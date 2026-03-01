65BDL2050A/00
Philips Signage 2000 Serisi
Philips Signage 2000 Serisi, dijital ekranlara sadeliği geri getiriyor: Sizin için gösterişe ihtiyaç duymayan basit entegrasyonlara yönelik yalın ve şık 7/16 ekran. Android 14 destekli, UHD, 400 nit parlaklık.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Philips Signage 2000 Serisi
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400 cd/m2 parlaklığa sahip UHD Philips Signage 2000 Serisi, 7/16 kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Etkileyici bir izlenim bırakmak için tüm gün çalışan işletmeler için idealdir.
Android 14 destekli Philips Signage 2000 Serisi ekran güvenilir bağlantı ve yerleşik güvenlik özelliklerine sahip profesyonel bir platform üzerine tasarlanmıştır. Yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarını ve yazılımları doğrudan ekrana yüklemenizi sağlayarak harici medya oynatıcı ihtiyacını ortadan kaldırır.
Modüler yaklaşımımızla ekranınızı geleceğe taşıyın. İsteğe bağlı CRD22 modülüyle Wi-Fi ve Bluetooth ekleme olanağı, Philips ScreenShare ve yeniden kullanım, geri dönüştürülebilirlik ve daha az WEEE atığıyla sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz.
5 V giriş algılama ile FailOver temelleri. Zorlu ticari uygulamalar için kritik öneme sahip olan giriş algılama ile FailOver, birincil medya akışı arızası durumunda otomatik olarak oynatılacak ikincil bir içerik kaynağı ayarlamanıza olanak tanır.
Wave ile Philips Signage 2000 Serisi ekranlarınızın gücünden, çok yönlülüğünden ve zekasından uzaktan yararlanın. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu, basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrolü tamamen size verir. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Kolaylık
Güç
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Boyutlar
Çalışma koşulları
Multimedya Uygulamaları
Dahili Oynatıcı
Aksesuarlar
Çeşitli
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