

    Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

    CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

    CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

    CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

    CMND ile uzaktan sistem yönetimi

    Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

    Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın

    USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

    Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin

    Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.

    Teknik Özellikler

    • Görüntü/Ekran

      Çapraz ekran boyutu (metrik)
      108  cm
      Çapraz ekran boyutu (inç)
      42.5  inç
      En-boy oranı
      16:9
      Ekran çözünürlüğü
      1920x1080p
      Piksel aralığı
      0,49 x 0,49 mm
      Optimum çözünürlük
      60 Hz'de 1920 x 1080
      Parlaklık
      350  cd/m²
      Ekran renkleri
      16,7 Milyon
      Kontrast oranı (tipik)
      3000:1
      Dinamik kontrast oranı
      500.000:1
      Tepki süresi (tipik)
      6,5  ms
      İzleme açısı (yatay)
      178  derece
      İzleme açısı (dikey)
      178  derece
      DICOM
      Klinik D-image

    • Bağlantı

      Ses çıkışı
      • Ses Sol/Sağ (RCA)
      • 3,5mm jak
      Video girişi
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponent (RCA)
      • Kompozit (RCA)
      • VGA (Analog D-Sub)
      Ses girişi
      • 3,5 mm jak
      • Ses Sol/Sağ (RCA)
      Diğer bağlantılar
      USB
      Harici kontrol
      • RJ45
      • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
      • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

    • Kolaylık

      Döşeme Matrisi
      En fazla 15 x 15
      Ekran koruma işlevleri
      Piksel Kaydırma
      Klavye kontrolü
      • Kilitlenebilir
      • Gizli
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Enerji tasarrufu işlevleri
      Akıllı Güç
      Ağ üzerinden kontrol edilebilir
      • RS232
      • RJ45
      • Tek Kablo (HDMI-CEC)
      Hafıza
      • Dahili hafıza erişimi
      • 8 GB eMMC
      Başlatma
      • Açma geciktirme
      • Açma durumu
      • LAN'da uyanma
      Başlatma penceresi
      Philips logosunu etkinleştir/devre dışı bırak

    • Ses

      Dahili hoparlörler
      2 x 10 W RMS

    • Güç

      Şebeke elektriği
      100 ~ 240 VAC
      Tüketim (Açık modu)
      87 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
      Bekleme modunda güç tüketimi
      <0,5 W

    • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

      Bilgisayar formatları
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formatları
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Boyutlar

      Set Genişliği
      968,2  mm
      Ürün ağırlığı
      8,70  kg
      Set Yüksekliği
      559,4  mm
      Set Derinliği
      59,9  mm
      Set Genişliği (inç)
      38,12  inç
      Set Yüksekliği (inç)
      22.02  inç
      Duvara Montaj Aparatı
      400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
      Set Derinliği (inç)
      2,36  inç
      Çerçeve genişliği
      11,9 (TLR) / 14,9 (B) mm
      Ürün ağırlığı (lb)
      19,18  lb

    • Çalışma koşulları

      Sıcaklık aralığı (çalışma)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  saat
      Bağıl nem
      20 ~ 80  %
      Sıcaklık aralığı (saklama)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedya Uygulamaları

      USB Video Oynatma
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      USB Görüntü Oynatma
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB Ses Oynatma
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Aksesuarlar

      Birlikte verilen aksesuarlar
      • AC Güç Kablosu
      • RS232 kablosu
      • VGA kablosu
      • Uzaktan Kumanda
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu

    • Çeşitli

      Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
      • İngilizce
      • Fransızca
      • Almanca
      • İtalyanca
      • Lehçe
      • Rusça
      • İspanyolca
      • Türkçe
      • Basitleştirilmiş Çince
      • Geleneksel Çince
      Garanti
      3 yıl garanti
      Yasal onaylar
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    Kutuda neler var?

    Kutudaki diğer öğeler

    • AC Güç Kablosu
    • RS232 kablosu
    • VGA kablosu
    • Uzaktan Kumanda
    • Uzaktan kumanda pilleri
    • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
    • Hızlı başlangıç kılavuzu
    Badge-D2C

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