Kutudaki diğer öğeler
- AC Güç Kablosu
- Uzaktan kumanda pilleri
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Uzaktan Kumanda
- Kenar hizalama plakaları
- RS232 kablosu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: IR Işık Hareket Sensörü (CRD41)
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Masa üstü stand
55BDL3002H/00
Dikkatleri toplayın
Philips H-Line Yüksek parlaklık özellikli Profesyonel Full HD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Müzelerden perakendeye kadar her yerde kullanılabilir.Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
H-Line Ekran
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Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.
CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.
Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.
Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.
Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolara ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.
Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.
Aydınlık veya yarı açık mekanlarda büyük etki yaratın. Yüksek parlaklık özelliğine sahip bu 2500 cd/m2 ekran, yüksek oranda ortam ışığının bulunduğu büyük ve işlek alanlarda dikkat çekmek için idealdir.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Kolaylık
Ses
Güç
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Boyutlar
Çalışma koşulları
Multimedya Uygulamaları
Aksesuarlar
Çeşitli
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