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    Signage Solutions LED Ekran

    41BDL7224L/00

    Hayal gücünüzü daha da özgürleştirin

    Limit yok. Sınır yok. Philips L-Line 7000 serisi, şekil ve boyut açısından sonsuz olanaklar sunan bir LED ekran çözümüdür. Sorunsuz bağlama ve birden fazla boyut seçeneği, mükemmel sonuçlar için her boyutta gerçek anlamda benzersiz görüntüler sağlar.

    Signage Solutions LED Ekran

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    Signage Solutions

    LED Ekran

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    Hayal gücünüzü daha da özgürleştirin

    Her form ve şekil için LED Ekran

    • 41 inç
    • Direct View LED

    Her biçimde, L köşeli veya kavisli olarak şekillendirilebilir

    Philips L-Line 7000 serisi LED paneller, 25 cm yüksekliğindedir ve 50/75/100 cm genişliklerinde sunulur. Bu ekranlar, boyut sınırlaması olmaksızın herhangi bir yatay formatta kurulabilir. Hem dışbükey hem içbükey formatlarda kavisli tasarımlar oluşturmak için yuvarlanmış köşeli seçenekleri mevcuttur.

    Philips Aktif Sistem Durumu İzleme

    Mükemmelliğe hassasiyetle ulaşın. Aktif Sistem Durumu İzleme, arızalı ürünü ve konumu tam olarak göstererek hızlı, basit ve öngörülebilir bir bakım süreci sunar. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak gerçek zamanlı çalışan bu yazılım, ilgili parçayı verimli bir şekilde değiştirmenizi sağlar ve birçok coğrafi konumda ekran kullanan kişiler için idealdir.

    Fabrika ayarlı

    Tüm Philips L-Line LED paneller, mükemmel koşullar altında fabrikamızda ayarlanmıştır. Bu sayede tekrar ayarlanmalarına gerek kalmaz ve kurulum daha hızlı sağlanır. Hızlı kurulum için ayarlama ve yapılandırma dosyaları sunulur.

    Dinamik Panel Bağlantısı

    Dilediğiniz şekil ve boyutta tek bir ekran oluşturmak için farklı boyutlardaki Philips L-Line 7000 LED panelleri birleştirebilirsiniz. Dinamik esnek hizalama pimleri, her durumda mükemmel uyum sağlayarak pürüzsüz ve kusursuz bir ekran yüzeyi sunar. LED paneller ve harici giriş bağlantıları arasında çok yönlü kablolu bağlantı kurabilmek için LED panellerin her iki tarafında kullanım kolaylığı ve daha fazla verimlilik sağlayan açıklıklar bulunur. Bağlantı yalnızca panelin üst veya alt kısmından sağlanabiliyorsa LED panelin üst ve alt kısmındaki açıklıklar çıkartılabilir.

    İsteğe bağlı yuvarlanmış köşeler ile kavisli ekranlar

    Her şekil, boyut ve çözünürlükte çerçevesiz ekranlar oluşturun. Philips Profesyonel LED paneller, modüler tasarım sayesinde her alana uyum sağlar. İster geniş ve etkileyici kurulumlar yapın, ister panelleri ilgi çekici düzenlerde bir araya getirin. Antreler veya diğer girişlerde kolayca kusursuz görünen ekranlar oluşturun. Yeni Philips 7000 serisiyle köşeleri ve kavisli ekranları bile kolayca tasarlayın.

    Sorunsuz bağlamayla mükemmel görünüm

    Philips Profesyonel LED Ekranınızda, güç ve veri kablolarını düzenli tutmayı sağlayan dahili kablo geçişleri bulunur. Ekran panelleri hem güç, hem veri kabloları için papatya zinciri yöntemiyle bağlanmıştır. Bu sayede kablo karmaşasını giderebilir ve kurulumu hızlandırabilirsiniz.

    Dinamik Güç Tasarrufu

    Philips Profesyonel LED Ekranlar kapsamlı şekilde test edilmiş, uygun maliyetli, enerji verimliliği ve yüksek performans sunan LED'ler kullanır. Bununla birlikte, gelişmiş teknolojiyle ekranda dinamik güç tasarrufu sağlanır.

    Koruyucu kaplama ve giriş koruması

    Toz, kir, küf ve neme dayanıklı koruyucu kaplama, ürünü koruyarak bakım sürecini kolaylaştırır. IP30 sınıfında yer alan onaylı ürün, toz ve korozyon girişinden kaynaklanan kısa devre olasılığını azaltır.

    Yüksek parlaklık: 1200 nit / azami 1600 nit

    Yangına dayanıklı tasarım, yangın durumunda alevlerin yayılmasını yavaşlatır ve LED panelin yapısal bütünlüğünü korumaya yardımcı olur. Avrupa standardı B1 DIN4102, Birleşik Krallık standardı (BS476-7) ve Kuzey Amerika standardı UL94 kapsamında test edilmiştir ve onaylanmıştır.

    Üç boyut seçeneği

    Patentli kolay montaj braketleri, daha hızlı bir kurulum süreci sağlar. Bu isteğe bağlı öğeler düz LED montajlı, dışbükey kıvrımlı (177,5/175/172,5 derece) ve L şeklinde 90 derece köşelerde kullanılabilir.

    Teknik Özellikler

    • Görüntü/Ekran

      En-boy oranı
      4:1
      Parlaklık bütünlüğü
      >=%97
      Kalibrasyon sonrası parlaklık
      900 nit
      Kalibrasyon öncesi parlaklık
      1200 nit
      Kalibrasyon (parlaklık/renk)
      Desteklenen
      Renk sıcaklığı ayar aralığı
      4000~9500 K (yazılımla)
      Varsayılan renk sıcaklığı
      6500±500 K
      Kontrast oranı (tipik)
      3500:1
      İzleme açısı (yatay)
      160  derece
      İzleme açısı (dikey)
      160  derece
      Görüntü geliştirme
      Geniş renk gamına sahip ekran
      Yerleştirme
      Yatay
      Kare frekansı (Hz)
      50 ve 60
      Yenileme hızı (Hz)
      2100~3900 (14 bit: 3900 Hz)
      Kullanım
      İç mekan

    • Kolaylık

      Kurulum kolaylığı
      • Kılavuz pimler
      • Hafif
      Güç loop through
      230 V ortamlar için: en fazla 8 kabin, 110 V ortamlar için: en fazla 4 kabin, maksimum 10 A
      Sinyal kontrolü loop through
      RJ45

    • Güç

      Giriş gerilimi
      AC100~240 V (50 ve 60 Hz)
      Siyah ekranda güç tüketimi (W)
      <11
      Maksimum güç tüketimi AC (W)
      <125
      Maksimum güç tüketimi BC (W)
      <150
      Ortalama güç tüketimi (W)
      <41,67

    • Çalışma koşulları

      Sıcaklık aralığı (çalışma)
      -20~45  °C
      Sıcaklık aralığı (saklama)
      -20~50  °C
      Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]
      %10~80
      Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]
      %10~85 

    • Kasa

      Kabin alanı (m2)
      0,25
      Kabin pikselleri (Nokta)
      43.264
      Kabin çözünürlüğü (G x Y)
      416x104
      Kabin boyutu (mm)
      1000x250x40
      Veri konektörü
      RJ45
      Güç konektörü
      3 çekirdek soket (C14 giriş, C13 çıkış)
      Alıcı kart sayısı
      1 adet
      Alıcı kart teknik özellikleri
      A5S plus
      Alıcı kart markası
      NovaStar
      Ağırlık (kg)
      6,19 (±310 g)
      Kabin köşegeni (inç)
      40,6 inç
      Kabin yapısı
      Dökme Alüminyum
      Yan açı (derece)
      90

    • Modül

      LED türü
      SMD 1515 Bakır kablo
      Piksel yapısı
      1R1G1B
      LED ömrü (Saat)
      Yarı parlaklıkta 100.000
      Modül çözünürlüğü (GxY pikseller)
      104x104
      Piksel aralığı (mm)
      2,4
      Modül boyutu (mm cinsinden GxY)
      249,9*249,9

    • Aksesuarlar

      LAN kablosu (RJ45, CAT-5)
      2 adet
      Güç kablosu
      2 adet
      Hızlı Başlangıç Kılavuzu
      1 adet

    • Çeşitli

      Garanti
      2 yıl
      Yasal onaylar
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, Bölüm 15, Sınıf A
      Yangına dayanıklılık sertifikası
      • BS 476 Bölüm 7:1997
      • UL94
      • DIN4102-1
      Koruyucu kaplama
      güç dağıtım panosu, arka LED modülü

    • Ambalaj Verileri

      Ambalaj boyutları (mm)
      1354x392x221
      Brüt ağırlık (KG)
      9,15

    Badge-D2C

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