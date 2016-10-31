Raf reklamcılığından yön bulmaya kadar farklı alanlarda kullanılabilen bu ultra net Çoklu Dokunmatik Akıllı Ekran, küçük alanlar için idealdir. Bu çok yönlü, hepsi bir arada çözüm sayesinde içerikleri uzaktan kolayca yönetebilirsiniz. Ethernet Üzerinden Güç teknolojisi esnek yerleştirme seçenekleri sunar
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Signage Solutions
Çoklu Dokunmatik Ekran
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Etkisi büyük
Küçük boyutlu, Çoklu Dokunmatik ekran.
10 inç
Gücünü Android'den alır
Çoklu Dokunmatik
CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın
CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.
CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.
Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları
İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.
Dahili kamera ve hoparlör
Dahil kamera ve hoparlör sayesinde bu küçük dokunmatik ekran, çok yönlü akıllı bir çözüm görevi görür. Perakende kitlesi ölçümü, müşteri trafiği analizleri ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. Android sanal zeka uygulamalarının gücünden faydalanarak belirli bir hedefe yönelik içerikleri gösterin. Dilerseniz ekranınızı video konferans için de kullanabilirsiniz.
PoE+ teknolojisiyle kolay kurulum
Philips Profesyonel Ekranınızı dilediğiniz yere yerleştirin. PoE+ sayesinde güç ve veri, tek bir Ethernet kablosu üzerinden ekranınıza yansıtılır. Prize ihtiyacınız olmaz ancak prize takmak isterseniz de birlikte verilen güç adaptörünü kullanabilirsiniz.
Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin
Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.
CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın
İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellemenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.
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