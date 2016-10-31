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    Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

    10BDL3051T/00

    Genel Derecelendirme / 5
    • Yorum Yorum

    Etkisi büyük

    Raf reklamcılığından yön bulmaya kadar farklı alanlarda kullanılabilen bu ultra net Çoklu Dokunmatik Akıllı Ekran, küçük alanlar için idealdir. Bu çok yönlü, hepsi bir arada çözüm sayesinde içerikleri uzaktan kolayca yönetebilirsiniz. Ethernet Üzerinden Güç teknolojisi esnek yerleştirme seçenekleri sunar

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    Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Çoklu Dokunmatik Ekran

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    Etkisi büyük

    Küçük boyutlu, Çoklu Dokunmatik ekran.

    • 10 inç
    • Gücünü Android'den alır
    • Çoklu Dokunmatik
    CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

    CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

    CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

    CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

    CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

    Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

    Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları

    İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

    Dahili kamera ve hoparlör

    Dahil kamera ve hoparlör sayesinde bu küçük dokunmatik ekran, çok yönlü akıllı bir çözüm görevi görür. Perakende kitlesi ölçümü, müşteri trafiği analizleri ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. Android sanal zeka uygulamalarının gücünden faydalanarak belirli bir hedefe yönelik içerikleri gösterin. Dilerseniz ekranınızı video konferans için de kullanabilirsiniz.

    PoE+ teknolojisiyle kolay kurulum

    Philips Profesyonel Ekranınızı dilediğiniz yere yerleştirin. PoE+ sayesinde güç ve veri, tek bir Ethernet kablosu üzerinden ekranınıza yansıtılır. Prize ihtiyacınız olmaz ancak prize takmak isterseniz de birlikte verilen güç adaptörünü kullanabilirsiniz.

    Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin

    Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.

    CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın

    İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellemenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.

    Teknik Özellikler

    • Görüntü/Ekran

      Çapraz ekran boyutu (metrik)
      25.6  cm
      Çapraz ekran boyutu (inç)
      10.1''  inç
      En-boy oranı
      16:10
      Ekran çözünürlüğü
      1280 x 800
      Optimum çözünürlük
      1280 x 800
      Parlaklık
      300  cd/m²
      Ekran renkleri
      262 Bin
      Kontrast oranı (tipik)
      800:1
      Tepki süresi (tipik)
      30  ms
      İzleme açısı (yatay)
      170  derece
      İzleme açısı (dikey)
      170  derece
      İşletim sistemi
      Android 4.4.4

    • Bağlantı

      Ses çıkışı
      Harici hoparlör konektörü
      Diğer bağlantılar
      • USB
      • micro SD
      Video çıkışı
      HDMI
      Harici kontrol
      RJ45

    • Kolaylık

      Yerleştirme
      • Yatay (24/7)
      • Dikey (24/7)
      Ekran koruma işlevleri
      Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
      Klavye kontrolü
      • Gizli
      • Kilitlenebilir
      Enerji tasarrufu işlevleri
      Akıllı Güç
      Görüntü performansı
      Gelişmiş renk kontrolü
      Ağ üzerinden kontrol edilebilir
      • RJ45
      • WiFi
      Hafıza
      8 GB eMMC

    • Ses

      Dahili hoparlörler
      2 x 2W

    • Güç

      Şebeke elektriği
      DC12V +/- 5%, 1.5A, PoE=24W
      Tüketim (Tipik)
      6  W
      Bekleme modunda güç tüketimi
      <0,5 W

    • Boyutlar

      Set Genişliği
      261  mm
      Ürün ağırlığı
      0,71  kg
      Set Yüksekliği
      167,2  mm
      Set Derinliği
      29  mm
      Set Genişliği (inç)
      10,28  inç
      Set Yüksekliği (inç)
      6.58  inç
      Duvara Montaj Aparatı
      75 x 75
      Set Derinliği (inç)
      1,14  inç
      Çerçeve genişliği (Sol/Sağ, Üst/Alt)
      19,77 (Sol/Sağ), 13,56 (Üst/Alt) mm
      Ürün ağırlığı (lb)
      1,57  lb

    • Çalışma koşulları

      Yükseklik
      0 ~ 3000 m
      Sıcaklık aralığı (çalışma)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  saat
      Bağıl nem
      20 ~ 80  %
      Sıcaklık aralığı (saklama)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedya Uygulamaları

      USB Video Oynatma
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      USB Görüntü Oynatma
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB Ses Oynatma
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Aksesuarlar

      Birlikte verilen aksesuarlar
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • Masa üstü stand
      • USB kablosu
      • DC güç adaptörü
      • HDMI kablosu
      • Güç fişi
      • Silikon ayak

    • Çeşitli

      Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
      • Arapça
      • İngilizce
      • Fransızca
      • Almanca
      • İtalyanca
      • Japonca
      • Lehçe
      • İspanyolca
      • Türkçe
      • Rusça
      • Basitleştirilmiş Çince
      • Geleneksel Çince
      • Danca
      • Felemenkçe
      • Fince
      • Norveççe
      • Portekizce
      • İsveççe
      Garanti
      3 yıl garanti
      Yasal onaylar
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, Sınıf A
      • UL

    • Etkileşim

      Çoklu dokunmatik teknoloji
      Yansıtmalı kapasitif
      Dokunma noktaları
      5 eş zamanlı dokunma noktası
      Koruma camı
      0,7 mm sertleştirilmiş emniyet camı

    Kutuda neler var?

    Kutudaki diğer öğeler

    • Hızlı başlangıç kılavuzu
    • Masa üstü stand
    • USB kablosu
    • DC güç adaptörü
    • HDMI kablosu
    • Güç fişi
    • Silikon ayak
    Badge-D2C

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