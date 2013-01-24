Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

Signage Solutions Q-Line Ekran

BDL3230QL/00
Genel Derecelendirme / 5
  • Reklam deneyiminizi geliştirin Reklam deneyiminizi geliştirin Reklam deneyiminizi geliştirin
    -{discount-value}

    Signage Solutions Q-Line Ekran

    BDL3230QL/00

    Reklam deneyiminizi geliştirin

    Hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ürün, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Signage Solutions Q-Line Ekran

    Reklam deneyiminizi geliştirin

    Hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ürün, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

    Reklam deneyiminizi geliştirin

    Hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ürün, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Signage Solutions Q-Line Ekran

    Reklam deneyiminizi geliştirin

    Hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ürün, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

    Benzer ürünler

    Tümünü gör q-line-serisi

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Q-Line Ekran

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Toplam:

      Reklam deneyiminizi geliştirin

      paha biçilmez akıllı performansı ile

      • 32 inç
      • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
      • Full HD
      SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

      SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

      SmartControl, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.

      SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

      SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

      Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamanız ve oynatma listenizi planlamanız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!

      HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

      HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

      Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

      Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın

      Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın

      Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın. Medyanızı ekrana yükleyin ve içeriği anında oynatın. Dahili tarayıcıyla birlikte çalışan bu dahili hafıza aynı zamanda çevrimiçi içerik akışında hafıza önbelleği olarak da kullanılır. Ağın hata verdiği durumlarda dahili hafıza, içeriğin önbellek versiyonunu oynatarak akışın devam etmesini sağlar. Böylece ağ olmadığı zamanlarda bile medyanız çalışır halde olur.

      SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

      SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

      USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

      D-image ile tutarlı klinik görüntüler gösterin

      D-image ile tutarlı klinik görüntüler gösterin

      D-image, tutarlı ve doğru ekran performansı ile klinik görüntüleri incelemenize ve teşhis koymanıza yardımcı olur. Profesyonel ekranlarımız, güvenilir klinik yorumlar elde etmek ve optimize edilmiş gri tonlamalı standart ekran performansı sunmak üzere fabrika ayarlıdır. D-image, hasta bakımının her adımında üstün olmanıza yardımcı olur.

      Enerji tasarrufu için SmartPower

      Enerji tasarrufu için SmartPower

      Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

      Harika görüntüler ve inanılmaz kontrast için Full HD LED

      Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan ekranların sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        80  cm
        Çapraz ekran boyutu (inç)
        31,5  inç
        Ekran çözünürlüğü
        1920x1080p
        Optimum çözünürlük
        60 Hz'de 1920 x 1080
        Parlaklık
        350  cd/m²
        Kontrast oranı (tipik)
        1400:1
        Dinamik kontrast oranı
        500.000:1
        Tepki süresi (tipik)
        8  ms
        En-boy oranı
        16:9
        İzleme açısı (yatay)
        178  derece
        İzleme açısı (dikey)
        178  derece
        Piksel aralığı
        0,36375 x 0,36375 mm
        Ekran renkleri
        16,7 Milyon
        DICOM
        Klinik D-image

      • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

        Bilgisayar formatları
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Video formatları
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Bağlantı

        Video girişi
        • DVI-D
        • HDMI
        • Komponent (RCA)
        • Kompozit (RCA)
        • VGA (Analog D-Sub)
        Ses girişi
        • 3,5 mm jak
        • Ses Sol/Sağ (RCA)
        Audio çıkışı
        Ses Sol/Sağ (RCA)
        Harici kontrol
        • RJ45
        • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
        • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
        Diğer bağlantılar
        USB

      • Kullanılabilirlik

        Hafıza
        • Dahili hafıza erişimi
        • 8 GB eMMC
        Ekran koruma işlevleri
        Piksel Kaydırma
        Enerji tasarrufu işlevleri
        Akıllı Güç
        Döşeme Matrisi
        En fazla 15 x 15
        Başlatma
        • Açma geciktirme
        • Açma durumu
        • LAN'da uyanma
        Başlatma penceresi
        Philips logosunu etkinleştir/devre dışı bırak
        Klavye kontrolü
        • Kilitlenebilir
        • Gizli
        Ağ üzerinden kontrol edilebilir
        • RS232
        • RJ45
        • Tek Kablo (HDMI-CEC)
        Sinyal loop through
        • RS232
        • IR Loopthrough

      • Boyutlar

        Çerçeve genişliği
        11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
        Set Genişliği
        726,5  mm
        Set Yüksekliği
        425,4  mm
        Set Derinliği
        63,6  mm
        Set Genişliği (inç)
        28,6  inç
        Set Yüksekliği (inç)
        16,75  inç
        Set Derinliği (inç)
        2,5  inç
        VESA Montaj
        100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
        Ürün ağırlığı
        5,20  kg
        Ürün ağırlığı (lb)
        14,74  lb

      • Çalışma koşulları

        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        5 ~ 40  °C
        Sıcaklık aralığı (saklama)
        -20 ~ 60  °C
        Bağıl nem
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50.000  saat

      • Güç

        Şebeke elektriği
        AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
        Bekleme modunda güç tüketimi
        <0,5 W
        Tüketim (Tipik)
        57  W

      • Ses

        Dahili hoparlörler
        2 x 10 W RMS

      • Multimedya Uygulamaları

        USB Video Oynatma
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • DivX
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • Xvid
        USB Görüntü Oynatma
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB Ses Oynatma
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • AC Güç Kablosu
        • RS232 kablosu
        • VGA kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

      • Çeşitli

        Garanti
        3 yıl garanti
        Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
        • İngilizce
        • Fransızca
        • Almanca
        • İtalyanca
        • Lehçe
        • Türkçe
        • Rusça
        • Basitleştirilmiş Çince
        • İspanyolca
        • Geleneksel Çince
        Yasal onaylar
        • BSMI
        • CB
        • CCC
        • CE
        • CECP
        • C-Tick
        • EPA
        • GOST
        • UL/cUL

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • AC Güç Kablosu
      • RS232 kablosu
      • VGA kablosu
      • Uzaktan Kumanda
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu

      Bu ürün için destek alın

      Müşteri desteğine gidin

      Önerilen ürünler

        En son görüntülenen ürünler

          Ödüller

          Yorumlar

          Bunu değerlendiren ilk kişi ol