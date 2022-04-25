Dinamik Panel Bağlantısı

Dilediğiniz şekil ve boyutta tek bir ekran oluşturmak için farklı boyutlardaki Philips L-Line 7000 LED panelleri birleştirebilirsiniz. Dinamik esnek hizalama pimleri, her durumda mükemmel uyum sağlayarak pürüzsüz ve kusursuz bir ekran yüzeyi sunar. LED paneller ve harici giriş bağlantıları arasında çok yönlü kablolu bağlantı kurabilmek için LED panellerin her iki tarafında kullanım kolaylığı ve daha fazla verimlilik sağlayan açıklıklar bulunur. Bağlantı yalnızca panelin üst veya alt kısmından sağlanabiliyorsa LED panelin üst ve alt kısmındaki açıklıklar çıkartılabilir.