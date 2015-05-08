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    Signage Solutions Q-Line Ekran

    BDL3230QL/00

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    Hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ürün, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

    Signage Solutions Q-Line Ekran

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    Signage Solutions

    Q-Line Ekran

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    paha biçilmez akıllı performansı ile

    • 32 inç
    • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
    • Full HD
    SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

    SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

    SmartControl, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.

    SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

    SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

    Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamanız ve oynatma listenizi planlamanız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!

    HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

    HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

    Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

    Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın

    Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın

    Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın. Medyanızı ekrana yükleyin ve içeriği anında oynatın. Dahili tarayıcıyla birlikte çalışan bu dahili hafıza aynı zamanda çevrimiçi içerik akışında hafıza önbelleği olarak da kullanılır. Ağın hata verdiği durumlarda dahili hafıza, içeriğin önbellek versiyonunu oynatarak akışın devam etmesini sağlar. Böylece ağ olmadığı zamanlarda bile medyanız çalışır halde olur.

    SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

    SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

    USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

    D-image ile tutarlı klinik görüntüler gösterin

    D-image ile tutarlı klinik görüntüler gösterin

    D-image, tutarlı ve doğru ekran performansı ile klinik görüntüleri incelemenize ve teşhis koymanıza yardımcı olur. Profesyonel ekranlarımız, güvenilir klinik yorumlar elde etmek ve optimize edilmiş gri tonlamalı standart ekran performansı sunmak üzere fabrika ayarlıdır. D-image, hasta bakımının her adımında üstün olmanıza yardımcı olur.

    Enerji tasarrufu için SmartPower

    Enerji tasarrufu için SmartPower

    Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

    Harika görüntüler ve inanılmaz kontrast için Full HD LED

    Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan ekranların sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

    Teknik Özellikler

    • Görüntü/Ekran

      Çapraz ekran boyutu (metrik)
      80  cm
      Çapraz ekran boyutu (inç)
      31.5  inç
      En-boy oranı
      16:9
      Ekran çözünürlüğü
      1920x1080p
      Piksel aralığı
      0,36375 x 0,36375 mm
      Optimum çözünürlük
      60 Hz'de 1920 x 1080
      Parlaklık
      350  cd/m²
      Ekran renkleri
      16,7 Milyon
      Kontrast oranı (tipik)
      1400:1
      Dinamik kontrast oranı
      500.000:1
      Tepki süresi (tipik)
      8  ms
      İzleme açısı (yatay)
      178  derece
      İzleme açısı (dikey)
      178  derece
      DICOM
      Klinik D-image

    • Bağlantı

      Ses çıkışı
      Ses Sol/Sağ (RCA)
      Video girişi
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponent (RCA)
      • Kompozit (RCA)
      • VGA (Analog D-Sub)
      Ses girişi
      • 3,5 mm jak
      • Ses Sol/Sağ (RCA)
      Diğer bağlantılar
      USB
      Harici kontrol
      • RJ45
      • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
      • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

    • Kolaylık

      Döşeme Matrisi
      En fazla 15 x 15
      Ekran koruma işlevleri
      Piksel Kaydırma
      Klavye kontrolü
      • Kilitlenebilir
      • Gizli
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Enerji tasarrufu işlevleri
      Akıllı Güç
      Ağ üzerinden kontrol edilebilir
      • RS232
      • RJ45
      • Tek Kablo (HDMI-CEC)
      Hafıza
      • Dahili hafıza erişimi
      • 8 GB eMMC
      Başlatma
      • Açma geciktirme
      • Açma durumu
      • LAN'da uyanma
      Başlatma penceresi
      Philips logosunu etkinleştir/devre dışı bırak

    • Ses

      Dahili hoparlörler
      2 x 10 W RMS

    • Güç

      Şebeke elektriği
      AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
      Tüketim (Tipik)
      57  W
      Bekleme modunda güç tüketimi
      <0,5 W

    • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

      Bilgisayar formatları
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Video formatları
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Boyutlar

      Set Genişliği
      726,5  mm
      Ürün ağırlığı
      5,20  kg
      Set Yüksekliği
      425,4  mm
      Set Derinliği
      63,6  mm
      Set Genişliği (inç)
      28,6  inç
      Set Yüksekliği (inç)
      16.75  inç
      Duvara Montaj Aparatı
      100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Set Derinliği (inç)
      2,5  inç
      Çerçeve genişliği
      11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
      Ürün ağırlığı (lb)
      14,74  lb

    • Çalışma koşulları

      Sıcaklık aralığı (çalışma)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  saat
      Bağıl nem
      20 ~ 80  %
      Sıcaklık aralığı (saklama)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedya Uygulamaları

      USB Video Oynatma
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      USB Görüntü Oynatma
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB Ses Oynatma
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Aksesuarlar

      Birlikte verilen aksesuarlar
      • AC Güç Kablosu
      • RS232 kablosu
      • VGA kablosu
      • Uzaktan Kumanda
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu

    • Çeşitli

      Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
      • İngilizce
      • Fransızca
      • Almanca
      • İtalyanca
      • Lehçe
      • Türkçe
      • Rusça
      • Basitleştirilmiş Çince
      • İspanyolca
      • Geleneksel Çince
      Garanti
      3 yıl garanti
      Yasal onaylar
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Kutuda neler var?

    Kutudaki diğer öğeler

    • AC Güç Kablosu
    • RS232 kablosu
    • VGA kablosu
    • Uzaktan Kumanda
    • Uzaktan kumanda pilleri
    • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
    • Hızlı başlangıç kılavuzu
    Badge-D2C

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