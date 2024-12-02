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    Signage Solutions Q-Line Ekran

    65BDL3550Q/00

    Genel Derecelendirme / 5
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    Öne çıkan tasarım

    Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulup çalıştırılabilir.

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    Signage Solutions Q-Line Ekran

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    Signage Solutions

    Q-Line Ekran

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    Öne çıkan tasarım

    Kolay kurulumlu 18/7 ekran.

    • 65 inç
    • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
    • Ultra HD
    CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

    CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

    Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

    FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

    FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

    Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.

    CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

    CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

    CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

    Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın

    USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

    Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları

    İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarını da doğrudan ekrana yüklemenize imkan tanır. Yeni Android 8, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

    İçeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin

    Entegre HTML5 tarayıcıyla içeriklerinize bulut üzerinden bağlanın ve içeriklerinizi kontrol edin. Chromium tabanlı tarayıcı ile içeriklerinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve tek bir ekrana ya da ağınızın tamamına bağlanın. İçerikleri Full HD çözünürlükte hem yatay hem de dikey olarak görüntüleyin. Ekranınızı WiFi veya RJ45 ile internete bağlayın ve kendi oluşturduğunuz çalma listelerinin keyfini çıkarın.

    Teknik Özellikler

    • Görüntü/Ekran

      Çapraz ekran boyutu (metrik)
      163.9  cm
      Çapraz ekran boyutu (inç)
      64.5  inç
      En-boy oranı
      16:9
      Ekran çözünürlüğü
      3840 x 2160
      Piksel aralığı
      0,372 x 0,372 mm
      Optimum çözünürlük
      60 Hz'de 3840 x 2160
      Parlaklık
      400  cd/m²
      Ekran renkleri
      1,07 Milyar
      Kontrast oranı (tipik)
      1300:1
      Dinamik kontrast oranı
      500.000:1
      Tepki süresi (tipik)
      9  ms
      İzleme açısı (yatay)
      178  derece
      İzleme açısı (dikey)
      178  derece
      Görüntü geliştirme
      • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
      • 3D Combfilter (tarama filtresi)
      • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
      • Aşamalı Tarama
      • 3D MA görüntü ayrıştırma
      • Dinamik kontrast geliştirme
      Panel teknolojisi
      IPS
      İşletim sistemi
      Android 8.0
      Klinik görsel
      D-Image ön ayarlı (dicom parça 14 ile uyumlu)

    • Bağlantı

      Ses çıkışı
      3,5mm jak
      Video girişi
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      Ses girişi
      3,5 mm jak
      Harici kontrol
      • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
      • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
      • RJ45

    • Kolaylık

      Yerleştirme
      • Yatay (18/7)
      • Dikey (18/7)
      Döşeme Matrisi
      En fazla 15 x 15
      Klavye kontrolü
      • Gizli
      • Kilitlenebilir
      Uzaktan kumanda sinyali
      Kilitlenebilir
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Kurulum kolaylığı
      Akıllı Yuva
      Enerji tasarrufu işlevleri
      Akıllı Güç
      Ağ üzerinden kontrol edilebilir
      • RS232
      • RJ45
      Başlatma
      • Açma geciktirme
      • Açma durumu
      • Kaynakta önyükleme
      Başlatma penceresi
      Philips logosunu etkinleştir/devre dışı bırak

    • Ses

      Dahili hoparlörler
      2 x 10 W RMS

    • Güç

      Şebeke elektriği
      100 - 240 V ~, 50/60 Hz
      Tüketim (Tipik)
      155  W
      Tüketim (Maks.)
      210 W
      Bekleme modunda güç tüketimi
      <0,5 W
      Güç Tasarrufu Özellikleri
      Akıllı Güç
      Enerji Etiketi Sınıfı
      G

    • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

      Bilgisayar formatları
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Video formatları
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50,60 Hz

    • Boyutlar

      Set Genişliği
      1462,3  mm
      Ürün ağırlığı
      27,80  kg
      Set Yüksekliği
      837,3  mm
      Set Derinliği
      68,9 mm (Duvar montajında D) / 89,9 mm (Tutma yerinde D)  mm
      Set Genişliği (inç)
      57,57  inç
      Set Yüksekliği (inç)
      32.96  inç
      Duvara Montaj Aparatı
      400 mm x 400 mm, M8
      Set Derinliği (inç)
      2,71 (duvar montajında) / 3,54 (tutma yerinde)  inç
      Çerçeve genişliği
      14,9 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
      Ürün ağırlığı (lb)
      61,29  lb

    • Çalışma koşulları

      Yükseklik
      0 ~ 3000 m
      Sıcaklık aralığı (çalışma)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30.000  saat
      Sıcaklık aralığı (saklama)
      -20 ~ 60  °C
      Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]
      %20 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)
      Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]
      %5 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)

    • Multimedya Uygulamaları

      USB Video Oynatma
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      USB Görüntü Oynatma
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB Ses Oynatma
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Dahili Oynatıcı

      CPU
      • Çift çekirdekli cortex A53 1,1 GHz
      • Çift çekirdekli cortex A73 1,15 GHz
      GPU
      ARM Mali G51
      Hafıza
      • 2 GB DDR3
      • 8 GB

    • Aksesuarlar

      Birlikte verilen aksesuarlar
      • AC Güç Kablosu
      • RS232 kablosu
      • Uzaktan Kumanda
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      Birlikte Verilen Aksesuarlar
      • IR sensör kablosu (1,8 m) (x1)
      • RS232 papatya zinciri kablosu
      • M3 vida (x2)
      • Philips logosu (x1)
      • USB Kapağı (x1)

    • Çeşitli

      Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
      • Basitleştirilmiş Çince
      • Geleneksel Çince
      • İngilizce
      • Fransızca
      • Almanca
      • İtalyanca
      • Lehçe
      • Rusça
      • İspanyolca
      • Türkçe
      • Japonca
      • Arapça
      Garanti
      3 yıl garanti
      Yasal onaylar
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, Sınıf A
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss

    Kutuda neler var?

    Kutudaki diğer öğeler

    • AC Güç Kablosu
    • RS232 kablosu
    • Uzaktan Kumanda
    • Uzaktan kumanda pilleri
    • Hızlı başlangıç kılavuzu
    Badge-D2C

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