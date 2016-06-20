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    Signage Solutions D-Line Ekran

    49BDL4050D/00

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    Güçlü D-Line profesyonel FHD ekranla netliği deneyimleyin. Bu hızlı yanıt veren çözüm, mükemmel görüntü kalitesi, basit kontrol ve güvenilir bağlanabilirlik sunuyor. Ağ bağlantısının zor olduğu yerlerde bile kullanılabilir.

    Signage Solutions D-Line Ekran

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    Signage Solutions

    D-Line Ekran

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    Akıllı ve güçlü 7/24 ekran.

    • 49 inç
    • Gücünü Android'den alır
    • 450 cd/m²
    CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

    CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

    Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

    CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

    CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

    CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

    FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

    FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

    Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.

    Entegre HTML5 tarayıcı. Çevrimiçi içerikleri oynatın ve kontrol edin

    Entegre HTML5 tarayıcı. Çevrimiçi içerikleri oynatın ve kontrol edin

    Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları

    İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

    CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın

    İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellemenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.

    İsteğe bağlı 4G/LTE modülü için entegre mPCIe yuvası

    4G/LTE modülleri Philips profesyonel ekranınıza kolayca bağlayın. Entegre mPCIe yuvası sayesinde ekranınız aynı kablosuz bağlantıyı paylaşan diğer cihazlarla iletişime geçebilir. Bu özellik, yerel ağa bağlanamadığınız banka veya devlet kurumları gibi yerlerde ekran kurulumu yapıyorsanız oldukça faydalıdır.

    Android içeriklerin çalıştığından emin olun. Neyin oynatıldığını bilin

    Android destekli Philips Profesyonel Ekranınızın siz orada değilken bile doğru içeriği gösterdiğinden emin olun. Entegre medya oynatıcısı üzerinden içerik oynattığınızda ekranınızı düzenli aralıklarla ekran görüntüsü alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ekran görüntüleri ekranın dahili hafızasında depolanır ve bunları e-posta yoluyla alabilirsiniz.

    Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin

    Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.

    Teknik Özellikler

    • Görüntü/Ekran

      Çapraz ekran boyutu (metrik)
      123.2  cm
      Çapraz ekran boyutu (inç)
      48.5  inç
      En-boy oranı
      16:9
      Ekran çözünürlüğü
      1920x1080p
      Piksel aralığı
      0,55926 x 0,55926 mm
      Optimum çözünürlük
      60 Hz'de 1920 x 1080
      Parlaklık
      450  cd/m²
      Ekran renkleri
      16,7 milyon
      Kontrast oranı (tipik)
      1100:1
      Dinamik kontrast oranı
      500.000:1
      Tepki süresi (tipik)
      12  ms
      İzleme açısı (yatay)
      178  derece
      İzleme açısı (dikey)
      178  derece
      Görüntü geliştirme
      • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
      • 3D Combfilter (tarama filtresi)
      • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
      • 3D MA görüntü ayrıştırma
      • Dinamik kontrast geliştirme
      • Aşamalı Tarama
      İşletim sistemi
      Android 4.4.4

    • Bağlantı

      Ses çıkışı
      3,5mm jak
      Video girişi
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 2.0
      Ses girişi
      3,5 mm jak
      Diğer bağlantılar
      • micro SD
      • micro USB
      Video çıkışı
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Harici kontrol
      • RJ45
      • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
      • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

    • Kolaylık

      Yerleştirme
      • Yatay
      • Dikey
      Döşeme Matrisi
      En fazla 15 x 15
      Ekran koruma işlevleri
      Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
      Klavye kontrolü
      • Gizli
      • Kilitlenebilir
      Sinyal loop through
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      Enerji tasarrufu işlevleri
      Akıllı Güç
      Diğer kolaylıklar
      G sensörü
      Ağ üzerinden kontrol edilebilir
      • RJ45
      • RS232
      • Tek Kablo (HDMI-CEC)
      • HDMI (Tek Kablo)

    • Ses

      Dahili hoparlörler
      2 x 10 W RMS

    • Güç

      Şebeke elektriği
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Tüketim (Tipik)
      67  W
      Bekleme modunda güç tüketimi
      <0,4 W

    • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

      Bilgisayar formatları
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Video formatları
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Boyutlar

      Set Genişliği
      1097,6  mm
      Ürün ağırlığı
      14,7  kg
      Set Yüksekliği
      633,90  mm
      Set Derinliği
      45,5  mm
      Set Genişliği (inç)
      43,2  inç
      Set Yüksekliği (inç)
      24.9  inç
      Duvara Montaj Aparatı
      400 mm x 400 mm, M6
      Set Derinliği (inç)
      1,8  inç
      Çerçeve genişliği
      9,6 mm (T/L/R), 15,7 mm (B)
      Ürün ağırlığı (lb)
      32,41  lb

    • Çalışma koşulları

      Yükseklik
      0 ~ 3000 m
      Sıcaklık aralığı (çalışma)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  saat
      Bağıl nem
      20 ~ 80  %
      Sıcaklık aralığı (saklama)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedya Uygulamaları

      USB Video Oynatma
      • MKV
      • MP4
      • TS
      • 3GP
      • AVI
      • FLV
      • MOV
      USB Görüntü Oynatma
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      • PNG
      USB Ses Oynatma
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA
      • MP1
      • MP2

    • Dahili Oynatıcı

      CPU
      Dört Çekirdekli Cortex A9 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali400 Dört Çekirdekli 533 MHz
      Hafıza
      2 GB DDR3
      Depolama
      16 GB EMMC

    • Aksesuarlar

      Birlikte verilen aksesuarlar
      • Uzaktan Kumanda
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • RS232 kablosu
      • AC Güç Kablosu
      Birlikte Verilen Aksesuarlar
      • Kenar Hizalama Seti (1) 2 adet
      • Kenar Hizalama Seti (2)-1 adet
      • Logo kılavuzu
      • RS232 papatya zinciri kablosu
      • Kalıplı Vida (x8)
      Stant
      Evrensel Stand (Büyük Boy) (İsteğe bağlı)

    • Çeşitli

      Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
      • İngilizce
      • Fransızca
      • Almanca
      • İspanyolca
      • Lehçe
      • Türkçe
      • Rusça
      • İtalyanca
      • Basitleştirilmiş Çince
      • Geleneksel Çince
      • Arapça
      • Japonca
      • Danca
      • Felemenkçe
      • Fince
      • Norveççe
      • Portekizce
      • İsveççe
      Garanti
      3 yıl garanti
      Yasal onaylar
      • CE
      • FCC, Sınıf B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI
      • EnergyStar 7.0

    Kutuda neler var?

    Kutudaki diğer öğeler

    • Uzaktan Kumanda
    • Uzaktan kumanda pilleri
    • Hızlı başlangıç kılavuzu
    • RS232 kablosu
    • AC Güç Kablosu
    Badge-D2C

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