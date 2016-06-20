Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- RS232 kablosu
- AC Güç Kablosu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: ColourCalibrationKit (CCK4602)
55BDL4050D/00
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Güçlü D-Line profesyonel FHD ekranla netliği deneyimleyin. Bu hızlı yanıt veren çözüm, mükemmel görüntü kalitesi, basit kontrol ve güvenilir bağlanabilirlik sunuyor. Ağ bağlantısının zor olduğu yerlerde bile kullanılabilir.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
D-Line Ekran
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Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.
CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.
Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.
İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.
İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellemenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.
4G/LTE modülleri Philips profesyonel ekranınıza kolayca bağlayın. Entegre mPCIe yuvası sayesinde ekranınız aynı kablosuz bağlantıyı paylaşan diğer cihazlarla iletişime geçebilir. Bu özellik, yerel ağa bağlanamadığınız banka veya devlet kurumları gibi yerlerde ekran kurulumu yapıyorsanız oldukça faydalıdır.
Android destekli Philips Profesyonel Ekranınızın siz orada değilken bile doğru içeriği gösterdiğinden emin olun. Entegre medya oynatıcısı üzerinden içerik oynattığınızda ekranınızı düzenli aralıklarla ekran görüntüsü alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ekran görüntüleri ekranın dahili hafızasında depolanır ve bunları e-posta yoluyla alabilirsiniz.
Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Kolaylık
Ses
Güç
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Boyutlar
Çalışma koşulları
Multimedya Uygulamaları
Dahili Oynatıcı
Aksesuarlar
Çeşitli
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