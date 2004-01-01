HD11 XE V8-4 Volume Curved Array

8 to 4 MHz extended operating frequency range. Field of view: 85 degrees. Steerable pulsed wave, High-PRF and color Doppler; Color Power Angio, SonoCT, XRES, Panoramic, harmonic and STIC imaging. Supports high resolution 2D imaging. Supports high resolution, quantitative, single sweep 3D volume acquisition . Supports 4D imaging up to 30 volumes per second. Supports 3D color Doppler. General purpose small adult and pediatric abdominal, obstetrical, and gynecological applications. Supports biopsy guide capabilities.
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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.