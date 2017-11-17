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    Signage Solutions Q-Line Ekran

    49BDL3050Q/00

    Genel Derecelendirme / 5
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    Yüksek çözünürlüklü Q-Line UHD Android ekran ile dikkatleri üzerinize çekin. Donanım gerektirmeyen hızlı kurulumun ve olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Çevrimiçi ve yerel içerikleri kolayca görüntüleyin.

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    Signage Solutions Q-Line Ekran

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    Signage Solutions

    Q-Line Ekran

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    Sade, akıllı, net 18/7 ekran.

    • 49 inç
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    • Ultra HD
    CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

    CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

    Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

    CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

    CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

    CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

    Entegre HTML5 tarayıcı. Çevrimiçi içerikleri oynatın ve kontrol edin

    Entegre HTML5 tarayıcı. Çevrimiçi içerikleri oynatın ve kontrol edin

    Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları

    İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

    CMND ile uzaktan sistem yönetimi

    Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

    CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın

    İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellemenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.

    Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin

    Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.

    Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın

    USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

    Teknik Özellikler

    • Görüntü/Ekran

      Çapraz ekran boyutu (metrik)
      123.2  cm
      Çapraz ekran boyutu (inç)
      48.5  inç
      En-boy oranı
      16:9
      Ekran çözünürlüğü
      3840 x 2160
      Piksel aralığı
      0,27963 x 0,27963 mm
      Optimum çözünürlük
      60 Hz'de 3840 x 2160
      Parlaklık
      350  cd/m²
      Ekran renkleri
      1,07 Milyar
      Kontrast oranı (tipik)
      1200:1
      Tepki süresi (tipik)
      9  ms
      İzleme açısı (yatay)
      178  derece
      İzleme açısı (dikey)
      178  derece
      Görüntü geliştirme
      • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
      • 3D Combfilter (tarama filtresi)
      • Aşamalı Tarama
      • 3D MA görüntü ayrıştırma
      • Dinamik kontrast geliştirme
      • Renk Geliştirme
      • Renk Sıcaklığı Ayarı
      • De-interlacer (Kenar çizgi düzeltme)
      • Gürültü Azaltma
      • Akıllı Görüntü
      Panel teknolojisi
      IPS
      İşletim sistemi
      Android 5.0.1

    • Bağlantı

      Ses çıkışı
      Ses Sol/Sağ (RCA)
      Video girişi
      • DVI-D
      • VGA (Analog D-Sub)
      • HDMI (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      Ses girişi
      3,5 mm jak
      Harici kontrol
      • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
      • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
      • RJ45

    • Kolaylık

      Yerleştirme
      • Yatay (18/7)
      • Dikey (12/7)
      Döşeme Matrisi
      10 x 15'e kadar
      Ekran koruma işlevleri
      Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
      Klavye kontrolü
      Kilitlenebilir
      Uzaktan kumanda sinyali
      Kilitlenebilir
      Sinyal loop through
      • IR Loopthrough
      • RS232
      Kurulum kolaylığı
      Uzaktan Kumanda Kilidi
      Enerji tasarrufu işlevleri
      Akıllı Güç
      Diğer kolaylıklar
      • Kensington kilidi
      • VESA montaj (400x400 mm)
      Ağ üzerinden kontrol edilebilir
      • LAN (RJ45)
      • RS232
      Hafıza
      8 GB eMMC

    • Ses

      Dahili hoparlörler
      2 x 10 W RMS

    • Güç

      Şebeke elektriği
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Tüketim (Açık modu)
      125 W
      Bekleme modunda güç tüketimi
      <0,5 W
      Güç Tasarrufu Özellikleri
      Akıllı Güç

    • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

      Bilgisayar formatları
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Video formatları
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30, 50, 60 Hz

    • Boyutlar

      Set Genişliği
      1099,2  mm
      Ürün ağırlığı
      11,4  kg
      Set Yüksekliği
      631,9  mm
      Set Derinliği
      62,4  mm
      Set Genişliği (inç)
      43,28  inç
      Set Yüksekliği (inç)
      24.88  inç
      Duvara Montaj Aparatı
      400 x 400 mm, M6
      Set Derinliği (inç)
      2,46  inç
      Çerçeve genişliği
      11,9 (Üst/Sol/Sağ) 14,4 (Alt) mm
      Ürün ağırlığı (lb)
      25,13  lb

    • Çalışma koşulları

      Yükseklik
      0 ~ 3000 m
      Sıcaklık aralığı (çalışma)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  saat
      Bağıl nem
      20 ~ 80 (çalışma), %10 - 95 (depolama)  %
      Sıcaklık aralığı (saklama)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedya Uygulamaları

      USB Video Oynatma
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      USB Görüntü Oynatma
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB Ses Oynatma
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Dahili Oynatıcı

      CPU
      ARM Dört çekirdekli işlemci
      Hafıza
      2 GB DDR3
      Depolama
      8 GB eMMC

    • Aksesuarlar

      Birlikte verilen aksesuarlar
      • AC Güç Kablosu
      • RS232 kablosu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • IR sensör kablosu (1,8 M)
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • Uzaktan Kumanda
      Birlikte Verilen Aksesuarlar
      • RS232 papatya zinciri kablosu
      • USB Kapağı ve vida x1
      İsteğe bağlı aksesuarlar
      Masa üstü stand
      Stant
      BM05923/BM02542/BM05922

    • Çeşitli

      Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
      • Arapça
      • Basitleştirilmiş Çince
      • Geleneksel Çince
      • İngilizce
      • Fransızca
      • Almanca
      • İtalyanca
      • Lehçe
      • Rusça
      • İspanyolca
      • Türkçe
      • Japonca
      • Çekçe
      • Danca
      • Felemenkçe
      • Fince
      • Norveççe
      • Portekizce
      • İsveççe
      Garanti
      3 yıl garanti
      Yasal onaylar
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC, Sınıf B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    Kutuda neler var?

    Kutudaki diğer öğeler

    • AC Güç Kablosu
    • RS232 kablosu
    • Hızlı başlangıç kılavuzu
    • IR sensör kablosu (1,8 M)
    • Uzaktan kumanda pilleri
    • Uzaktan Kumanda
    • İsteğe bağlı aksesuarlar: Masa üstü stand
    Badge-D2C

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