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  • Her aydınlatma koşulunda canlı görünürlük Her aydınlatma koşulunda canlı görünürlük Her aydınlatma koşulunda canlı görünürlük

    Signage Solutions H-Line Ekran

    75BDL4003H/02

    Her aydınlatma koşulunda canlı görünürlük

    Philips H-Line yüksek parlaklığa sahip ekranlarla gece gündüz görünür kalın. Şaşırtıcı netlik ve kontrast, bu ürünü pencerelerde ve daha aydınlık konumlarda ilgi çekici içerikler sergilemek için mükemmel bir çözüm haline getirir. Havaalanlarından alışveriş merkezlerine ve daha fazlasına kadar her yerde kullanılabilir.

    Signage Solutions H-Line Ekran

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    Signage Solutions

    H-Line Ekran

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    Her aydınlatma koşulunda canlı görünürlük

    Yüksek parlaklığa sahip 7/24 ekran

    • 75 inç
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

    CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

    CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

    OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

    OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

    Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

    FailOver. Ekranınızın boş kalmadığından emin olun

    Zorlu ticari uygulamalar için kritik olan FailOver, bir medya oynatıcı arızası durumunda yedek içeriği ekranda otomatik olarak oynatan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Sadece bir birincil giriş bağlantısı ile bir FailOver bağlantısı seçin ve anında içerik koruması için hazırsınız.

    İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

    Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolara ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

    En zorlu koşullar için tasarlandı

    Yüksek ortam sıcaklıklarıyla başa çıkmak için gelişmiş termal yönetim, Yüksek Tni Sıvı Kristal paneller ve dahili termal sensörler. Yüksek ortam aydınlatma koşullarına yönelik 2500 cd/m²'ye kadar ekran parlaklığı. İçeriğin daha iyi görünmesi için polarize güneş gözlükleriyle uyumlu ekran polarizörü.

    Ultra yüksek parlaklığa sahip sokak tabelaları

    Yüksek parlaklığa sahip sokağa bakan dijital ekranlar, her türlü aydınlatma koşulunda dikkat çekicidir, mağaza görünürlüğünü artırır ve müşterilerin ilgisini çeker. 3000 cd/m²'ye kadar olağanüstü parlaklık, en zorlu ortam ışığı koşullarında bile yüksek görünürlük ve saf görüntü kalitesi sağlar.

    Teknik Özellikler

    • Görüntü/Ekran

      Çapraz ekran boyutu (metrik)
      189.3  cm
      Çapraz ekran boyutu (inç)
      74.5  inç
      En-boy oranı
      16:9
      Ekran çözünürlüğü
      3840 x 2160
      Piksel aralığı
      0,429 x 0,429 mm
      Optimum çözünürlük
      60 Hz'de 3840 x 2160
      Parlaklık
      3000  cd/m²
      Ekran renkleri
      1,07 Milyar
      Kontrast oranı (tipik)
      1200:1
      Dinamik kontrast oranı
      500,000:1
      Tepki süresi (tipik)
      8  ms
      İzleme açısı (yatay)
      178  derece
      İzleme açısı (dikey)
      178  derece
      Görüntü geliştirme
      • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
      • Aşamalı Tarama
      • Dinamik kontrast geliştirme
      Panel teknolojisi
      IPS

    • Bağlantı

      Ses çıkışı
      3,5mm jak
      Video girişi
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (dijital + analog) 1x
      • HDMI 2,0 (x3)
      Ses girişi
      3,5 mm jak
      Diğer bağlantılar
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      Video çıkışı
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2,0 (x1)
      Harici kontrol
      • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
      • RJ45
      • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

    • Kolaylık

      Yerleştirme
      • Yatay (24/7)
      • Dikey (24/7)
      Ekran koruma işlevleri
      Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
      Klavye kontrolü
      • Gizli
      • Kilitlenebilir
      Uzaktan kumanda sinyali
      Kilitlenebilir
      Sinyal loop through
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      Kurulum kolaylığı
      • Taşıma Kolları
      • Akıllı Yuva
      Enerji tasarrufu işlevleri
      Akıllı Güç
      Ağ üzerinden kontrol edilebilir
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Ses

      Dahili hoparlörler
      2 x 10 W RMS

    • Güç

      Şebeke elektriği
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Tüketim (Tipik)
      510  W
      Tüketim (Maks.)
      790
      Bekleme modunda güç tüketimi
      <0,5 W

    • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

      Bilgisayar formatları
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Video formatları
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Boyutlar

      Set Genişliği
      1688,2  mm
      Ürün ağırlığı
      54,1  kg
      Set Yüksekliği
      966,6  mm
      Set Derinliği
      111,1  mm
      Set Genişliği (inç)
      66,46  inç
      Set Yüksekliği (inç)
      38.06  inç
      Duvara Montaj Aparatı
      600 x 400 mm, M8
      Set Derinliği (inç)
      4.37  inç
      Çerçeve genişliği
      18,8 (eşit kenarlı çerçeve)
      Ürün ağırlığı (lb)
      119,27  lb
      Akıllı yuva genişliği
      180  mm
      Akıllı yuva yüksekliği
      300  mm

    • Çalışma koşulları

      Yükseklik
      0 ~ 3000 m
      Sıcaklık aralığı (çalışma)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  saat
      Bağıl nem
      20 ~ 80  %
      Sıcaklık aralığı (saklama)
      -20 ~ 60  °C
      Uyarı
      Ek koruyucu önlemler alınmadan doğrudan güneş ışığı altında çalıştırmayın.

    • Multimedya Uygulamaları

      USB Video Oynatma
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      USB Görüntü Oynatma
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Aksesuarlar

      Birlikte Verilen Aksesuarlar
      • Kenar Hizalama Seti
      • Philips logosu (x1)
      • RS232 papatya zinciri kablosu
      • Kablo Kenetleyici (x3)
      • AC anahtar kapağı ve Vida x1
      • USB kapağı ve vidalar
      • AC Güç Kablosu
      • HDMI kablosu
      • IR sensör kablosu (1,8 m) (x1)
      • Açık çerçeve seti
      • Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)
      • Uzaktan Kumanda ve AAA piller
      • RS232 kablosu

    • Çeşitli

      Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
      • Arapça
      • İngilizce
      • Fransızca
      • Almanca
      • İtalyanca
      • Japonca
      • Lehçe
      • Portekizce
      • Rusça
      • İspanyolca
      • Basitleştirilmiş Çince
      • Türkçe
      • Geleneksel Çince
      Garanti
      3 yıl garanti
      Yasal onaylar
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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    Yorumlar

    • Doğrudan güneş ışığına maruz kalabilecek kurulumlar için Kullanım Kılavuzuna ve uyarı broşürüne bakmanız önerilir.

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