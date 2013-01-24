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Q-Line Ekran

65BDL3000Q/00
Genel Derecelendirme / 5
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    Q-Line Ekran

    65BDL3000Q/00
    Genel Derecelendirme / 5

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    Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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    Q-Line Ekran

    Reklam deneyiminizi geliştirin

    Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

    Reklam deneyiminizi geliştirin

    Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Benzer ürünler bul

    Q-Line Ekran

    Reklam deneyiminizi geliştirin

    Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

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      Q-Line Ekran

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      Paha biçilemez performans ile

      • 65 inç
      • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
      • Full HD
      CMND: Ekranlarınızın kontrolü elinizde olsun

      CMND: Ekranlarınızın kontrolü elinizde olsun

      Güçlü bir ekran yönetme platformu olan CMND, gücün yeniden kontrolünüzde olmasını sağlar. CMND ve Oluştur özelliğiyle içerikleri güncelleyin ve yönetin ya da CMND ve Kontrol özelliğiyle ayarlarınızı kontrol edin. Hepsi CMND ile mümkün.

      CMND ve Kontrol özelliği ile birden çok ekranın ayarlarını yönetin

      CMND ve Kontrol özelliği ile birden çok ekranın ayarlarını yönetin

      CMND ve Kontrol özelliği ile birden çok ekranı merkezi bir konumdan kolaylıkla yönetin. Gerçek zamanlı ekran izleme sayesinde, uzak bir konumdan ayar ve yazılım güncellemeleri yapabilir ve video duvarı veya menü panosu ekranları gibi birden çok ekranı tek seferde özelleştirebilir ve yapılandırabilirsiniz. Ekranlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

      SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

      SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

      USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

      FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

      FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

      İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

      Enerji tasarrufu için SmartPower

      Enerji tasarrufu için SmartPower

      Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

      HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

      HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

      Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

      Konferanslara yönelik FailOver ile toplantılarınızı sadeleştirin

      FailOver ile sunumlarınızı ve görüntülü konferanslarınızı sadeleştirin. Bir toplantı veya konferans odası kullanılmadığında arka plan içeriği seçtiğiniz herhangi bir giriş kaynağından çalıştırılabilir. Toplantı başladığında ve sunumunuzu ya da ekranınızı paylaşmak istediğinizde bilgisayarınızı bağlamanız yeterlidir. Ekran, girişleri manuel olarak değiştirmeye gerek kalmadan otomatik olarak değiştirir ve ekranınızdakileri gösterir.

      Harika görüntüler ve inanılmaz kontrast için Full HD LED

      Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan ekranların sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

      CMND ve Oluştur özelliğiyle içerik oluşturun ve bunları yönetin

      Güçlü bir yazma aracı olan CMND ve Oluştur özelliğiyle etkili içerik tasarlayın ve oluşturun. Sürükle ve bırak arayüzü, önceden yüklenmiş şablonları ve entegre pencere öğeleriyle müşterilerinizi etkili içeriklerle büyüleyeceksiniz.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (inç)
        65  inç
        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        163,9  cm
        Ekran çözünürlüğü
        1920x1080p
        Optimum çözünürlük
        60 Hz'de 1920 x 1080
        Parlaklık
        350  cd/m²
        Kontrast oranı (tipik)
        3000:1
        Dinamik kontrast oranı
        500.000:1
        Tepki süresi (tipik)
        8  ms
        En-boy oranı
        16:9
        İzleme açısı (yatay)
        178  derece
        İzleme açısı (dikey)
        178  derece
        Piksel aralığı
        0,74 x 0,74 mm
        Ekran renkleri
        1,07 Milyar
        Görüntü geliştirme
        • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
        • 3D Combfilter (tarama filtresi)
        • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
        • Aşamalı Tarama
        • 3D MA görüntü ayrıştırma
        • Dinamik kontrast geliştirme
        Panel teknolojisi
        VA

      • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

        Bilgisayar formatları
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Video formatları
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz

      • Bağlantı

        Video girişi
        • DVI-D
        • VGA (Analog D-Sub)
        • USB
        • Komponent (BNC)
        • Kompozit (BNC)
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x2)
        Ses girişi
        • 3,5 mm jak
        • Ses Sol/Sağ (RCA)
        Audio çıkışı
        • Ses Sol/Sağ (RCA)
        • Harici hoparlör konektörü
        Harici kontrol
        • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
        • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
        • RJ45
        Video çıkışı
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA (DVI-D üzerinden)
        Diğer bağlantılar
        • OPS
        • USB

      • Kullanılabilirlik

        Ekran koruma işlevleri
        Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
        Klavye kontrolü
        • Gizli
        • Kilitlenebilir
        Ağ üzerinden kontrol edilebilir
        • LAN (RJ45)
        • RS232
        • Tek Kablo (HDMI-CEC)
        Sinyal loop through
        • DisplayPort
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        Kurulum kolaylığı
        Akıllı Yuva
        Enerji tasarrufu işlevleri
        Akıllı Güç
        Yerleştirme
        Yatay
        Uzaktan kumanda sinyali
        Kilitlenebilir
        Döşeme Matrisi
        10 x 15'e kadar

      • Boyutlar

        Çerçeve genişliği
        13,9 (Üst/Sol/Sağ) 14,9 (Alt) mm
        Set Genişliği
        1458,7  mm
        Set Yüksekliği
        834,7  mm
        Set Derinliği
        81,6  mm
        Set Genişliği (inç)
        57,43  inç
        Set Yüksekliği (inç)
        32,86  inç
        Set Derinliği (inç)
        3,21  inç
        Ürün ağırlığı
        24,8  kg
        Ürün ağırlığı (lb)
        54,7  lb
        VESA Montaj
        400 x 400 mm, M6
        Akıllı Yuva montajı
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm

      • Çalışma koşulları

        Yükseklik
        0 ~ 3000 m
        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        0 ~ 40  °C
        Sıcaklık aralığı (saklama)
        -20 ~ 60  °C
        Bağıl nem
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50.000  saat

      • Güç

        Şebeke elektriği
        100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
        Tüketim (Açık modu)
        176 W
        Bekleme modunda güç tüketimi
        <0,5 W
        Güç Tasarrufu Özellikleri
        Akıllı Güç

      • Ses

        Dahili hoparlörler
        2 x 10 W RMS

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • AC Güç Kablosu
        • RS232 kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        İsteğe bağlı aksesuarlar
        Masa üstü stand

      • Multimedya Uygulamaları

        USB Video Oynatma
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        USB Görüntü Oynatma
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB Ses Oynatma
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M4A
        • LPCM
        • M3U
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • Çeşitli

        Garanti
        3 yıl garanti
        Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
        • Arapça
        • Basitleştirilmiş Çince
        • Geleneksel Çince
        • İngilizce
        • Fransızca
        • Almanca
        • İtalyanca
        • Lehçe
        • Rusça
        • İspanyolca
        • Türkçe
        • Japonca
        Yasal onaylar
        • EPEAT
        • CE
        • UL/cUL
        • CB
        • GOST
        • C-Tick
        • RoHS
        • FCC, Sınıf B

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • AC Güç Kablosu
      • RS232 kablosu
      • Uzaktan Kumanda
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Masa üstü stand

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