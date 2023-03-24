75BDL4003H/02
Her aydınlatma koşulunda canlı görünürlük
Philips H-Line yüksek parlaklığa sahip ekranlarla gece gündüz görünür kalın. Şaşırtıcı netlik ve kontrast, bu ürünü pencerelerde ve daha aydınlık konumlarda ilgi çekici içerikler sergilemek için mükemmel bir çözüm haline getirir. Havaalanlarından alışveriş merkezlerine ve daha fazlasına kadar her yerde kullanılabilir.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
H-Line Ekran
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CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.
Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.
Zorlu ticari uygulamalar için kritik olan FailOver, bir medya oynatıcı arızası durumunda yedek içeriği ekranda otomatik olarak oynatan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Sadece bir birincil giriş bağlantısı ile bir FailOver bağlantısı seçin ve anında içerik koruması için hazırsınız.
Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolara ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.
Yüksek ortam sıcaklıklarıyla başa çıkmak için gelişmiş termal yönetim, Yüksek Tni Sıvı Kristal paneller ve dahili termal sensörler. Yüksek ortam aydınlatma koşullarına yönelik 2500 cd/m²'ye kadar ekran parlaklığı. İçeriğin daha iyi görünmesi için polarize güneş gözlükleriyle uyumlu ekran polarizörü.
Yüksek parlaklığa sahip sokağa bakan dijital ekranlar, her türlü aydınlatma koşulunda dikkat çekicidir, mağaza görünürlüğünü artırır ve müşterilerin ilgisini çeker. 3000 cd/m²'ye kadar olağanüstü parlaklık, en zorlu ortam ışığı koşullarında bile yüksek görünürlük ve saf görüntü kalitesi sağlar.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Kolaylık
Ses
Güç
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Boyutlar
Çalışma koşulları
Multimedya Uygulamaları
Aksesuarlar
Çeşitli
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