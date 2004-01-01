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iE33 xMATRIX L11-3 Linear Array

Transducer

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11 to 3 MHz extended operating frequency range. Steerable pulsed Doppler, color Doppler, and Color Power Angio, SonoCT, XRES, and Harmonic Imaging. Vascular (carotid, arteria and venous) and superficial imaging applications. Cerebrovascular (carotids, vertebrals), peripheral vascular (venous, arterial), and internal mammary vessels imaging applications.

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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