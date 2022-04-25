41BDL7539L/00
Hayal gücünüzü daha da özgürleştirin
Limit yok. Sınır yok. Philips L-Line 7000 serisi, şekil ve boyut açısından sonsuz olanaklar sunan bir LED ekran çözümüdür. Sorunsuz bağlama ve birden fazla boyut seçeneği, mükemmel sonuçlar için her boyutta gerçek anlamda benzersiz görüntüler sağlar.Tüm faydaları görün
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LED Ekran
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Patentli kolay montaj braketleri, daha hızlı bir kurulum süreci sağlar. Bu isteğe bağlı öğeler düz LED montajlı, dışbükey kıvrımlı (177,5/175/172,5 derece) ve L şeklinde 90 derece köşelerde kullanılabilir.
Toz, kir, küf ve neme dayanıklı koruyucu kaplama, ürünü koruyarak bakım sürecini kolaylaştırır. IP30 sınıfında yer alan onaylı ürün, toz ve korozyon girişinden kaynaklanan kısa devre olasılığını azaltır.
Dilediğiniz şekil ve boyutta tek bir ekran oluşturmak için farklı boyutlardaki Philips L-Line 7000 LED panelleri birleştirebilirsiniz. Dinamik esnek hizalama pimleri, her durumda mükemmel uyum sağlayarak pürüzsüz ve kusursuz bir ekran yüzeyi sunar. LED paneller ve harici giriş bağlantıları arasında çok yönlü kablolu bağlantı kurabilmek için LED panellerin her iki tarafında kullanım kolaylığı ve daha fazla verimlilik sağlayan açıklıklar bulunur. Bağlantı yalnızca panelin üst veya alt kısmından sağlanabiliyorsa LED panelin üst ve alt kısmındaki açıklıklar çıkartılabilir.
Philips Profesyonel LED Ekranlar kapsamlı şekilde test edilmiş, uygun maliyetli, enerji verimliliği ve yüksek performans sunan LED'ler kullanır. Bununla birlikte, gelişmiş teknolojiyle ekranda dinamik güç tasarrufu sağlanır.
Tüm Philips L-Line LED paneller, mükemmel koşullar altında fabrikamızda ayarlanmıştır. Bu sayede tekrar ayarlanmalarına gerek kalmaz ve kurulum daha hızlı sağlanır. Hızlı kurulum için ayarlama ve yapılandırma dosyaları sunulur.
Yangına dayanıklı tasarım, yangın durumunda alevlerin yayılmasını yavaşlatır ve LED panelin yapısal bütünlüğünü korumaya yardımcı olur. Yangın Güvenliği Sertifikaları kapsamında test edilmiştir ve onaylanmıştır.
Philips L-Line 7000 serisi LED paneller, 25 cm yüksekliğindedir ve 50/75/100 cm genişliklerinde sunulur. Bu ekranlar, boyut sınırlaması olmaksızın herhangi bir yatay formatta kurulabilir. Hem dışbükey hem içbükey formatlarda kavisli tasarımlar oluşturmak için yuvarlanmış köşeli seçenekleri mevcuttur.
Tüm ayarlarda her tür içeriği görüntüleyin. Vitrin pencereleri veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan alanlar gibi parlak yerlerde anlaşılır ve net mesajlarla büyük bir etki yaratın. Bu yüksek parlaklığa sahip LED panel, yüksek ortam ışığına maruz kalan büyük ve yoğun alanlarda dikkatleri çekmek için idealdir.
Her şekil, boyut ve çözünürlükte çerçevesiz ekranlar oluşturun. Philips Profesyonel LED paneller, modüler tasarım sayesinde her alana uyum sağlar. İster geniş ve etkileyici kurulumlar yapın, ister panelleri ilgi çekici düzenlerde bir araya getirin. Antreler veya diğer girişlerde kolayca kusursuz görünen ekranlar oluşturun. Yeni Philips 7000 serisiyle köşeleri ve kavisli ekranları bile kolayca tasarlayın.
Mükemmelliğe hassasiyetle ulaşın. Aktif Sistem Durumu İzleme, arızalı ürünü ve konumu tam olarak göstererek hızlı, basit ve öngörülebilir bir bakım süreci sunar. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak gerçek zamanlı çalışan bu yazılım, ilgili parçayı verimli bir şekilde değiştirmenizi sağlar ve birçok coğrafi konumda ekran kullanan kişiler için idealdir.
Philips Profesyonel LED Ekranınızda, güç ve veri kablolarını düzenli tutmayı sağlayan dahili kablo geçişleri bulunur. Ekran panelleri hem güç, hem veri kabloları için papatya zinciri yöntemiyle bağlanmıştır. Bu sayede kablo karmaşasını giderebilir ve kurulumu hızlandırabilirsiniz.
Görüntü/Ekran
Kolaylık
Güç
Çalışma koşulları
Kasa
Modül
Aksesuarlar
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