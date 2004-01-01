iU22 xMATRIX L17-5 Linear Array

17 to 5 MHz extended frequency range. Ultra-fine pitch, high resolution linear array. 38 mm effective aperture length. Steerable pulsed wave and color Doppler, Color Power Angio, SonoCT, XRES, and harmonic imaging. Tissue aberration correction selection for advanced breast imaging TSI. High-resolution superficial applications including small parts, breast, superficial vascular, and musculoskeletal imaging. Elastography. Supports biopsy guide capabilities.
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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.