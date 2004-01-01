PRVR(1) engine is a post-processing technique used in 3D visualization of medical images, aimed to create realistic 3D images. It has an artificial light source which gives the operator the ability to move it anywhere within the 3D volume image and manipulate light and shadow on anatomical structures for better understanding of depth and spatial relation between key anatomical structures including an advanced endo viewing mode. This technique makes the image more “lifelike” than traditional image-rendering methods.
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" The Photo Realistic Volume Rendering (PRVR) is not intended for diagnostic image review."
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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.