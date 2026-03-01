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  • Philips Signage 2000 Serisi Philips Signage 2000 Serisi Philips Signage 2000 Serisi

    Signage Solutions Philips Signage 2000 Serisi

    43BDL2050A/00

    Philips Signage 2000 Serisi

    Philips Signage 2000 Serisi, dijital ekranlara sadeliği geri getiriyor: Sizin için gösterişe ihtiyaç duymayan basit entegrasyonlara yönelik yalın ve şık 7/16 ekran. Android 14 destekli, UHD, 400 nit parlaklık.

    Signage Solutions Philips Signage 2000 Serisi

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    Signage Solutions

    Philips Signage 2000 Serisi

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    Philips Signage 2000 Serisi

    Tasarımdan gelen yalınlık - dijital ekran sadeliği

    • 43 inç
    • Android 14 destekli
    • 400 cd/m²

    İhtiyaç duyduğunuzda içeriğiniz üzerinde 7 gün 16 saat çalışma.

    400 cd/m2 parlaklığa sahip UHD Philips Signage 2000 Serisi, 7/16 kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Etkileyici bir izlenim bırakmak için tüm gün çalışan işletmeler için idealdir.

    Android 14 profesyonel Yongada Sistem.

    Android 14 destekli Philips Signage 2000 Serisi ekran güvenilir bağlantı ve yerleşik güvenlik özelliklerine sahip profesyonel bir platform üzerine tasarlanmıştır. Yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarını ve yazılımları doğrudan ekrana yüklemenizi sağlayarak harici medya oynatıcı ihtiyacını ortadan kaldırır.

    Philips ScreenShare ile isteğe bağlı kablosuz ekran paylaşımı.

    Modüler yaklaşımımızla ekranınızı geleceğe taşıyın. İsteğe bağlı CRD22 modülüyle Wi-Fi ve Bluetooth ekleme olanağı, Philips ScreenShare ve yeniden kullanım, geri dönüştürülebilirlik ve daha az WEEE atığıyla sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz.

    FailOver temelleri. Her an erişilebilir içerikler için daha fazla güvence.

    5 V giriş algılama ile FailOver temelleri. Zorlu ticari uygulamalar için kritik öneme sahip olan giriş algılama ile FailOver, birincil medya akışı arızası durumunda otomatik olarak oynatılacak ikincil bir içerik kaynağı ayarlamanıza olanak tanır.

    Uzaktan cihaz yönetimi için Philips Wave'i destekler.

    Wave ile Philips Signage 2000 Serisi ekranlarınızın gücünden, çok yönlülüğünden ve zekasından uzaktan yararlanın. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu, basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrolü tamamen size verir. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.

    Teknik Özellikler

    • Görüntü/Ekran

      Çapraz ekran boyutu (metrik)
      108  cm
      Çapraz ekran boyutu (inç)
      42.5  inç
      En-boy oranı
      16:9
      Ekran çözünürlüğü
      3840 x 2160
      Piksel aralığı
      0,2451 x 0,2451 mm
      Optimum çözünürlük
      60 Hz'de 3840 x 2160
      Parlaklık
      400  cd/m²
      Ekran renkleri
      1,07 Milyar
      Kontrast oranı (tipik)
      1200:1
      Dinamik kontrast oranı
      500,000:1
      Tepki süresi (tipik)
      8  ms
      İzleme açısı (yatay)
      178  derece
      İzleme açısı (dikey)
      178  derece
      Görüntü geliştirme
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion compens. deinterlacing
      Panel teknolojisi
      ADS
      İşletim sistemi
      Android 14
      Sis
      %1

    • Bağlantı

      Video girişi
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Diğer bağlantılar
      USB 3.0 (x2)
      Video çıkışı
      N/A
      Harici kontrol
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Hat çıkışı
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Kolaylık

      Yerleştirme
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Döşeme Matrisi
      3 x 3'e kadar
      Klavye kontrolü
      • Lockable
      • Hidden
      Uzaktan kumanda sinyali
      Lockable
      Sinyal loop through
      IR Loopthrough
      Enerji tasarrufu işlevleri
      ECO mode
      Ağ üzerinden kontrol edilebilir
      RJ45
      HDMI ARC
      supported on HDMI 1

    • Güç

      Şebeke elektriği
      100 - 240 V ~, 50/60 Hz
      Tüketim (Tipik)
      84  W
      Bekleme modunda güç tüketimi
      <0,5 W
      Enerji Etiketi Sınıfı
      G

    • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

      Bilgisayar formatları
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Video formatları
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 2160p, 30, 60Hz

    • Boyutlar

      Set Genişliği
      973,0  mm
      Ürün ağırlığı
      11,2  kg
      Set Yüksekliği
      561,2  mm
      Set Derinliği
      63,5 mm  mm
      Set Genişliği (inç)
      38,31  inç
      Set Yüksekliği (inç)
      22.09  inç
      Duvara Montaj Aparatı
      200 mm x 200 mm, M6
      Set Derinliği (inç)
      2.50  inç
      Çerçeve genişliği
      13,9 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
      Ürün ağırlığı (lb)
      24,69  lb

    • Çalışma koşulları

      Yükseklik
      0 ~ 3000 m
      Sıcaklık aralığı (çalışma)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  saat
      Sıcaklık aralığı (saklama)
      -20 ~ 60  °C
      Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]
      %10 - 90 Bağıl Nem (Yoğunlaşmasız)

    • Multimedya Uygulamaları

      USB Video Oynatma
      • H.264
      • MPEG
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      USB Görüntü Oynatma
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB Ses Oynatma
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Dahili Oynatıcı

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Hafıza
      3GB RAM
      Depolama
      16GB

    • Aksesuarlar

      Birlikte verilen aksesuarlar
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      İsteğe bağlı aksesuarlar
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Çeşitli

      Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Garanti
      3 yıl garanti
      Yasal onaylar
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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