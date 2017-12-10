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    Signage Solutions H-Line Ekran

    55BDL3002H/00

    Genel Derecelendirme / 5
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    Philips H-Line Yüksek parlaklık özellikli Profesyonel Full HD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Müzelerden perakendeye kadar her yerde kullanılabilir.

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    Signage Solutions H-Line Ekran

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    Signage Solutions

    H-Line Ekran

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    Yüksek parlaklık özelliğine sahip 7/24 ekran.

    • 55 inç
    • 2500 cd/m²
    • Full HD
    CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

    CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

    Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

    CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

    CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

    CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

    FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

    FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

    Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.

    OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

    OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

    Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

    İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

    Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolara ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

    CMND ile uzaktan sistem yönetimi

    Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

    Yüksek parlaklık (2500 cd/m2). Yarı açık mekanlarda kullanmak için idealdir

    Aydınlık veya yarı açık mekanlarda büyük etki yaratın. Yüksek parlaklık özelliğine sahip bu 2500 cd/m2 ekran, yüksek oranda ortam ışığının bulunduğu büyük ve işlek alanlarda dikkat çekmek için idealdir.

    Teknik Özellikler

    • Görüntü/Ekran

      Çapraz ekran boyutu (metrik)
      139.7  cm
      Çapraz ekran boyutu (inç)
      55  inç
      En-boy oranı
      16:9
      Ekran çözünürlüğü
      1920x1080p
      Piksel aralığı
      0,63 x 0,63 mm
      Optimum çözünürlük
      60 Hz'de 1920 x 1080
      Parlaklık
      2500  cd/m²
      Ekran renkleri
      16,7 M (8 bit)
      Kontrast oranı (tipik)
      5000:1
      Dinamik kontrast oranı
      500.000:1
      Tepki süresi (tipik)
      6  ms
      İzleme açısı (yatay)
      178  derece
      İzleme açısı (dikey)
      178  derece
      Görüntü geliştirme
      • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
      • 3D Combfilter (tarama filtresi)
      • 3D MA görüntü ayrıştırma
      • Dinamik kontrast geliştirme
      • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
      • Aşamalı Tarama
      Panel teknolojisi
      SVA

    • Bağlantı

      Ses çıkışı
      3,5mm jak
      Video girişi
      • VGA (Analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Komponent (BNC)
      • Kompozit (BNC)
      • HDMI (x2)
      Ses girişi
      • 3,5 mm jak
      • Ses Sol/Sağ (RCA)
      Diğer bağlantılar
      • AC çıkışı
      • OPS
      • USB
      Video çıkışı
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Harici kontrol
      • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
      • RJ45
      • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

    • Kolaylık

      Yerleştirme
      • Yatay
      • Dikey
      Ekran koruma işlevleri
      Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
      Klavye kontrolü
      • Gizli
      • Kilitlenebilir
      Uzaktan kumanda sinyali
      Kilitlenebilir
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Kurulum kolaylığı
      • Akıllı Yuva
      • Kenar Hizalama Seti
      Enerji tasarrufu işlevleri
      Akıllı Güç
      Diğer kolaylıklar
      Taşıma kolları
      Görüntü performansı
      Gelişmiş renk kontrolü
      Ağ üzerinden kontrol edilebilir
      • RS232
      • HDMI (Tek Kablo)
      • LAN (RJ45)

    • Ses

      Dahili hoparlörler
      2 x 10 W RMS

    • Güç

      Şebeke elektriği
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Tüketim (Tipik)
      368  W
      Bekleme modunda güç tüketimi
      <0,5 W

    • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

      Bilgisayar formatları
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Video formatları
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Boyutlar

      Set Genişliği
      1242,2  mm
      Ürün ağırlığı
      35,8  kg
      Set Yüksekliği
      713  mm
      Set Derinliği
      137,9  mm
      Set Genişliği (inç)
      48,9  inç
      Set Yüksekliği (inç)
      28.1  inç
      Duvara Montaj Aparatı
      400 x 400 mm, M6
      Set Derinliği (inç)
      5,43  inç
      Çerçeve genişliği
      15,6 mm
      Ürün ağırlığı (lb)
      78,94  lb
      Akıllı yuva genişliği
      100  mm
      Akıllı yuva yüksekliği
      200  mm

    • Çalışma koşulları

      Yükseklik
      0 ~ 3000 m
      Sıcaklık aralığı (çalışma)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  saat
      Bağıl nem
      20 ~ 80 (çalışma), %5 - 95 (saklama)  %
      Sıcaklık aralığı (saklama)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedya Uygulamaları

      USB Video Oynatma
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB Görüntü Oynatma
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB Ses Oynatma
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Aksesuarlar

      Birlikte verilen aksesuarlar
      • AC Güç Kablosu
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • Uzaktan Kumanda
      • Kenar hizalama plakaları
      • RS232 kablosu
      Birlikte Verilen Aksesuarlar
      RS232 papatya zinciri kablosu
      İsteğe bağlı aksesuarlar
      • IR Işık Hareket Sensörü (CRD41)
      • Masa üstü stand

    • Çeşitli

      Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
      • İngilizce
      • Fransızca
      • Almanca
      • İtalyanca
      • Lehçe
      • Rusça
      • İspanyolca
      • Türkçe
      • Basitleştirilmiş Çince
      • Geleneksel Çince
      • Arapça
      • Japonca
      • Portekizce
      Garanti
      3 yıl garanti
      Yasal onaylar
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, Sınıf B
      • UL/cUL

    Kutuda neler var?

    Kutudaki diğer öğeler

    • AC Güç Kablosu
    • Uzaktan kumanda pilleri
    • Hızlı başlangıç kılavuzu
    • Uzaktan Kumanda
    • Kenar hizalama plakaları
    • RS232 kablosu
    • İsteğe bağlı aksesuarlar: IR Işık Hareket Sensörü (CRD41)
    • İsteğe bağlı aksesuarlar: Masa üstü stand
    Badge-D2C

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