Kutudaki diğer öğeler
- AC Güç Kablosu
- RS232 kablosu
- VGA kablosu
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
BDL3230QL/00
Reklam deneyiminizi geliştirin
Hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ürün, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Q-Line Ekran
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SmartControl, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.
Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamanız ve oynatma listenizi planlamanız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!
Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.
Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın. Medyanızı ekrana yükleyin ve içeriği anında oynatın. Dahili tarayıcıyla birlikte çalışan bu dahili hafıza aynı zamanda çevrimiçi içerik akışında hafıza önbelleği olarak da kullanılır. Ağın hata verdiği durumlarda dahili hafıza, içeriğin önbellek versiyonunu oynatarak akışın devam etmesini sağlar. Böylece ağ olmadığı zamanlarda bile medyanız çalışır halde olur.
USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.
D-image, tutarlı ve doğru ekran performansı ile klinik görüntüleri incelemenize ve teşhis koymanıza yardımcı olur. Profesyonel ekranlarımız, güvenilir klinik yorumlar elde etmek ve optimize edilmiş gri tonlamalı standart ekran performansı sunmak üzere fabrika ayarlıdır. D-image, hasta bakımının her adımında üstün olmanıza yardımcı olur.
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan ekranların sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Kolaylık
Ses
Güç
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Boyutlar
Çalışma koşulları
Multimedya Uygulamaları
Aksesuarlar
Çeşitli
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