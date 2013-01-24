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Q-Line Ekran

49BDL3050Q/00
Genel Derecelendirme / 5
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    Q-Line Ekran

    49BDL3050Q/00
    Genel Derecelendirme / 5

    Daha fazlasını göster

    Yüksek çözünürlüklü Q-Line UHD Android ekran ile dikkatleri üzerinize çekin. Donanım gerektirmeyen hızlı kurulumun ve olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Çevrimiçi ve yerel içerikleri kolayca görüntüleyin. Tüm faydaları görün

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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    Q-Line Ekran

    Daha fazlasını göster

    Yüksek çözünürlüklü Q-Line UHD Android ekran ile dikkatleri üzerinize çekin. Donanım gerektirmeyen hızlı kurulumun ve olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Çevrimiçi ve yerel içerikleri kolayca görüntüleyin. Tüm faydaları görün

    Daha fazlasını göster

    Yüksek çözünürlüklü Q-Line UHD Android ekran ile dikkatleri üzerinize çekin. Donanım gerektirmeyen hızlı kurulumun ve olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Çevrimiçi ve yerel içerikleri kolayca görüntüleyin. Tüm faydaları görün

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Benzer ürünler bul

    Q-Line Ekran

    Daha fazlasını göster

    Yüksek çözünürlüklü Q-Line UHD Android ekran ile dikkatleri üzerinize çekin. Donanım gerektirmeyen hızlı kurulumun ve olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Çevrimiçi ve yerel içerikleri kolayca görüntüleyin. Tüm faydaları görün

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      Q-Line Ekran

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      Sade, akıllı, net 18/7 ekran.

      • 49 inç
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      • Ultra HD
      CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

      CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

      Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

      CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

      CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

      CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

      Entegre HTML5 tarayıcı. Çevrimiçi içerikleri oynatın ve kontrol edin

      Entegre HTML5 tarayıcı. Çevrimiçi içerikleri oynatın ve kontrol edin

      Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları

      İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

      CMND ile uzaktan sistem yönetimi

      Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

      CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın

      İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellemenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.

      Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin

      Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.

      Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın

      USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (inç)
        48,5  inç
        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        123,2  cm
        Ekran çözünürlüğü
        3840 x 2160
        Optimum çözünürlük
        60 Hz'de 3840 x 2160
        Parlaklık
        350  cd/m²
        Kontrast oranı (tipik)
        1200:1
        Tepki süresi (tipik)
        9  ms
        En-boy oranı
        16:9
        İzleme açısı (yatay)
        178  derece
        İzleme açısı (dikey)
        178  derece
        Piksel aralığı
        0,27963 x 0,27963 mm
        Ekran renkleri
        1,07 Milyar
        Görüntü geliştirme
        • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
        • 3D Combfilter (tarama filtresi)
        • Aşamalı Tarama
        • 3D MA görüntü ayrıştırma
        • Dinamik kontrast geliştirme
        • Renk Geliştirme
        • Renk Sıcaklığı Ayarı
        • De-interlacer (Kenar çizgi düzeltme)
        • Gürültü Azaltma
        • Akıllı Görüntü
        İşletim sistemi
        Android 5.0.1
        Panel teknolojisi
        IPS

      • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

        Bilgisayar formatları
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 75 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
        Video formatları
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 480p, 30, 60 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz
        • 576p, 25, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 2160p, 30, 50, 60 Hz

      • Bağlantı

        Video girişi
        • DVI-D
        • VGA (Analog D-Sub)
        • HDMI (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        Ses girişi
        3,5 mm jak
        Audio çıkışı
        Ses Sol/Sağ (RCA)
        Harici kontrol
        • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
        • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
        • RJ45

      • Kullanılabilirlik

        Ekran koruma işlevleri
        Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
        Klavye kontrolü
        Kilitlenebilir
        Ağ üzerinden kontrol edilebilir
        • LAN (RJ45)
        • RS232
        Enerji tasarrufu işlevleri
        Akıllı Güç
        Yerleştirme
        • Yatay (18/7)
        • Dikey (12/7)
          Dikey (12/7)
        Uzaktan kumanda sinyali
        Kilitlenebilir
        Kurulum kolaylığı
        Uzaktan Kumanda Kilidi
        Hafıza
        8 GB eMMC
        Diğer kolaylıklar
        • Kensington kilidi
        • VESA montaj (400x400 mm)
        Sinyal loop through
        • IR Loopthrough
        • RS232
        Döşeme Matrisi
        10 x 15'e kadar

      • Boyutlar

        Çerçeve genişliği
        11,9 (Üst/Sol/Sağ) 14,4 (Alt) mm
        Set Genişliği
        1099,2  mm
        Set Yüksekliği
        631,9  mm
        Set Derinliği
        62,4  mm
        Set Genişliği (inç)
        43,28  inç
        Set Yüksekliği (inç)
        24,88  inç
        Set Derinliği (inç)
        2,46  inç
        Ürün ağırlığı
        11,4  kg
        Ürün ağırlığı (lb)
        25,13  lb
        VESA Montaj
        400 x 400 mm, M6

      • Çalışma koşulları

        Yükseklik
        0 ~ 3000 m
        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        5 ~ 40  °C
        Sıcaklık aralığı (saklama)
        -20 ~ 60  °C
        Bağıl nem
        20 ~ 80 (çalışma), %10 - 95 (depolama)  %
        MTBF
        50.000  saat

      • Güç

        Şebeke elektriği
        100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
        Tüketim (Açık modu)
        125 W
        Bekleme modunda güç tüketimi
        <0,5 W
        Güç Tasarrufu Özellikleri
        Akıllı Güç

      • Ses

        Dahili hoparlörler
        2 x 10 W RMS

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • AC Güç Kablosu
        • RS232 kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • IR sensör kablosu (1,8 M)
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        İsteğe bağlı aksesuarlar
        Masa üstü stand
        Birlikte Verilen Aksesuarlar
        • RS232 papatya zinciri kablosu
        • USB Kapağı ve vida x1
        Stand
        BM05923/BM02542/BM05922

      • Multimedya Uygulamaları

        USB Video Oynatma
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        USB Görüntü Oynatma
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB Ses Oynatma
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA

      • Çeşitli

        Garanti
        3 yıl garanti
        Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
        • Arapça
        • Basitleştirilmiş Çince
        • Geleneksel Çince
        • İngilizce
        • Fransızca
        • Almanca
        • İtalyanca
        • Lehçe
        • Rusça
        • İspanyolca
        • Türkçe
        • Japonca
        • Çekçe
        • Danca
        • Felemenkçe
        • Fince
        • Norveççe
        • Portekizce
        • İsveççe
        Yasal onaylar
        • CE
        • UL/cUL
        • CB
        • FCC, Sınıf B
        • BSMI
        • CCC
        • EAC
        • EMF
        • EnergyStar 7.0
        • PSB
        • CECP

      • Dahili Oynatıcı

        Saklama
        8 GB eMMC
        CPU
        ARM Dört çekirdekli işlemci
        Hafıza
        2 GB DDR3

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • AC Güç Kablosu
      • RS232 kablosu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • IR sensör kablosu (1,8 M)
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • Uzaktan Kumanda
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: Masa üstü stand

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