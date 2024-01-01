65BDL3511Q/02
Öne çıkan tasarım
Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulup çalıştırılabilir.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Q-Line Ekran
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Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.
Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.
USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.
USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Kolaylık
Ses
Güç
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Boyutlar
Çalışma koşulları
Multimedya Uygulamaları
Aksesuarlar
Çeşitli
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