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    Signage Solutions Q-Line Ekran

    65BDL3511Q/02

    Öne çıkan tasarım

    Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulup çalıştırılabilir.

    Signage Solutions Q-Line Ekran

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    Signage Solutions

    Q-Line Ekran

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    Öne çıkan tasarım

    Kolay kurulumlu 18/7 ekran.

    • 65 inç
    • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
    • Ultra HD
    CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

    CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

    Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

    FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

    FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

    Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.

    SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

    SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

    USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

    Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın

    USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

    Teknik Özellikler

    • Görüntü/Ekran

      Çapraz ekran boyutu (metrik)
      163.9  cm
      Çapraz ekran boyutu (inç)
      64.5  inç
      En-boy oranı
      16:9
      Ekran çözünürlüğü
      3840 x 2160
      Piksel aralığı
      0,372 x 0,372 mm
      Optimum çözünürlük
      60 Hz'de 3840 x 2160
      Parlaklık
      400  cd/m²
      Ekran renkleri
      1,07 Milyar
      Kontrast oranı (tipik)
      1200:1
      Dinamik kontrast oranı
      500,000:1
      Tepki süresi (tipik)
      8  ms
      İzleme açısı (yatay)
      178  derece
      İzleme açısı (dikey)
      178  derece
      Panel teknolojisi
      IPS
      Klinik görsel
      D-Image ön ayarlı (dicom parça 14 ile uyumlu)
      Sis
      %25

    • Bağlantı

      Ses çıkışı
      3,5mm jak
      Video girişi
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2,0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Ses girişi
      3,5 mm jak
      Harici kontrol
      • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
      • RJ45
      • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

    • Kolaylık

      Yerleştirme
      • Yatay (18/7)
      • Dikey (18/7)
      Döşeme Matrisi
      10 x 15'e kadar
      Klavye kontrolü
      • Gizli
      • Kilitlenebilir
      Uzaktan kumanda sinyali
      Kilitlenebilir
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Kurulum kolaylığı
      Akıllı Yuva
      Enerji tasarrufu işlevleri
      Akıllı Güç
      Ağ üzerinden kontrol edilebilir
      • RS232
      • RJ45
      Başlatma
      • Açma geciktirme
      • Açma durumu
      • Kaynakta önyükleme
      Başlatma penceresi
      Philips logosunu etkinleştir/devre dışı bırak

    • Ses

      Dahili hoparlörler
      2 x 10 W RMS

    • Güç

      Şebeke elektriği
      100 - 240 V ~, 50/60 Hz
      Tüketim (Tipik)
      165  W
      Tüketim (Maks.)
      220 W
      Bekleme modunda güç tüketimi
      <0,5 W
      Güç Tasarrufu Özellikleri
      Akıllı Güç
      Enerji Etiketi Sınıfı
      G

    • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

      Bilgisayar formatları
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formatları
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Boyutlar

      Set Genişliği
      1462,3  mm
      Ürün ağırlığı
      27,80  kg
      Set Yüksekliği
      837,3  mm
      Set Derinliği
      68,9 mm (Duvar montajında D) / 89,9 mm (Tutma yerinde D)  mm
      Set Genişliği (inç)
      57,57  inç
      Set Yüksekliği (inç)
      32.96  inç
      Duvara Montaj Aparatı
      400 mm x 400 mm, M8
      Set Derinliği (inç)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  inç
      Çerçeve genişliği
      14,9 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
      Ürün ağırlığı (lb)
      61,29  lb

    • Çalışma koşulları

      Yükseklik
      0 ~ 3000 m
      Sıcaklık aralığı (çalışma)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  saat
      Sıcaklık aralığı (saklama)
      -20 ~ 60  °C
      Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]
      %20 - 80 Bağıl Nem (Yoğunlaşmasız)
      Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]
      %5 - 95 Bağıl Nem (Yoğunlaşmasız)

    • Multimedya Uygulamaları

      USB Video Oynatma
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      USB Görüntü Oynatma
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB Ses Oynatma
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Aksesuarlar

      Birlikte Verilen Aksesuarlar
      • IR sensör kablosu (1,8 m) (x1)
      • Philips logosu (x1)
      • AC güç kablosu
      • AC Anahtar Kapağı
      • Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)
      • Uzaktan Kumanda ve AAA piller
      • RS232 papatya zinciri kablosu (x1)
      • USB Kapağı ve vida x1
      • Kablo Kenetleyici (x3)

    • Çeşitli

      Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
      • Arapça
      • İngilizce
      • Fransızca
      • Almanca
      • İtalyanca
      • Japonca
      • Lehçe
      • Rusça
      • İspanyolca
      • Basitleştirilmiş Çince
      • Türkçe
      • Geleneksel Çince
      Garanti
      3 yıl garanti
      Yasal onaylar
      • CE
      • FCC, Sınıf A
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

    Badge-D2C

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