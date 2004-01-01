iU22 xMATRIX S4-1 Sector Array

4 to 1 MHz extended frequency range. Steerable pulsed wave Doppler, High-PRF Doppler, color Doppler, Color Power Angio, XRES, and harmonic imaging. Deep abdominal, obstetrical, gynecological, and interventional applications. Supports biopsy guide capabilities. Contrast applications.
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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.